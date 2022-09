Voici combien la star la plus suivie de TikTok, Khaby Lame, gagne pour chaque publication

En faisant défiler les réseaux sociaux, vous devez avoir rencontré à plusieurs reprises des bobines de YouTuber sénégalais et créateur de contenu Khabane Lame, populairement connu sous le nom de Khaby Lame. C’est une célébrité sur Internet célèbre pour avoir publié des vidéos de piratage de la vie, dans lesquelles il navigue simplement dans des scénarios trop compliqués, mais sans prononcer un seul mot. Dans une exclusivité avec Fortune, le manager de Khaby, Alessandro Riggio, a révélé que le joueur de 22 ans est en passe de gagner 10 millions de dollars cette année grâce à la renommée de TikTok et aux accords de parrainage ultérieurs.

Il est connu pour son fameux “mouvement Khaby”. Fait intéressant, le créateur de contenu de 22 ans bénéficie d’un suivi de 200 millions de followers sur les réseaux sociaux. Khaby a défrayé la chronique à travers le monde.

De plus, Khaby a récemment été payé 450 000 $ par Hugo Boss pour marcher sur la rampe lors de leur défilé de la Fashion Week de Milan. On lui a demandé de publier un extrait de la marche sur son compte TikTok. The Fortune a en outre révélé qu’il avait gagné 750 000 $ d’un grand studio hollywoodien pour une vidéo TikTok.

Selon l’Independent, le manager de Khaby a déclaré qu’il n’était pas motivé par l’argent. « Il était pauvre et il ne sait pas combien il a en banque. Il ne se soucie pas de .. “, a déclaré Riggio. Cependant, Khabylui-même est intervenu et a ajouté: «J’aime faire rire les gens. J’adore ma famille. J’aime ma compagnie.

Khaby a fait la une des journaux plus tôt lorsqu’il a finalement été vu parler à la caméra. Cela s’est produit lorsque le créateur de contenu le plus suivi de TikTok qui réside à Chivasso, en Italie, a été interviewé par le créateur de contenu Nas Daily. Dans la vidéo, il a été révélé que Khaby et sa famille avaient déménagé du Sénégal en Italie pour mieux vivre. Avant d’atteindre la renommée mondiale, Khaby était un ouvrier d’usine. Au cours de l’interview, lorsque Nas a demandé à Khaby ce qui rend ses vidéos différentes, le créateur de contenu a répondu que ses vidéos étaient “simples et faciles”.

En outre, l’échange de crypto-monnaie Binance s’est associé à Khaby en tant qu’ambassadeur mondial de la marque. Conformément à l’accord, Khaby s’efforcera d’accroître la sensibilisation et l’adoption de Web3. Pendant ce temps, le premier écosystème de blockchain au monde créera également une collection de jetons non fongibles (NFT) au nom de Khaby.

