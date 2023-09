Voici comment acheter des billets pour les séries éliminatoires des Orioles, avec une date limite aujourd’hui et quand ils pourront jouer – Twin Cities

Même si les Orioles ont décroché une place en séries éliminatoires, on ne sait pas encore quand ils joueront à Camden Yards pendant les séries éliminatoires. ou contre qui ils joueront.

Actuellement, vous devrez soit être détenteur d’un abonnement, soit vous engager à le devenir d’ici la fin de mardi pour obtenir des billets pour les séries éliminatoires.

Ceux qui possèdent des forfaits d’abonnement 2023 devraient avoir informations déjà reçues sur la façon d’obtenir leurs laissez-passer pour les séries éliminatoires. Les détenteurs de billets de niveau Diamant et Noir devaient soit payer leur adhésion en totalité, soit effectuer un paiement partiel avant le 15 septembre pour y avoir accès.

Ceux qui disposent des forfaits d’abonnement les plus économiques, les membres Reserved Orange et Flex Birdland, devraient recevoir un e-mail en début de semaine avec une date et une heure pour acheter des billets pour un seul match en séries éliminatoires. Les membres Orange recevront un jeu par série, tout comme les membres Rookie et Pro Flex. Les membres Veteran et Gold Glove auront jusqu’à deux matchs, tandis que les membres All-Star et MVP Flex pourront obtenir des billets pour n’importe quel match à domicile possible.

Si vous ne bénéficiez d’aucun de ces forfaits, vous pouvez j’ai toujours des billets pour les séries éliminatoires tout de suite. Le hic : vous devrez verser un acompte pour un forfait d’abonnement 2024. Et vous devrez le faire d’ici mardi en fin de journée.

Sinon, il faudra attendre la mise en vente des billets au grand public. La dernière fois que les Orioles ont participé aux séries éliminatoires, le la vente grand public est mise en ligne 29 septembre 2016

Le moment où les Orioles joueront et qui ils affronteront en séries éliminatoires dépend de la façon dont les prochaines semaines se dérouleront. Alors que les Orioles mènent la Ligue américaine Est, les Rays de Tampa Bay pourraient les dépasser lors des matchs restants de la saison régulière, ce qui relèguerait les Orioles à une place de wild-card.

La première partie des séries éliminatoires – les 3, 4 et 5 octobre – consistera en des matchs de ronde wild-card entre les trois équipes wild-card de la Ligue américaine et le champion de division ayant le pire bilan.

Si Baltimore domine l’AL East, elle contournera ce tour, car les champions de division avec les deux meilleurs records seront exemptés. Il est impossible pour les Orioles d’avoir le troisième meilleur bilan d’un champion de la division AL, car le leader actuel de l’AL Central – les Twins du Minnesota – ne peut pas surmonter le pourcentage de victoires-défaites de Baltimore lors de leurs derniers matchs de saison régulière.

Si les Rays les dépassent pour le titre de l’AL East et que les Orioles se retrouvent dans la série des wild-cards, les Orioles ne conserveront l’avantage du terrain que s’ils conservent le pourcentage de victoires-défaites le plus élevé en dehors des trois champions de division.

La série de divisions de la Ligue américaine – les 7, 8, 10 et éventuellement 11 et 13 octobre – sera une série au meilleur des cinq entre deux sets basée sur les résultats de la série wild-card. Les deux meilleurs champions de division de la saison régulière – que les Orioles ont une chance de remporter – joueront à domicile pour les premier, deuxième et cinquième matchs.

Lors des championnats AL – les 15, 16, 18, 19 octobre et éventuellement les 20, 22 et 23 octobre – l’équipe la mieux classée obtiendra l’avantage de l’équipe à domicile pour quatre des sept matchs possibles. Et les World Series, une série de matchs au meilleur des sept matchs les 27, 28, 30 et 31 octobre avec des matchs possibles les 1er, 3 et 4 novembre, seront organisées par l’équipe ayant le meilleur bilan en saison régulière.

