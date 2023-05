Voici combien de temps vous devez attendre pour un DIU gratuit en Colombie-Britannique

Le contrôle des naissances et d’autres contraceptifs sont gratuits en Colombie-Britannique, mais le projet pilote d’un an se déroule avec quelques problèmes.

Six contraceptifs différents, dont les stérilets (dispositifs intra-utérins), les injections d’hormones et la pilule du lendemain, ont été mis à disposition gratuitement pour la première fois début avril.

« Le 1er avril était un week-end et lorsque nous sommes revenus lundi, il y a eu 350 appels téléphoniques et demandes de médecins pour des références pour l’insertion d’un DIU. C’était donc un grand saut pour nous », a déclaré le Dr Renee Hall, codirectrice médicale de Willow Clinic. à Vancouver, a déclaré mercredi à CTV’s Your Morning.

Hall dit que l’augmentation de la demande signifie des arriérés allant jusqu’à deux mois pour un rendez-vous avec un DIU. Willow Clinic insère également des implants contraceptifs comme Nexplanon et propose des avortements médicamenteux.

« Lorsque vous avez choisi le contrôle des naissances, c’est la méthode qui correspond à votre style de vie et que vous n’êtes pas en mesure de l’obtenir, vous utilisez quelque chose qui n’est pas idéal pour vous », a déclaré Hall. « Donc, votre risque de grossesse non désirée est plus élevé pendant cette période, c’est pourquoi nous avons toujours essayé de maintenir la liste d’attente en dessous de deux semaines. »

Avec une diminution du nombre de médecins insérant des DIU, ajoutant également aux temps d’attente, Hall a déclaré que des frais de rémunération pourraient inciter davantage de médecins et de cliniques à fournir le service. Un soutien gouvernemental supplémentaire pourrait également aider, a-t-elle déclaré.

« Certaines de nos cliniques spécialisées (qui) insèrent des DIU toute la journée ont besoin d’une subvention gouvernementale. C’est très cher », a déclaré Hall.

Les soins contraceptifs sont une pratique spécialisée au sein de la médecine, ce qui signifie que toutes les cliniques ne fournissent pas de services connexes.

« Ce n’est pas quelque chose que tout le monde veut faire, tout comme les soins de maternité, il y aura toujours un groupe qui adorera le faire », a déclaré Hall, avertissant que les arriérés ne disparaîtront pas sans changements.

« Jusqu’à ce qu’il y ait des changements dans la façon dont les DIU sont rémunérés ou ces cliniques spécialisées sont subventionnées, cela va continuer », a-t-elle déclaré. « Il n’y a pas de fin en vue. »



