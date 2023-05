Voici combien dépensent les invités au mariage – NBC New York

Se marier est un engagement majeur. Aller au mariage en tant qu’invité est sa propre obligation financière.

Les mariages coûtent cher, et pas seulement pour les mariés.

Alors que de plus en plus de couples choisissent de tout mettre en œuvre pour leur mariage, l’invité moyen dépensera 611 $ en voyages et hébergement, cadeaux et tenues pour occasions spéciales et préparation cette année, selon un récent rapport de Bankrate.com. Les cadeaux de mariage à eux seuls coûtent en moyenne 180 $.

« Comme à peu près tout le reste, l’inflation et les taux d’intérêt plus élevés pèsent lourdement sur les participants au mariage », a déclaré Ted Rossman, analyste principal de l’industrie chez Bankrate.

À une époque où de nombreux ménages sont déjà étiré mincechaque RSVP « oui » pose une pression financière potentielle.

Environ 21 % des invités à un mariage se sentent obligés de dépenser plus qu’ils ne le peuvent confortablement, et 18 % doivent s’appuyer sur cartes de crédit juste pour y assister, Bankrate trouvé.

Selon un enquête séparée par LendingTree40 % de ceux qui ont assisté à un mariage au cours des cinq dernières années se sont endettés pour couvrir les frais.

Pour les membres de la noce, c’est encore plus cher : près des deux tiers, soit 62 %, ont dépensé plus qu’ils ne pouvaient se permettre pour célébrer avec les mariés, et 32 ​​% ont dépensé au moins 500 $ dans le rouge, selon LendingTree.

Comment dire « je ne le fais pas » pour dépenser trop

Selon Esther Lee, rédactrice en chef adjointe et experte en mariage chez The Knot, il n’y a pas de règle empirique quant au montant que vous devez dépenser pour le mariage de quelqu’un d’autre.

Le montant que vous donnez devrait avoir moins à voir avec le type de mariage auquel vous assistez, et plus avec votre propre budget et vos sentiments à l’égard du couple, a-t-elle déclaré.

« Déterminer à quel point vous choisissez d’être généreux est souvent en corrélation avec votre proximité avec le couple », a-t-elle déclaré. Si vous êtes les meilleurs amis de toujours, vous voudrez peut-être offrir un gros cadeau ; alternativement, faites une contribution à leur fonds de lune de miel, ce qui sera significatif, a conseillé Lee.

« Ce sont des moments de la vie et des facteurs décisionnels qu’aucune calculatrice ne peut résoudre », a-t-elle déclaré.

Dans tous les cas, déterminez combien vous êtes prêt à dépenser et fixez des limites pour préserver vos objectifs financiers. Voici les meilleurs conseils de Lee pour tout invité de mariage à petit budget :

Commencez un fonds d’épargne bien à l’avance. « Plus tout le monde a de temps pour se préparer, meilleur est le résultat. » Suivre les prix des voyages. Commencer tôt s’applique également à la réservation d’hôtels et de billets d’avion pour les mariages à destination et les enterrements de vie de jeune fille ou de garçon. Si le groupe tarde à s’organiser, « proposez de prendre les responsabilités en surveillant les options d’hébergement et les vols ». Rappelez-vous : Parfois, vous devez dire non. Si les calculs ne correspondent tout simplement pas, il existe des moyens gracieux de remercier le couple et de refuser. « Envisagez d’organiser un brunch festif à la future mariée ou à votre ami pour lui transmettre votre soutien. »

