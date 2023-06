Voici comment acheter le pull « mouton noir » de la princesse Diana

La princesse Diana a laissé derrière elle un vaste héritage de style, et bientôt les passionnés pourront enchérir sur l’un de ses looks les plus célèbres.

Le célèbre pull « mouton noir » porté pour la première fois par Lady Diana Spencer lors d’un match de polo en 1981, alors qu’elle était fiancée à l’actuel roi Charles III, sera en tête d’affiche de la vente aux enchères Sotheby’s Fashion Icons à New York et en ligne du 31 août au 14 septembre.

Le pull original, qui devrait rapporter entre 50 000 et 80 000 dollars lors de sa première mise en vente, sera exposé à la maison de vente aux enchères à partir du 7 septembre, début de la Fashion Week de New York, selon Sotheby’s.

« Ce vêtement exceptionnel, méticuleusement préservé, porte les chuchotements de la grâce, du charme et de son sens aigu de la mode de la princesse Diana », a déclaré lundi Cynthia Houlton, responsable mondiale de la mode et des accessoires chez Sotheby’s, dans un communiqué de presse.

« C’est un honneur d’offrir ce pull historique dans notre vente aux enchères inaugurale d’icônes de la mode, en le mettant en dialogue avec d’autres vêtements mémorables et culturellement importants », a-t-elle ajouté.

Les artistes Sally Muir et Joanna Osborne et leur marque de tricots Warm & Wonderful ont créé en 1979 le col ras du cou en laine rouge vif, orné de rangées de moutons blancs et d’un mouton noir sur le devant.

Le look de Diana est devenu viral, popularisant le petit commerce de vêtements. « A notre grand étonnement, la première fois que nous avons entendu parler de Lady Diana Spencer portant le pull, c’est lorsque nous l’avons vue en première page d’un des journaux du dimanche », ont déclaré Muir et Osborne dans le communiqué.

« Son influence a eu un impact presque immédiatement après, entraînant une augmentation des ventes et une sensibilisation du public à notre petite marque, pour laquelle nous serons éternellement reconnaissants », ont-ils ajouté.

Quelques semaines après la première sortie de Diana avec le vêtement, Muir et Osborne ont reçu une lettre du palais de Buckingham les informant que Diana avait endommagé son chandail de mouton bien-aimé (une petite déchirure dans l’un des poignets est visible sur les images fournies par la maison de vente aux enchères) et demandant poliment une réparation ou un remplacement, selon Sotheby’s.

Les médias ont longtemps spéculé sur le choix du design par Diana. (Sotheby’s)

Le palais a rendu le pull aux créateurs, qui en ont tricoté un tout neuf à Diana. Le palais a ensuite envoyé aux concepteurs une lettre de gratitude.

Diana a été photographiée portant le nouveau pull lors d’un autre match de polo en 1982, selon le site Web Warm & Wonderful. Sur la photographie, le mouton noir solitaire semble être sur une rangée plus élevée de moutons blancs sur le nouveau pull que sur l’original.

Le pull original a été redécouvert en mars de cette année par Muir et Osborne dans leur grenier, selon Sotheby’s. Il avait été rangé dans une petite boîte à côté d’un couvre-lit en coton.

Les médias ont longtemps spéculé sur les significations cachées potentielles dans les choix vestimentaires de Diana, et dans ce cas, le communiqué indique que le pull a suscité des spéculations quant à savoir si la princesse ressentait un lien avec le mouton noir solitaire en raison de sa relation complexe avec la famille royale. . D’autres l’interprètent simplement comme une célébration de la campagne britannique et de l’histoire agricole.

Une version du pull est exposée dans la collection permanente du Victoria and Albert Museum de Londres et, alors que Warm & Wonderful a cessé de produire le style de mouton noir solitaire en 1994, en 2020, il a repris la fabrication de copies du design, qui sont toujours disponibles pour pré -commande en ligne pour 250 £ (295 $).

Une réplique a également été créée pour l’acteur Emma Corrin, qui a joué Diana dans la quatrième saison de « The Crown », le drame à succès de Netflix sur la famille royale britannique.