Voici combien d’argent Facebook gagne chaque année grâce à vos données

La plupart des gens – et je ne pense pas prendre de risques en disant cela – comprennent la transaction de base qui se produit lorsque vous utilisez des services Web gratuits tels que Gmail et Facebook.

Ils ne sont certainement pas libres de courir : cela coûte un parcelle d’argent, des serveurs et du stockage au personnel, aux bureaux et au-delà. Lorsque vous vous inscrivez pour un compte gratuit, vous acceptez les conditions d’utilisation que, bien sûr, vous ne lisez pas. Qui fait?

Ces termes expliquent généralement – dans un jargon juridique difficile à comprendre – qu’en échange de vous permettre d’utiliser le service gratuitement, vous autorisez l’entreprise à vendre vos données à d’autres entreprises. C’est ce qui, avec toutes les publicités qui parsèment votre boîte de réception ou votre flux de médias sociaux, est ce qui paie pour que ces services continuent de fonctionner.

Les données peuvent être des choses évidentes comme votre nom, votre adresse, votre sexe, votre âge, votre état civil. Mais les données peuvent également être votre emplacement actuel, la marque et le modèle de l’appareil que vous utilisez, le temps que vous passez à utiliser le service et des informations encore plus détaillées que cela. Les entreprises paieront beaucoup d’argent pour connaître votre historique de recherche, les produits que vous envisagez d’acheter, où vous prévoyez de partir en vacances, puis vous en feront la publicité.

Rien de tout cela n’est susceptible d’être nouveau pour vous car, à peine avez-vous regardé une paire de chaussures, il y a une publicité sur votre flux Facebook pour ces chaussures exactes.

Ce que vous ne savez probablement pas, c’est combien valent toutes ces données vous concernant. La société de confidentialité des données LetAlone affirme que les gens ignorent parfaitement que Facebook, par exemple, gagne jusqu’à 900 USD par an (environ 670 £) en vendant les informations personnelles de chaque utilisateur à d’autres sociétés.

La semaine dernière, il a interrogé 1000 utilisateurs adultes de Facebook au Royaume-Uni et a constaté qu’en moyenne, ils ne voudraient que 250 £ par an pour ces données. Mais, bien sûr, ils le donnent gratuitement.

La recherche a révélé que plus de la moitié des personnes interrogées – 57% – étaient choquées et en colère que des données soient partagées sans leur permission, et 40% étaient « furieuses » que Facebook – et d’autres plateformes – puissent vendre des détails tels que l’endroit où ils vivent et travaillent. .

La vérité est qu’ils ont accordé cette autorisation ; même s’ils ne savent pas qu’ils l’ont fait. C’est pourquoi il est important de lire ce que vous acceptez lorsque vous vous inscrivez pour un compte.

Avec 42 millions d’utilisateurs de Facebook, Facebook gagne environ 37 milliards de dollars par an grâce à ses seuls utilisateurs britanniques.

Mais de nouvelles entreprises comme LetAlone font leur apparition et promettent de vous aider à contrôler ce qui arrive à vos données et à obtenir une part de ce qu’elles valent.

Cela ne vous aide pas avec Facebook ou tout compte que vous avez déjà créé, car vous avez déjà renoncé à vos droits sur ces données. Il est également pratiquement impossible de supprimer ces données et tout ce que vous pouvez faire est de fermer votre compte et de cesser d’utiliser le service en question.

Les logiciels de confidentialité et de sécurité existants tels que VPN et antivirus n’aident pas non plus. Lorsque vous vous connectez à Facebook, un VPN ne peut pas vous rendre anonyme : vous dites exactement à Facebook qui vous êtes.

Et même si vous ne vous connectez pas, les techniques d’empreintes digitales – utilisant de nombreux détails mentionnés précédemment, tels que le modèle d’iPhone que vous utilisez et de nombreuses données fournies par votre navigateur Web, telles que la taille et la résolution de l’écran, peuvent vous identifier. de tous les autres utilisateurs afin que votre activité puisse toujours être liée à vous et que les précieuses données qui en résultent soient vendues.

LetAlone estime que tout cela devrait changer et que les utilisateurs devraient pouvoir voir les données dont dispose une entreprise et pouvoir choisir si les informations sont vendues ou non. Et si c’est le cas, ils devraient être payés pour le faire.

Des lois telles que GDPR en Europe et CPPA en Californie aident déjà à garantir que les données sont gérées et utilisées de manière appropriée, mais cela ne garantit pas que vos données resteront privées. Il existe déjà un catalogue d’entreprises qui ont été frappées d’amendes énormes pour avoir enfreint ces lois, dont 50 millions d’euros pour Google (il n’a pas réussi à rendre les informations de traitement des données facilement accessibles aux utilisateurs), 32 millions d’euros pour H&M (qui surveillait secrètement les employés), 20 millions de livres sterling pour British Airways (pour une violation de données impliquant 400 000 clients) et plus de 18 millions de livres sterling pour Marriott Hotels (pour une autre fuite due à un piratage).

