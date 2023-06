Voici comment acheter des bons du Trésor alors que les rendements dépassent 5 %

Les rendements des bons du Trésor ont grimpé au cours des derniers mois, les échéances d’un mois à un an dépassant actuellement 5 %, au 1er juin.

Cependant, selon les experts financiers, les investisseurs ordinaires doivent savoir certaines choses sur le processus d’achat de bons du Trésor.

Les bons du Trésor, ou bons du Trésor, ont des durées de quatre semaines à 52 semaines et sont garantis par le gouvernement américain. Les investisseurs reçoivent des intérêts à l’échéance et il existe des options pour réinvestir.

Mais il n’y a pas de comparaison directe des taux avec d’autres produits car les bons du Trésor sont généralement vendus à prix réduit, avec la valeur totale reçue à l’échéance, a expliqué Jeremy Keil, planificateur financier certifié chez Keil Financial Partners à Milwaukee.

Par exemple, supposons que vous achetiez pour 1 000 $ de bons du Trésor d’un an à un rabais de 4 %, avec un prix d’achat de 960 $. Pour calculer votre taux de coupon (4,16 %), vous prenez votre échéance de 1 000 $ et soustrayez le prix d’achat de 960 $ avant de diviser la différence par 960 $.