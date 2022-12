Voici comment 2022 appartenait aux femmes

L’année 2022 touche enfin à sa fin et on peut dire que cette année a été détenue par des femmes du monde entier. Cela étant dit, il y a eu d’énormes progrès pour les droits des femmes, mais il y a aussi eu des événements qui ont amené les gens à remettre en question les progrès des femmes dans le monde d’aujourd’hui. Alors que les femmes s’épanouissent dans presque tous les domaines et conquièrent le monde, il reste encore beaucoup à faire et il reste encore un très long chemin à parcourir.

Du démarrage de leur propre entreprise à la protestation contre ce qui ne va pas, voici comment les femmes ont possédé 2022 :

Des femmes protestent contre l’interdiction de l’enseignement universitaire en Afghanistan

Récemment, les talibans ont annoncé que les femmes seraient exclues des universités. Dans tout le pays, des gardes talibans armés ont refusé aux femmes l’accès aux bâtiments universitaires. En conséquence, de nombreuses manifestations ont été organisées par des étudiantes et des enseignantes. Ils étaient également soutenus par des étudiants masculins. Il a été rapporté qu’un groupe d’étudiants en médecine de sexe masculin est parti pendant un examen en signe de protestation.

Des femmes manifestent à Malte alors que le Parlement débat d’un amendement sur l’avortement

Plusieurs groupes de femmes se sont rassemblées dans les rues de Malte alors qu’elles appelaient le gouvernement à suspendre les projets de modification des lois anti-avortement strictes du pays. Ces manifestations étaient considérées comme les plus importantes depuis des années et elles ont également attiré plusieurs personnes, dont le principal évêque catholique de Malte et le chef de l’opposition conservatrice. Des femmes ont été vues portant des pancartes alors qu’elles scandaient : « Gardez l’avortement hors de Malte » et « Protégez nos enfants ». Ils ont également scandé “Non à l’avortement, oui à la vie”.

Il y avait beaucoup de femmes qui ont laissé un impact important en termes de normes sociétales. Regarde:

Fatima Amiri, Afghanistan

Étant l’une des survivantes d’un attentat suicide, elle a subi de graves blessures, notamment la perte d’un œil et de graves lésions à la mâchoire et à l’oreille. Malgré cela, elle a continué à étudier pour ses examens d’entrée à l’université et a obtenu plus de 85 %.

Sirisha Bandla, Inde

Bandla est devenue la deuxième femme née en Inde à aller dans l’espace après s’être rendue aux confins de l’espace dans le cadre de la mission historique Unity 22 2021, le premier vol spatial sous-orbital entièrement équipé de Virgin Galactic. Elle a étudié l’ingénierie aéronautique aux États-Unis et est maintenant vice-présidente des affaires gouvernementales et des opérations de recherche pour Virgin Galactic.

Taisia ​​Bekbulatova, Russie

En tant que journaliste de premier plan en Russie, Taisia ​​a trouvé son média indépendant Holod en 2019. Considérée comme un «agent étranger», elle a quitté la Russie en 2021 mais s’est rendue en Ukraine pour couvrir largement la guerre. L’organisation a publié plusieurs articles sur les inégalités et les droits des femmes. Le site Web a été bloqué en Russie par les autorités en avril après la répression des médias indépendants.

Priyanka Chopra Jonas

Qui ne connaît pas ce nom ? Étant l’une des plus grandes stars du cinéma de Bollywood, l’actrice ne s’est pas arrêtée là et a ouvert son chemin à travers Hollywood. En 2022, elle a lancé sa propre marque de soins capillaires – Anomaly. Elle a créé sa propre société de production et est également ambassadrice de bonne volonté de l’Unicef, faisant campagne pour les droits des enfants et l’éducation des filles.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici