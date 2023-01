Voici combien Donald Trump a gagné de 2015 à 2020, selon les déclarations de revenus qui viennent d’être publiées

De manière significative, les documents publiés vendredi montrent ce que lui et l’ancienne première dame Melanie Trump ont dit au US Internal Revenue Service (IRS) qu’ils ont fait sur leurs déclarations de revenus personnelles produites conjointement de 2015 à 2020.

Les documents révèlent une baisse précipitée de leurs revenus après le décollage de Trump en 2016.

Voici le revenu personnel total que les deux ont gagné chaque année, selon les documents :

Avant 2016, il était d’usage pour les candidats à la présidentielle américaine de publier leurs déclarations de revenus, permettant aux électeurs et aux médias d’évaluer les éventuels conflits d’intérêts d’un candidat et, bien sûr, le montant d’impôts qu’il finit par payer.

Trump lui-même a promis de faire de même avant d’être élu. “Il sortira”, a-t-il déclaré il y a six ans.

Mais Trump n’a jamais fait ça.

Selon le reportage de Maggie Haberman du New York Times, l’ancien président a fabriqué une excuse avec l’intention spécifique de ne pas tenir cette promesse : qu’il est confronté à un audit IRS. Cependant, il n’a pas publié les déclarations même pour les années non soumises à l’examen de l’IRS et a combattu les tentatives du Parti démocrate d’obliger leur divulgation, aboutissant à un Décision de novembre 2022 par la Cour suprême des États-Unis qui a rejeté ses efforts pour empêcher le House Ways and Means Committee de les obtenir.

Malgré les efforts de Trump au fil des ans, certaines de ses déclarations de revenus précédentes avaient déjà été rendues publiques. En 2021, le New York Times a obtenu plus de deux décennies de déclarations de revenus pour Trump et ses entreprises, révélant que l’ancien président n’avait payé aucun impôt fédéral sur le revenu à au moins 11 reprises.

Les dossiers fiscaux de vendredi comprenaient les années pendant lesquelles Trump était président. Ils sont disponibles en Pièce jointe E sur le site Web du House Ways & Means Committee.