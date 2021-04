Plus de 135 millions d’Américains vivent avec un air pollué, mettant leur santé et leur vie en danger, selon un rapport de l’American Lung Association publié mercredi.

«Cela a un impact sur vous, que vous le sachiez ou non», a déclaré Becki Baker, une patiente asthmatique. « Les gens ne se rendent pas compte qu’avec le temps, c’est cumulatif. »

La pollution atmosphérique reste l’un des principaux problèmes environnementaux aux États-Unis. Bien qu’il ait connu une amélioration incroyable depuis les années 1970 grâce à l’Agence de protection de l’environnement et au Clean Air Act, le nombre d’Américains exposés à une mauvaise qualité de l’air est constamment resté supérieur à 125 millions depuis 2013.

« En général, il y a deux polluants atmosphériques locaux sur lesquels les chercheurs américains, l’EPA et d’autres ont tendance à se concentrer », a expliqué Nicholas Muller, professeur agrégé d’économie, d’ingénierie et de politique publique à l’Université Carnegie Mellon. « Ce sont des particules fines et de l’ozone troposphérique ou troposphérique. »

La pollution par les particules se réfère à de minuscules morceaux de solides ou de liquides dans l’air qui se composent de contaminants comme la poussière, la suie et la fumée. On estime que près de 21 millions de personnes aux États-Unis vivent dans des comtés avec des niveaux insalubres de pollution par les particules toute l’année, selon le rapport de mercredi.

« Il est très petit, beaucoup plus petit qu’un cheveu humain », a déclaré Paul Billings, vice-président directeur national du plaidoyer de l’American Lung Association. « Vous pouvez souvent les voir lorsque vous regardez un coucher de soleil et que vous voyez toute cette brume le soir. »

Les polluants de l’ozone troposphérique, quant à eux, sont souvent mieux connus sous un autre nom: le smog. Cela se produit lorsque les polluants des voitures, des centrales électriques et d’autres sources connues réagissent chimiquement dans l’air sous la lumière du soleil. On pense que plus de 123 millions de personnes aux États-Unis vivent dans des comtés où la pollution par l’ozone est mauvaise, un peu plus de 28 millions d’entre eux étant des enfants et 18,2 millions âgés de 65 ans ou plus, selon le rapport.

« Il est comparé à un coup de soleil du poumon parce qu’il irrite les voies respiratoires », a déclaré Billings.

Le rapport a également révélé que les communautés et les personnes de couleur sont affectées de manière disproportionnée par la mauvaise qualité de l’air. Les personnes de couleur sont 3 fois plus susceptibles de vivre dans les endroits les plus pollués.

« Et ce n’est en fait pas surprenant », a déclaré Gerald Torres, professeur de justice environnementale à l’Université de Yale. « Les données ont indiqué qu’avant Covid-19, mais ce que Covid-19 a fait était de le souligner. »

La mauvaise qualité de l’air coûte également environ aux États-Unis 617 milliards de dollars de dommages chaque année, selon le Forum économique mondial. En outre, l’EPA estime que les États-Unis dépensent environ 65 milliards de dollars chaque année pour purifier l’air.