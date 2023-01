Voici combien coûte un kit de repas par rapport à l’achat de l’épicerie vous-même

L’inflation peut être refroidissement, mais ces prix d’épicerie obstinés sont toujours bien plus élevés qu’avant la pandémie. Alors que le prix moyen de l’épicerie coûte augmenté d’environ 12 % en 2022, la plupart des services de kits de repas ont rebondi entre 5 % et 8 %, ce qui en fait une meilleure offre que jamais. Sans parler de la commodité d’avoir tous les ingrédients envoyés et prêts à préparer un repas sain.

Tout cela m’a amené à me demander si un kit de repas économique est encore plus cher que d’acheter les produits d’épicerie nécessaires pour préparer le même repas. Et si oui, combien plus cher est un service bon marché tel que Chaque assiette ou alors Dîner que de cuisiner à partir de rien ?

Ne vous inquiétez pas, j’ai fait le calcul.

Le grand tirage pour kits de repas est pratique, car ils mesurent et parfois même préparent tous les ingrédients et les envoient à votre porte, prêts à être cuisinés en un dîner satisfaisant. Les kits de repas étaient autrefois considérés comme une folie coûteuse pour un rendez-vous nocturne, mais la plupart ont depuis baissé de prix et de nombreux services économiques sont entrés sur le terrain.

Pour trouver la différence de coût, j’ai évalué les dépenses de deux repas de mon service de repas bon marché préféré, contre le coût de l’épicerie nécessaire pour faire les deux mêmes recettes. La différence était d’environ un dollar, et probablement plus proche de l’égalité, si l’on tient compte de l’essence nécessaire pour se rendre au magasin.

Voici comment j’ai obtenu ces chiffres et ce que j’ai appris sur kit repas coût et valeur en 2023.

Kit repas vs épicerie EveryPlate (repas pour 2) EveryPlate (repas pour 4) Produits d’épicerie achetés au magasin Coût par portion 7,48 $ 6,50 $ 5,44 $

Les kits de repas sont-ils plus chers que l’achat de produits d’épicerie ?

Si vous vous êtes demandé exactement si des trousses de repas beaucoup plus chères sont comparées à l’achat de toutes les courses vous-même, j’ai fait le calcul. Alors que certains services de kits de repas sont encore confortablement dans la catégorie des folies – Panier solaire et Chef vert pour n’en nommer que deux – le kits de repas les moins chers horloge à environ 5 $ ou 6 $ par portion.

Après avoir calculé la différence de coût entre faire l’épicerie et commander des kits de repas pour deux recettes proposées par mon service de kits de repas préféré, , juste un maigre dollar sépare les deux approches du dîner. La perception des kits de repas comme des folies coûteuses en soirée peut être plus un mythe qu’une réalité.

Comment j’ai fait le calcul

Pour calculer le coût des kits de repas par rapport à l’achat des produits d’épicerie, j’ai pris deux recettes EveryPlate et j’ai déterminé le prix des ingrédients. Pour garder les choses cohérentes, j’ai utilisé les résultats les moins chers qui ont rempli sur un service de livraison d’épicerie en ligne populaire ici dans le Nord-Est.

Étant donné que les épices sont généralement vendues dans des bouteilles de 1 ou 2 onces, j’ai divisé le coût par 20 puisque chaque bouteille d’épices contient environ 20 portions. Il en va de même pour les ingrédients comme la crème sure et la sauce soja qui sont également vendus en plus grande quantité. J’ai divisé le coût total par le montant approximatif dont vous auriez besoin pour exécuter chaque recette.

Combien coûte un service de kit repas comme EveryPlate ?

EveryPlate est l’un des services de kits de repas les moins chers, avec à environ 5 $ la portion. Pour un plan de repas pour deux personnes et trois repas par semaine, c’est un peu plus à 5,99 $ la portion. j’ai utilisé le à comparer avec le coût d’achat de vos propres produits d’épicerie. Il y a aussi un coût d’expédition fixe de 9 $ que j’ai divisé par les trois repas. En fin de compte, EveryPlate vous coûtera 7,48 $ par portion pour un plan pour deux personnes. Choisissez des repas pour quatre et cela ne vous coûtera que 6,50 $ par portion.

