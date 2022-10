Voici combien de mazout en plus pourrait vous coûter cet hiver

Le prix du mazout a grimpé en flèche ce mois-ci, laissant de nombreux Insulaires inquiets de la façon dont ils chaufferont leur maison lorsque la température chutera cet hiver.

Et ces inquiétudes ne sont pas sans fondement. L’augmentation s’ajoute à la hausse de l’inflation pour d’autres éléments essentiels comme le loyer, l’épicerie et l’essence.

Depuis le 21 octobre, un litre de mazout domestique coûte 1,875 $ le litre. Mais qu’est-ce que cela signifie pour l’insulaire moyen ?

Nous avons décidé de faire des calculs.

Le tableau ci-dessous vous permet de sélectionner votre consommation de carburant estimée (qui variera considérablement en fonction de la taille de votre maison, de son degré d’isolation, de la chaleur que vous garderez dans votre maison, etc.) et de voir combien vous dépenserez pour pétrole cette année — en supposant que vous achetez aux prix d’aujourd’hui.

Nous avons également comparé les coûts actuels aux prix du pétrole au cours de la dernière décennie (en utilisant les chiffres du 15 octobre de chaque année à des fins de comparaison).

Selon Kenmac Energy, un bungalow de trois chambres consommera environ 3 000 litres de carburant par an pour le chauffage et l’eau chaude.

Ainsi, ce bungalow de trois chambres coûtera environ 5 625 $ à chauffer cette année, soit 2 000 $ de plus que le prix de 3 603 $ de l’an dernier et 2 500 $ de plus qu’il n’aurait coûté il y a dix ans.

En supposant que vous allumiez le chauffage le 1er novembre et que vous l’éteigniez le 31 mars, cela représente en moyenne environ 37 $ par jour, contre 21 $ par jour en 2013.

Il convient de noter que le revenu moyen des ménages à l’Î.-P.-É. est de 64 000 $ par année, selon Statistique Canada. C’est un peu plus de 5 300 $ par mois après impôts – et à ces prix, 468 $ de ce montant iraient directement au mazout domestique.

Quelqu’un qui gagne le salaire minimum gagne environ 109 $ par jour avant impôts (c’est-à-dire 13,70 $ de l’heure en supposant un quart de travail de huit heures) – et s’il est propriétaire de ce bungalow de trois chambres, 37 $ de ce revenu quotidien iront directement au chauffage de sa maison. Cet hiver.

Meilleur IPC

Le prix du mazout a été volatil au cours de la dernière décennie, contrairement à l’indice des prix à la consommation pour tous les postes qui tend à augmenter régulièrement.

De 2013 à 2020, le prix du mazout a été inférieur à l’IPC pour tous les articles. En 2021, il a grimpé pour correspondre à l’IPC – et cette forte montée s’est poursuivie cette année.

À 177 % de son prix en 2013, le prix du mazout de chauffage dépasse largement l’augmentation du prix de l’épicerie, du loyer ou de l’essence.