Voici combien les urgences inattendues peuvent vous coûter

Imaginez ceci : vous rentrez à la maison après une longue journée. Lorsque vous approchez de votre porte d’entrée, vous prenez vos clés, mais vous ne les sentez pas dans votre poche. Vous réalisez rapidement que vous êtes exclu de votre maison. Heureusement, des serruriers de garde sont disponibles pour vous aider. Cependant, une visite d’urgence comme celle-ci peut coûter jusqu’à 400 $, selon votre emplacement et l’heure, le type de serrure, les frais de service et de déplacement, selon Cette vieille maison, une plateforme d’informations et de conseils en matière d’aménagement de l’habitat. (Le coût moyen à l’échelle nationale est de 150 $, selon la plateforme.) En savoir plus sur les finances personnelles :

61 % des adultes vivent d’un salaire à l’autre alors que l’inflation se resserre

Ce que les emprunteurs doivent savoir à mesure que les intérêts sur les prêts étudiants reprennent

Pourquoi il est difficile de trouver une voiture neuve bon marché de nos jours Malheureusement, plus de la moitié – soit 63 % – des travailleurs américains ne sont pas en mesure de couvrir une dépense d’urgence de 500 $, a découvert SecureSave, un fournisseur de technologie financière qui aide les employeurs à proposer des prestations d’épargne d’urgence. Et seulement 48 % des personnes interrogées lors d’un sondage réalisé en mai auprès de 1 000 adultes américains par Bankrate déclarent disposer de suffisamment d’épargne d’urgence pour couvrir au moins trois mois de dépenses. En raison de ce manque d’épargne d’urgence, les gens sont plus susceptibles de financer une dépense imprévue avec des cartes de crédit ou de puiser dans des comptes d’épargne-retraite. En fait, la part des participants au plan 401(k) qui ont effectué un retrait pour difficultés a atteint un niveau record en 2022, Vanguard trouvé.

De plus, 32 % des adultes n’auraient pas pu couvrir entièrement une dépense d’urgence de 400 $ en espèces en 2021, selon à la Réserve fédérale. Leur approche la plus courante consistait plutôt à mettre les dépenses d’urgence sur une carte de crédit et à les payer au fil du temps. « C’est certainement courant maintenant, et beaucoup de gens ont parfois l’impression de ne pas savoir par où commencer », a déclaré la conseillère financière Winnie Sun, cofondatrice et directrice générale de la société basée à Irvine, en Californie. Partenaires de patrimoine Sun Group et membre du Conseil CNBC FA. Voici d’autres appels d’urgence courants avec leurs coûts moyens :

1. Problème de voiture

Une dépanneuse récupère le véhicule conduit par le golfeur Tiger Woods à Rancho Palos Verdes, en Californie, le 23 février 2021, après un accident de retournement. Frédéric J. Brown | AFP | Getty Images

Les serruriers peuvent également vous aider si vous avez laissé vos clés de voiture à l’intérieur de votre véhicule. Cependant, les coûts de service dépendent, encore une fois, de la distance parcourue par un serrurier, de l’heure de la journée, du type de serrure et des efforts nécessaires. En moyenne, le déverrouillage de la porte peut coûter entre 70 et 150 dollars dans tout le pays, tandis que la saisie de la portière de la voiture peut atteindre jusqu’à 600 dollars. JD Puissance trouvé. En attendant, si votre voiture tombe en panne ou si vous avez un accident, vous devrez peut-être appeler une dépanneuse. Le coût moyen du remorquage de votre voiture est de 109 $, selon JD Puissance. Pourtant, plusieurs facteurs ont un impact sur le prix, comme votre emplacement et la distance que vous devez parcourir ; vous pourriez payer jusqu’à 600 $ pour parcourir jusqu’à 100 miles.

2. Urgences médicales

Marje Cannon | E+ | Getty Images

Des événements graves liés à la santé, comme une maladie grave, une infection ou un accident, peuvent nécessiter que vous deviez composer un numéro d’urgence ou vous rendre aux urgences de l’hôpital ou au centre de soins d’urgence le plus proche. Les chances que les premiers intervenants vous emmènent dans un centre médical où travaillent des médecins couverts par votre fournisseur d’assurance maladie sont faibles, voire nulles. En moyenne, les visites aux soins d’urgence coûtent jusqu’à 200 dollars, tandis que les visites aux urgences des hôpitaux peuvent coûter jusqu’à 1 300 dollars, selon Soins familiaux américains.

3. Réparations ménagères

JGI/Tom Grill | Images Tétra | Getty Images

L’année dernière, les propriétaires ont dépensé en moyenne 1 953 $ en dépenses d’urgence à domicile, selon le site Web des services à domicile Angie. Les dépenses d’urgence ont connu la plus forte augmentation en 2021 en raison des catastrophes naturelles au Texas, en Californie et à New York ; 40 % des personnes interrogées ont été touchées par des événements météorologiques extrêmes, a découvert Angi. Certaines des réparations domestiques d’urgence les plus courantes, notamment la réparation de canalisations qui éclatent, gèlent ou fuient ; fuites du toit ; des toilettes qui débordent ; fuites de gaz ; risques électriques ; infestations de termites ou de souris ; et la croissance de moisissures, selon plateforme de gestion de la maison Punaise.

Envisager d’autres filets de sécurité financière

« Tout le monde devrait essayer de mettre de côté un fonds d’urgence », a déclaré un planificateur financier agréé. Carolyn McClanahan, fondatrice de Partenaires de planification de vie à Jacksonville, en Floride et également membre du CNBC FA Council. « S’ils ne disposent pas d’un fonds d’urgence, il est important de savoir où trouver de l’argent si vous en avez besoin. » Pour mieux vous protéger contre des coûts d’urgence aussi élevés, envisagez ces autres filets de sécurité financière : 1. Utilisez judicieusement les cartes de crédit : Il faut vraiment considérer les cartes de crédit comme un dernier recours, a déclaré Sun. Si vous utilisez votre carte de crédit, assurez-vous de payer en priorité le solde intégral avant la fin du mois. elle a ajouté. Sinon, des taux d’intérêt élevés peuvent rapidement gonfler le montant dû. « Utilisez votre carte de crédit comme une passerelle de 30 jours, mais engagez-vous à la rembourser », a-t-elle déclaré. 2. Mettre en place une marge de crédit sur valeur domiciliaire : Une marge de crédit sur valeur domiciliaire, ou HELOC, est un prêt garanti par la valeur nette de votre maison. Cela peut également fonctionner comme une ligne de crédit d’urgence, a déclaré Sun. Demander un HELOC est similaire à contracter une hypothèque pour une maison, a ajouté McClanahan. « Vous pouvez ouvrir un HELOC et ne pas l’utiliser jusqu’à ce qu’une catastrophe survienne », a-t-elle déclaré. Les taux d’intérêt des HELOC sont généralement inférieurs aux taux d’intérêt des cartes de crédit. » a noté McClanahan. « Selon la banque, votre taux d’intérêt peut aller de 8 à 10 %, contre 20 à 30 % sur une carte de crédit », précise-t-elle. Cependant, il s’agit généralement de taux d’intérêt variables, vous ne voulez donc pas les utiliser si vous n’y êtes pas obligé, a expliqué McClanahan.