Chaque assiette



Combien coûteraient les kits de repas si vous achetiez les courses individuelles

Vous trouverez ci-dessous une ventilation de ce que deux coûterait si vous achetiez vous-même l’épicerie. Ces prix ont été calculés à partir en avril 2022. Je n’ai pas inclus les frais de livraison pour un service d’épicerie ni le coût de l’essence nécessaire pour vous rendre au magasin et en revenir. Il convient également de noter que les prix des épiceries indiqués ci-dessous sont nettement inférieurs à ceux que je trouve sur mes marchés locaux à Brooklyn.

Côtelettes de porc étouffées avec frites maison et carottes (2 portions)

Carottes (12 onces) : 1,50 $

Cinq pommes de terre Yukon Gold : 1,50 $

Un oignon jaune : 0,90 $

Deux oignons verts : 0,50 $

Deux côtelettes de porc de 5 onces : 4,93 $

Un paquet de concentré de bouillon de poulet : 0,60 $

Piment de Cayenne : 0,20 $

Crème sure (4 onces) : 1,50 $

Total : 11,13 $

Coût par portion : 5,56 $

Chaque assiette



Boulettes de viande aux cerises avec courgettes et purée de pommes de terre à l’ail (2 portions)

Cinq pommes de terre Yukon Gold : 1,60 $

Pain blanc (deux tranches) : 0,50 $

Une courgette : 1,50 $

Bœuf haché (8 onces) : 4,30 $

Confiture de cerises (1 once) : 0,85 $

Poudre d’ail : 0,10 $

Crème sure (4 onces) : 1,50 $

Sauce soja (1 once) : 0,50 $

Total : 10,85 $

Coût par portion : 5,42 $

David Watsky/Crumpe



Combien coûte plus un kit repas que l’achat de produits d’épicerie ?

Comparé au coût d’achat de tous les produits d’épicerie nécessaires au magasin, EveryPlate enregistre environ 2 $ de plus par portion. Si vous deviez choisir l’un des plans avec des portions pour quatre, ce serait plutôt 1 $ de plus. Donc, c’est à peu près un lavage.

En fin de compte, c’est la commodité pour laquelle vous payez un petit supplément. Mais si vous choisissez un service économique comme EveryPlate ou Dinnerly, ce petit plus s’avère être à peu près rien du tout.

Qu’en est-il du coût environnemental, des emballages et des déchets ?

Il ne fait aucun doute que les services de kits de repas utilisent plus de plastique que si vous achetez vos propres produits d’épicerie. Cela dit, les services moins chers ont trouvé des moyens de réduire les coûts. Dans de nombreux cas, cela signifie utiliser moins d’emballages.

Shelby Brown / Crumpe



EveryPlate, par exemple, est l’un des services les plus écologiques que j’ai essayés. L’entreprise met tous ses produits et autres ingrédients dans une seule boîte en carton, tandis que d’autres emballent individuellement chaque ingrédient, ce qui crée plus de déchets. La plupart des emballages, y compris la glacière et les blocs réfrigérants, sont recyclables en bordure de rue.

D’un autre côté, puisque les kits de repas vous donnent généralement exactement ce dont vous avez besoin pour chaque repas et pas plus, vous êtes moins susceptible d’avoir nourriture déchets. Qui n’a pas jeté les dernières onces d’un pot de crème sure ou de quelques oignons verts dont vous n’avez pas trouvé l’utilité avant qu’ils ne se fanent ?

Qu’en est-il des autres services de kits repas ?

EveryPlate est le service de kit de repas le moins cher, avec . Les tenues les plus chères — Panier solaire, Chef vert et Martha Stewart et Marley Spoon — coûte plus près de 10 $ ou 13 $ par portion. Le coût supplémentaire est généralement dû aux ingrédients de première qualité comme le bœuf nourri à l’herbe et les produits biologiques. Avec ceux-ci, vous allez trouver un delta plus important entre le coût du kit de repas et ce qu’il en coûterait pour préparer le repas à la maison. Des services comme BonjourFresh, Tablier bleu et Cuisinier à domicile se situent quelque part au milieu avec des kits de repas allant de 9 $ à 10 $ la portion.

Pas du tout intéressé par la cuisine ? J’ai testé tous les meilleurs joueurs pour trouver le meilleurs services de repas préparés en 2023.

Des informations encore plus économiques

