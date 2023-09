Voici comment aider le Maroc frappé par le tremblement de terre à réduire le risque de maladie | Tremblements de terre

Le Maroc est sous le choc après un tremblement de terre qui a fait plus de 2 600 morts. Les survivants, qui sont extraits de la poussière et des décombres, ont cruellement besoin d’un abri, de nourriture et d’une assistance médicale.

Mais une priorité essentielle se démarque des autres : pour maintenir en vie les survivants du tremblement de terre, ils doivent avoir accès à de l’eau potable et à des services d’assainissement adéquats.

Lorsque des tremblements de terre à grande échelle surviennent, ils provoquent souvent des dégâts considérables aux réseaux d’eau, aux systèmes d’égouts et aux infrastructures d’hygiène de base. La boue et les débris peuvent enfouir des infrastructures critiques, paralysant des systèmes d’approvisionnement en eau entiers pendant des mois.

L’absence de ces services augmente le nombre d’infections et fait grimper les taux de mortalité maternelle. Cela alimente également les maladies d’origine hydrique comme le choléra, la typhoïde et la diarrhée, qui ravagent les communautés et tuent à un rythme élevé les enfants de moins de cinq ans. 20 fois plus élevé que la guerre.

En tant qu’ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits humains à l’eau potable et à l’assainissement, c’est pour moi un cas de déjà-vu.

Du Népal à Haïti, et du Pakistan à la Turquie et à la Syrie, j’ai observé à maintes reprises des scénarios similaires.

Dans bon nombre de ces crises, des rapports ont fait état de survivants du tremblement de terre couverts de crasse, incapables de se doucher et de désinfecter leurs blessures. Les toilettes, lorsqu’elles existent, sont souvent rares dans les abris d’urgence surpeuplés. Sans accès à des installations sanitaires, les gens n’ont d’autre choix que de déféquer dehors. Les femmes et les filles sont obligées de gérer leurs règles sans intimité ni accès aux produits sanitaires.

Alors, que pouvons-nous faire?

Avant tout, les équipes humanitaires travaillant dans les régions du Maroc touchées par le séisme doivent agir rapidement pour établir des latrines temporaires, fournir de l’eau potable et fournir aux ménages des articles tels que des fûts de collecte, des filtres et des tablettes de purification. Les hôpitaux doivent être équipés de stations portables de lavage des mains, de désinfectants et de produits d’hygiène essentiels.

Deuxièmement, nous devons examiner nos propres communautés et nous assurer que nous sommes adéquatement préparés à tout futur tremblement de terre. Selon le Commission géologique des États-Unis, nous pouvons nous attendre à 16 tremblements de terre majeurs de magnitude 7 ou plus en moyenne chaque année. Environ 62 pour cent d’entre nous vivent dans des pays présentant un risque sismique important.

En termes simples, beaucoup, sinon la plupart d’entre nous ne seront pas en mesure d’éviter les tremblements de terre, mais nous pouvons tirer les leçons de nos erreurs passées.

Cela commence par rendre nos pays aussi autonomes et résilients que possible face aux catastrophes naturelles, ce qui réduira les périodes d’attente critiques des équipes humanitaires et donnera aux victimes du tremblement de terre leurs meilleures chances de survie.

Nous pouvons également apprendre des pays du monde entier qui investissent déjà dans des solutions. Par exemple, à la suite du tremblement de terre dévastateur qui a frappé le Japon en 2011, le Ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale a fait du renouvellement et de la résistance sismique des infrastructures hydrauliques une priorité absolue, en installant des conduites ductiles capables de résister à des impacts élevés. Aux Etats-Unis, Los Angelessituée sur une ligne de faille majeure, a emboîté le pas.

En Nouvelle-Zélande, tirant les leçons des défis en matière d’assainissement rencontrés lors du tremblement de terre de Christchurch en 2011, des scientifiques, des responsables gouvernementaux et le réseau d’eau de Wellington se sont unis pour lancer un projet plan d’assainissement d’urgence qui anticipe une défaillance majeure du système d’assainissement. Le plan vise à rendre les résidences autonomes pendant sept jours après une crise jusqu’à ce que les équipes d’urgence puissent rétablir les services. Ils ont également commencé à tester des toilettes compostables qui peuvent être déployées en cas de catastrophe.

D’autres bonnes pratiques incluent l’installation de sources d’eau résistantes aux tremblements de terre, lorsque cela est possible, dans les écoles et les centres communautaires, qui peuvent servir d’abris de fortune en cas de catastrophe.

Garantir que les systèmes d’eau et d’assainissement résistent aux tremblements de terre ne doit pas être considéré comme une extravagance mais comme un investissement crucial dans le développement durable. Cela est d’autant plus vrai que le coût de l’inaction est élevé et qu’une sortie de crise à grande échelle peut paralyser la croissance économique. Pour référence, un tremblement de terre de magnitude 6,7 en 1994 a coûté Los Angeles 40 millions de dollars en réparations.

Le Groupe d’experts et de dirigeants de haut niveau des Nations Unies sur l’eau et les catastrophes a élaboré stratégies de financement pour aider les gouvernements à remplacer de manière proactive les infrastructures vieillissantes.

Plus important encore, les gouvernements doivent agir maintenant pour intégrer l’eau, l’assainissement et l’hygiène dans les plans d’intervention d’urgence ainsi que dans les investissements et la planification à long terme. Cela commence par exploiter l’expertise des services publics et des régulateurs, explorer les nouvelles technologies et innovations du secteur privé, extraire des données et des analyses sur les risques sismiques auprès des chercheurs et établir des partenariats avec des ONG sur des stratégies de crise.

Le tremblement de terre au Maroc nous rappelle une fois de plus la responsabilité urgente des gouvernements envers les citoyens lorsqu’il s’agit de faire respecter leurs droits humains. Nous devons donner aux gens les outils nécessaires à leur survie, à leur résilience et à leur rétablissement.

Nous pouvons commencer par une goutte de préparation.

