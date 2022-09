Voici combien coûtent la gamme iPhone 14 et les nouvelles montres Apple dans le monde

Alors que le dernier discours d’ouverture d’Apple touche à sa fin, nous avons rassemblé l’aspect le plus important des nouveaux produits Apple : les prix. Nous avons compilé les prix pour les marchés américain, britannique, allemand, indien, chinois et japonais dans les deux tableaux ci-dessous.









Tarifs américains des séries iPhone 14 et 14 Pro

Les plans de stockage pour les téléphones sont comme l’année dernière avec les modèles de base obtenant 128 Go. Il existe également des options de 256 Go, 512 Go et 1 To. Les prix des nouveaux iPhones ont considérablement augmenté pour les acheteurs en dehors des États-Unis par rapport aux modèles d’iPhone 13 de l’année dernière. Notre tableau indique le prix de base pour chaque modèle de classe iPhone et Apple Watch. Examinons.

iPhone 14 iPhone 14 Max iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max

NOUS 799 USD 899 USD 999 USD 1 099 USD

ROYAUME-UNI 849 GBP 949 GBP 1 099 GBP 1 199 GBP

Allemagne 999 euros 1 149 euros 1 299 euros 1 449 euros

Inde 79 900 INR 89 900 INR 129 900 INR 139 900 INR

Chine 5 999 CNY 6 999 CNY 7 999 CNY 8 999 CNY

Japon 119 800 JPY 134 800 JPY 149 800 JPY 164 800 JPY





Apple prendra les précommandes pour son nouvel iPhone 14 dans la première vague de pays à partir du vendredi 9 septembre tandis que les ventes ouvertes commenceront une semaine plus tard le 16 septembre. L’iPhone 14 Plus sera en vente libre à partir du 7 octobre alors que les précommandes sont en cours 9 septembre. La série iPhone 14 Pro sera en précommande à partir du 9 septembre tandis que les ventes officielles seront annoncées le 16 septembre.

Airpods Pro 2 Regarder SE Regarder la série 8 Regarder Ultra

NOUS 249 USD 249 USD 399 USD 799 USD

ROYAUME-UNI 249 GBP 259 GBP 419 GBP 849 GBP

Allemagne 299 euros 299 euros 499 euros 999 euros

Inde 26 900 INR 29 900 INR 45 900 INR 89 900 INR

Chine 1 899 CNY 1 999 CNY 2 999 CNY 6 299 yuans

Japon 39 800 JPY 37 800 JPY 59 800 JPY 124 800 yens





En ce qui concerne les modèles Apple Watch – la Watch SE et la Watch Series 8 seront expédiées à partir du 16 septembre dans la première vague de pays tandis que la Watch Ultra rejoindra la fête le 23 septembre.

Les AirPods 2 Pro peuvent être réservés à partir du 9 septembre et les ventes ouvertes seront également mises en ligne le 23 septembre.

















Les acheteurs peuvent choisir parmi une variété de nouveaux modèles Apple Watch