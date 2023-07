Voici combien le gagnant de 650 millions de dollars du Powerball pourrait payer en impôts

En l’absence de gagnant pour le jackpot Powerball, le prix a bondi à environ 650 millions de dollars avant le tirage de lundi. Bien sûr, ces gains seront moins importants une fois que l’IRS aura pris sa part.

Le jackpot est passé de 615 millions de dollars à 650 millions de dollars sans ticket gagnant samedi. Si vous déjouez les pronostics, vous pouvez désormais choisir entre une somme forfaitaire estimée à 328,3 millions de dollars ou un prix en rente qui est versé chaque année et vaut 650 millions de dollars.

Vos chances de gagner le grand prix sont de 1 sur environ 292 millions.

« Une chose qui est unique à propos de la loterie est que vous pouvez l’accepter sur une période de 30 ans avec des versements de rente », a déclaré le planificateur financier agréé John Chichester Jr., fondateur et PDG de Chichester Financial Group à Phoenix. « Cela offre beaucoup plus de flexibilité dans la façon dont vous payez les impôts. »

Plutôt qu’une facture d’impôt initiale plus importante, vous pouvez prendre le paiement de la rente et investir l’argent de manière fiscalement efficace, a déclaré Chichester, qui est également comptable public agréé.