Voici combien vos enfants auraient à la retraite si vous investissiez de l’argent jusqu’à l’âge de 18 ans

Les PARENTS qui peuvent se permettre d’économiser leur crédit d’impôt pour enfants chaque année jusqu’à ce que les enfants aient 18 ans pourraient amasser de l’argent pour la retraite de leurs enfants.

Le crédit d’impôt pour enfants a été élargi pour 2021, les parents recevant 3 000 $ pour les enfants de six à 17 ans et 3 600 $ pour les enfants de moins de six ans.

Les parents pourraient mettre de l’argent de côté s’ils peuvent se permettre d’économiser leurs crédits d’impôt pour enfants pour leurs enfants Crédit : Getty

Cependant, le crédit d’impôt pour enfants est normalement de 2 000 $ par enfant.

CNBC a analysé les chiffres pour voir combien les parents pourraient mettre de côté pour l’avenir de leurs enfants s’ils investissaient les 2 000 $ chaque année jusqu’au 18e anniversaire d’un enfant.

Pour calculer le montant, CNBC a supposé que 2 000 $ étaient mis de côté chaque année pendant 18 ans, les bénéficiaires ne touchaient pas le compte jusqu’à leur retraite à 67 ans et prenaient en compte un rendement annuel de 6%.

Mettre 2 000 $ de côté chaque année équivaudrait à 36 000 $ d’économies.

Si le fonds de retraite est utilisé comme il est prévu et que le bénéficiaire ne touche pas les fonds pendant 49 ans, avec le rendement annuel, ces économies atteindront plus de 1,1 million de dollars pour la retraite.

Le point de vente souligne que certains facteurs économiques supplémentaires doivent être pris en compte lors de la réflexion sur ces chiffres.

Le calcul des chiffres ne tenait pas compte des taxes, des frais ou de l’inflation.

Les lois fiscales changent également régulièrement, de sorte que le crédit d’impôt pour enfants de 2 000 $ n’est pas garanti.

Il pourrait être inférieur ou supérieur, comme pour 2021.

Les chèques du crédit d’impôt pour enfants pour 2021 ont commencé à sortir le 15 juillet.

Les familles admissibles recevront les fonds en versements récurrents de 300 $ ou 250 $ chaque mois jusqu’à la fin de l’année.

Le reste du crédit sera émis lorsque la famille produira ses déclarations de revenus 2021.

Les familles peuvent choisir de se retirer des paiements et de recevoir le crédit d’impôt complet l’année prochaine si elles le souhaitent.

L’IRS a lancé un portail en ligne appelé Child Tax Credit Update pour permettre aux familles d’arrêter les paiements mensuels.

Grâce à cette application, les familles peuvent également mettre à jour leurs informations pour s’assurer qu’elles reçoivent le montant total qui leur est dû.