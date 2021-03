Voici combien coûtera le Galaxy A32 en Inde lors de son lancement le 5 mars

La version 4G du Samsung Galaxy A32 est devenue officielle à la fin du mois dernier et l’appareil est maintenant en route pour l’Inde. Le lancement officiel dans le sous-continent aurait lieu le 5 mars.

Si vous attendiez celui-ci et que vous vous demandiez combien cela coûterait en Inde, un pronostiqueur généralement fiable a partagé cette information aujourd’hui. La version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage sera censée coûter 21 999 INR (soit environ 300 $ ou 248 € aux taux de change actuels).

Le téléphone dispose d’un écran tactile FHD + AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une configuration de caméra arrière quadruple (64 MP principal, 8 MP ultra large, 5 MP macro, 5 MP de profondeur), un snapper selfie 20 MP, le chipset MediaTek Helio G80 à la barre, et une batterie de 5000 mAh avec une charge de 15W. Il sera disponible en bleu, noir, blanc et violet. Ailleurs, le modèle de base dispose de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage, et si celui-ci sera également vendu en Inde, alors il devrait être clairement proposé à un prix inférieur à 20 000 INR. Combien de dessous est encore un mystère, mais nous le saurons avec certitude ce vendredi.

