Voici combien coûtent les frais de partage de mot de passe de Netflix aux États-Unis

Netflix a annoncé mardi qu’il déployait désormais ses frais de partage de compte pour les clients aux États-Unis. Il commencera à envoyer des e-mails aujourd’hui aux clients qui partagent des mots de passe avec des personnes extérieures à leur foyer, a déclaré Netflix dans un communiqué. article de blog.

Les abonnés avec un plan standard ou premium paieront 8 $ supplémentaires par mois pour chaque membre supplémentaire. Pour le moment, l’option de membre supplémentaire n’est disponible que pour ceux qui sont facturés directement par Netflix.

Il existe des limites au nombre d’utilisateurs supplémentaires autorisés sur les comptes. Seuls ceux qui ont un abonnement premium peuvent ajouter deux personnes supplémentaires à leur compte ; le plan tarifaire standard ne permet qu’un seul membre supplémentaire. Netflix définit un foyer comme un foyer où tout le monde vit sous le même toit. Les membres de ce foyer peuvent toujours regarder du contenu pendant leurs déplacements, et les frais supplémentaires ne s’appliqueront pas. Si vous partagez votre compte de diffusion en continu avec des amis et des membres de votre famille qui vivent à une adresse différente, vous avez deux options : payer plus ou les supprimer de votre compte.

Lorsque vous ouvrez l’application Netflix et accédez à la page de votre compte, vous verrez un Membres supplémentaires option. À partir de là, les abonnés peuvent acheter un créneau pour la personne extérieure à leur foyer. S’il accepte l’invitation, le membre supplémentaire recevra son propre compte, profil et mot de passe, et les frais seront payés par le foyer principal abonné.

Les règles? Les comptes de membres supplémentaires ne peuvent diffuser que sur un seul appareil à la fois et ne sont autorisés à avoir qu’un seul profil. Le membre supplémentaire doit également être situé dans le même pays que le titulaire du compte.

Un aperçu de l’endroit où trouver des membres supplémentaires sur la page de votre compte. Capture d’écran par Kourtnee Jackson/CNET

Les abonnés peuvent également choisir de supprimer de leur compte les utilisateurs extérieurs à leur foyer et les inciter à souscrire à leurs propres abonnements Netflix. Dans ce cas, toute personne supprimée d’un compte peut transférer des profils existants vers un nouvel abonnement qu’elle paie elle-même.

Voici un aperçu du coût mensuel pour chaque plan d’abonnement :

Forfaits Netflix Basique avec publicités De base sans publicité Standard Prime Prix ​​mensuel 7 $ 10 $ 15,50 $ 20 $ Nombre d’écrans que vous pouvez regarder en même temps 1 1 2 4 Nombre de téléphones ou de tablettes sur lesquels vous pouvez effectuer des téléchargements 0 1 2 4 HD disponible Non Oui Oui Oui Ultra HD disponible Non Non Non Oui

Le service de streaming a déployé sa nouvelle politique en février pour le Canada, l’Espagne, le Portugal et la Nouvelle-Zélande. Netflix a d’abord annoncé son intention de sévir contre le partage de mots de passe l’année dernière. En avril, Netflix a annoncé qu’il mettrait en place des frais pour les clients américains d’ici la fin du deuxième trimestre.