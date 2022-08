Voici combien est le pourboire moyen en Ontario

Un récent sondage a révélé que 53 % des Ontariens donnent plus de pourboires lorsqu’ils dînent au restaurant qu’avant la pandémie, ce qui, selon Restaurants Canada, équivaut à un pourboire moyen de 18,9 %.

Mike von Massow, économiste de l’alimentation à l’Université de Guelph, a déclaré que la norme sociale pour le pourboire était autrefois de 15 %. “Je l’ai vu grimper dans les zones urbaines jusqu’à 20 ou plus”, a-t-il déclaré.

L’augmentation des pourboires en Ontario est de près de 10 % supérieure au taux national, qui a également augmenté de 44 % par rapport aux niveaux d’avant la pandémie, selon un sondage Angus Reid envoyé à 1 500 Canadiens en avril.

“Je pense que ce qui se passe maintenant est … une variété de coups de pouce et d’indices sur la machine de paiement poussent et culpabilisent les gens à donner plus de pourboires”, a déclaré von Massow, expliquant que les pourcentages croissants sur les terminaux de carte de crédit sont des décisions prises par des individus. entreprises.

Le pivot des invites de paiement, combiné à une nouvelle “démonstration d’empathie” pour l’industrie et à la hausse du coût de la nourriture et des boissons, entraîne un phénomène appelé “flation du pourboire”, a déclaré von Massow.

«Les gens réalisent ou ont maintenant réalisé à quel point les employés des restaurants travaillent dur. Ils veulent le reconnaître, surtout maintenant que vous voyez qu’il y a une pénurie de main-d’œuvre et que le personnel travaille beaucoup plus fort », a déclaré James Rilett, vice-président central de Restaurants Canada, à CTV News Toronto.

“Nous payons également plus le personnel et tout coûte plus cher”, a déclaré Anthony Rose, propriétaire de Fet Zun, Fat Pasha et Schmaltz Appetizing de l’annexe. “J’aimerais penser que les gens sont sympathiques à la situation.”

Dans l’ensemble, il a déclaré avoir remarqué une augmentation des pourboires pour la livraison et les plats à emporter. “Avant, les gens n’aimaient pas payer pour le ramassage et la livraison”, a-t-il déclaré. Mais pour ses restaurants, Rose a déclaré que cela coûte tout autant d’argent.

Pendant la pandémie, la brasserie Burdock de Dufferin Grove a cessé de demander des pourboires aux clients et s’est tournée vers un modèle d’hospitalité, qui a augmenté le coût de leur nourriture et de leurs boissons afin de payer à leurs serveurs un salaire plus élevé et plus cohérent. Le modèle d’hospitalité a permis à leurs employés de budgétiser plutôt que de compter sur la variabilité des pourboires pendant les périodes de verrouillage.

Mais ce mois-ci, l’établissement est revenu à un modèle de pourboire, qui, selon un employé, pourrait permettre aux serveurs de gagner potentiellement plus d’argent.

David Neinstein, propriétaire de Barque BBQ à Roncevaux, a également changé son approche des pourboires pendant la pandémie. En mai, il a décidé d’éliminer les pourboires et d’augmenter ses prix.

“Nous avions peur qu’il y ait un refoulement”, a-t-il déclaré. Mais à sa grande surprise, il a dit qu’il n’y en avait pas eu.

L’établissement n’invite plus les clients à donner des pourboires, mais il a déclaré qu’il y avait un avis sur chaque table offrant l’option à tous ceux qui le souhaitaient. Bien que l’ajout d’un pourboire à l’onglet ne soit pas nécessairement la norme, Neinstein a déclaré que certains clients le demandaient.