Voici combien d’argent vous avez besoin pour rejoindre les 1% les plus riches de l’Inde

Beaucoup pensent qu’être riche signifie posséder une belle maison, une voiture chère et d’autres actifs. Mais les 1% les plus riches du monde ont bien plus que nous ne pouvons l’imaginer.

Conseil en immobilier mondial Chevalier Franc a publié son rapport sur la richesse mis à jour qui révèle à quel point les poches doivent être profondes pour rejoindre le 1% le plus riche dans divers pays.

Monaco arrive en tête de liste – un individu a besoin d’une fortune à huit chiffres pour y rejoindre la crème de la crème. Le point d’entrée pour les 1% les plus riches de Monaco est de 12,4 millions de dollars américains, selon les recherches de Knight Frank.

Curieux de l’Inde? L’Inde fait partie de la liste des 25 pays dans le rapport sur la richesse de l’entreprise où le niveau d’entrée à 175 000 $ (Rs 1,44 crore). L’Inde occupe la 22e place, devant l’Afrique du Sud, les Philippines et le Kenya.

Selon le rapport 2022 de Knight Frank, le nombre de personnes très fortunées en Inde a augmenté de 11 % grâce à la vigueur des marchés boursiers et à la révolution numérique.

Parmi les pays asiatiques, Singapour a le seuil le plus élevé avec 3,5 millions de dollars requis pour être dans le top 1%, devant les 3,4 millions de dollars de Hong Kong.

Selon Forbes, il y avait 169 Indiens dans sa liste 2023 des milliardaires, contre 166 l’année dernière. Malgré une baisse de 8% de sa richesse au cours de l’année écoulée, Mukesh Ambani a conservé sa position de personne la plus riche d’Inde et d’Asie.

Les conclusions de Knight Frank soulignent à quel point la pandémie et la flambée du coût de la vie creusent le fossé entre les pays riches et les pays pauvres. Le point d’entrée pour les plus riches de Monaco est plus de 200 fois supérieur aux 57 000 dollars nécessaires pour rejoindre le 1% aux Philippines, qui est l’un des moins bien classés dans l’étude de Knight Frank.