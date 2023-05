La mise en œuvre des cinq «garanties» annoncées par le Congrès peut coûter environ Rs 50 000 crore par an. Les principaux chefs de parti qui ont parlé du coût des mesures de protection sociale ont insisté sur le fait qu’on ne pouvait pas les appeler des « cadeaux » car ils étaient des outils d’autonomisation.

Les « garanties » ont trouvé un écho auprès des électeurs lors des élections à l’Assemblée du 10 mai, en particulier auprès des femmes, et ont joué un rôle clé dans la victoire retentissante du parti, ont noté des analystes politiques.

Le Congrès a remporté 135 sièges sur les 224 membres de l’Assemblée et a évincé le BJP du pouvoir, l’ancien parti au pouvoir l’emportant dans seulement 66 circonscriptions, tandis que le Janata Dal (laïc) n’a réussi à obtenir que 19 sièges.

Certains dirigeants du BJP ont allégué que la mise en œuvre des « garanties » pousserait l’État à la faillite financière et ont également affirmé que le Congrès n’honorerait pas pleinement ses promesses d’avant le scrutin.

Au cours de la campagne, Rahul Gandhi et d’autres dirigeants du Congrès avaient déclaré à plusieurs reprises que s’ils étaient élus au pouvoir, le gouvernement du parti lors de sa première réunion du Cabinet le premier jour de l’accession au pouvoir adopterait des ordonnances approuvant les « garanties » afin de faciliter leur mise en œuvre rapide.

Les cinq programmes que le Congrès a garanti qu’il mettrait en œuvre sont « Gruha Jyothi » – fournir 200 unités d’électricité gratuites à chaque foyer ; ‘Gruha Lakshmi’ — accorder 2 000 roupies à chaque femme chef de famille ; ‘Anna Bhagya’ — distribuer 10 kg de riz à chaque membre des familles BPL chaque mois ; ‘Yuva Nidhi’ – pour sanctionner Rs 3 000 dole aux diplômés sans emploi et Rs 1 500 aux titulaires de diplôme sans emploi pendant deux ans (dans le groupe d’âge 18-25); et « Shakti » – pour permettre aux femmes de voyager gratuitement à travers le Karnataka dans les bus de l’État.

Dans une interview avec PTI mercredi, le vice-président du comité de rédaction du manifeste du Congrès, le professeur KE Radhakrishna, a déclaré que la mise en œuvre des cinq programmes de garantie ne coûtera pas plus de Rs 50 000 crore par an.

« Je peux affirmer avec autorité que tous ces systèmes de garantie réunis ne dépasseront pas Rs 50 000 crore », a-t-il déclaré.

M. Radhakrishna, qui a la distinction d’avoir rédigé cinq manifestes pour le Congrès, a déclaré que même certains des dirigeants du Congrès ont le sentiment que ces programmes ne peuvent pas être mis en œuvre.

« Certains de nos dirigeants ont cette perception, mais nous en sommes très sûrs car j’ai calculé les implications financières. Ce n’est pas plus de Rs 50 000 crore. Même Rs 50 000 crore n’est pas une œuvre de bienfaisance. C’est de l’autonomisation », a-t-il déclaré.

Expliquant la manière dont ces programmes seront mis en œuvre, l’éducateur a noté que le budget total du gouvernement du Karnataka est d’environ Rs 3 lakh crore.

Au moins 60% des revenus de toute bonne économie sont consacrés au développement durable, a déclaré M. Radhakrishna, ajoutant que cela sert à payer les salaires des employés du gouvernement et à mettre en œuvre des programmes d’autonomisation.

« Les revenus déplacent le capital, le capital déplace les revenus. Ainsi, Rs 1,5 lakh crore du budget Rs 3 lakh crore doit être dépensé. Si cela ne se produit pas, nous n’aurons pas de fonds pour dépenser un autre Rs 1,5 lakh crore. Ils sont liés l’un à l’autre », a-t-il expliqué.

Sur cinq garanties, « Anna Bhagya » est un programme existant et la nouvelle promesse est une extension, a-t-il ajouté.

« Nous donnions sept kg de riz. Le BJP l’a réduit à cinq kg. Maintenant, nous voulons à nouveau en faire 10 kg. Nous donnons du riz et du mil. Cela encouragera sa culture et sa production », a souligné le chef du Congrès.

Concernant « Gruha Jyothi », M. Radhakrishna a déclaré que le Karnataka est un État excédentaire et vend de l’électricité à d’autres États.

Selon lui, le Congrès dans son manifeste a promis de mettre en place d’immenses parcs solaires d’une capacité de 5 000 mégawatts. Il a également promis de mettre en place un petit cluster solaire dans chaque village.

« Ces clusters créeront des emplois pour les habitants du village et rendront les villages autosuffisants en électricité. Nous allons augmenter la production d’électricité, ce qui générera à terme des opportunités d’emploi », a expliqué M. Radhakrishna.

La garantie de 2 000 roupies sous «Gruha Lakshmi» n’est pas pour toutes les femmes chefs de famille, a-t-il précisé. « Ce n’est que pour les familles en dessous du seuil de pauvreté. Nous ne donnerons pas aux riches. Ce programme est uniquement destiné à autonomiser les pauvres », a déclaré le chef du Congrès.

En ce qui concerne ‘Yuva Nidhi’, il a déclaré que des allocations de chômage mondiales sont accordées dans de nombreux pays.

« La question de savoir si notre formation universitaire est pertinente pour un emploi est une question plus vaste, mais à ce jour, les diplômés sont dans une situation d’impuissance », a souligné M. Radhakrishna.

Dans le cadre de ce programme, le gouvernement prévoit de mettre en place une grande bourse de l’emploi, a-t-il déclaré.

« Nous allons nous coordonner avec ‘Bharat Jogo Udyoga Kendra’ (Centre d’emploi de Bharat Jodo) où nous embarquerons des industries privées », a-t-il expliqué.

Le gouvernement s’associera également à la Rajiv Gandhi Skill Development Corporation pour former et qualifier les diplômés et les rendre employables par les industries, a déclaré M. Radhakrishna.

Parlant du programme «Shakti» de trajets en bus gratuits pour les femmes, il a déclaré que les étudiants obtenaient déjà des laissez-passer gratuits pour se rendre à leur collège depuis leur domicile.

« Toutes les femmes ne voyagent pas dans les bus. Seules celles qui ne sont pas riches voyagent en bus. C’est (la garantie de voyage gratuit) qui autonomisera les travailleuses du vêtement, les domestiques, les ‘pourakarmikas’ et les femmes qui occupent des emplois subalternes », a-t-il déclaré.

« Il n’y aura pas de conditions. Nous serons très heureux si chaque femme voyage. Cela réduira la pollution », a plaisanté M. Radhakrishna.

Il a déclaré que ces cinq programmes ne visent qu’à responsabiliser les gens et qu’ils ne sont pas gratuits.

Rappelant le proverbe « Si tu donnes un poisson à un homme, tu le nourris pour un jour ». Si vous apprenez à un homme à pêcher, vous le nourrissez toute sa vie », a souligné l’éducateur, « Mais nous pensons que pour attraper le poisson, la main qui attrape le poisson doit avoir un minimum de force. C’est l’autonomisation que nous faisons. «

