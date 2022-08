Voici combien d’argent vous auriez besoin pour prendre votre retraite à Hawaï – et les plus gros inconvénients, dit un millionnaire

Notre consensus est que c’est un endroit merveilleux pour passer vos années après le travail et vivre une vie de rêve au bord de la plage – bien qu’il y ait encore quelques inconvénients à garder à l’esprit.

En voyant mes parents vivre leur rêve, nous voulons leur emboîter le pas. Notre plan est de déménager à Hawaï d’ici 2025. Entre l’expérience de mes parents et la mienne, j’ai beaucoup appris sur les tenants et les aboutissants d’une retraite à Hawaï.

Mais depuis 1977, je fais régulièrement des allers-retours à Hawaï, où mes parents sont à la retraite depuis 15 ans. Ils mènent une vie simple avec un budget modeste, vivent de leur épargne-retraite et d’une pension gouvernementale – grâce aux trois décennies qu’ils ont passées à travailler au service extérieur américain.

En 2012, à 34 ans, J’ai quitté mon emploi dans la banque d’investissement et j’ai pris ma retraite anticipée avec une valeur nette de 3 millions de dollars. Actuellement, je vis à San Francisco avec ma femme et mes deux jeunes enfants.

Si vous pouvez vivre confortablement avec 42 500 $ par an, avoir une pension ou déposer une demande de sécurité sociale, vous pouvez avoir une valeur nette inférieure et des investissements moins générateurs de revenus au début de votre parcours de retraite.

Mais ce n’est qu’un exemple. Le montant d’argent dont vous avez besoin dépend de l’endroit où vous aimeriez vivre, de votre niveau de vie et de vos revenus prévus.

Hawaï a été classé classé dans les cinq premiers états où les Américains veulent le plus prendre leur retraite. Mais il a aussi le coût de la vie le plus élevé aux Etats-Unis

Et avec la pandémie qui continue de rendre les voyages aériens et maritimes peu attrayants, il est possible que vous vous sentiez parfois un peu bloqué, sans ces options à votre disposition.

De plus, si vous aimez conduire, Hawaï a des prix de l’essence inhabituellement élevés. Le prix moyen par gallon dans l’état aujourd’hui est de 5,41 $ et continue d’augmenter, selon AAA tandis que la moyenne nationale est de 4,03 $.

Par exemple, j’ai payé 8,99 $ pour un gallon de lait entier à Oahu, alors qu’à San Fransisco , c’est environ 6 $. Et bien que les mangues hawaïennes soient délicieuses, elles peuvent coûte environ 6 $ chacun !

Selon un Rapport 2021 du Missouri Economic Research and Information Center les prix des produits d’épicerie à Hawaï sont les plus élevés du pays.

Oui, c’est cher. Mais si vous êtes curieux de savoir à quoi cela pourrait ressembler de prendre sa retraite à Hawaï, voici quelques avantages surprenants :

1. Moins de stress et des soins de santé de qualité

Hawaï a été classé deuxième en termes de bonheur et de bien-être dans un étude 2021 de la société de soins de santé Sharecare.

Mes parents ont travaillé à Washington DC, Paris, Guangzhou, Kobe, Taipei et d’autres grandes villes avant de prendre leur retraite à Honolulu. Ils ont trouvé leur style de vie hawaïen incroyablement relaxant par rapport à toutes les autres villes dans lesquelles ils ont vécu.

2. Soins de santé de premier ordre

La United Health Foundation se classe également Hawaï comme le troisième État le plus sain du pays. Et selon Liste US News des meilleurs États pour les soins de santéHawaï prend la première place.

Je ne suis pas surpris. Hawaï a un beau temps presque toute l’année, des plages et des parcs publics, une variété d’aliments cultivés et élevés localement et un excellent accès aux soins médicaux et dentaires préventifs.

Si vous recherchez un mode de vie plus sain et actif, vous pouvez certainement le trouver à Hawaï.

3. ‘Ohana’ signifie famille

Une partie importante de la culture hawaïenne est le soin et l’éducation de la famille et des amis, ou “ohana”. J’ai observé que presque partout où vous allez, que ce soit au restaurant ou au centre commercial, les choses sont conçues pour être une expérience familiale.

De plus, il n’est pas rare d’avoir plusieurs générations sous un même toit à Hawaï. Même si ma femme, mes enfants et moi ne vivrons probablement pas dans la maison de mes parents, nous espérons louer ou acheter à proximité.

4. Une énorme diversité

Hawaï est en tête de liste des États qui ont la population la plus diversifiée du pays, devant la Californie et le Nevada, selon données du US Census Bureau.

5. Des avantages fiscaux décents

Hawaï se classe comme ayant l’un des taux d’imposition foncière les plus bas du pays, à un moyenne de seulement 0,28%. Si vous avez une pension fédérale, elle est exonérée de l’impôt sur le revenu de l’État. Et le taux de la taxe de vente est raisonnable de 4 % à 4,5 %, contre 7,25 % à 8,25 % en Californie.

Cependant, Hawaï a également l’un des taux d’imposition sur le revenu les plus élevés de l’État, atteignant 11 % si vous gagnez plus de 200 000 $. Si vous gagnez entre 48 001 $ et 150 000 $, vous payez un taux d’impôt sur le revenu de 8,25 %.