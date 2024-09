Voici combien coûte la série iPhone 16 chez les opérateurs canadiens

C’est vendredi 13 septembre et vous savez ce que cela signifie. un jour de malchance Jour de précommande de l’iPhone 16 !

Cela signifie également que les tarifs des opérateurs canadiens pour la gamme iPhone 16 sont désormais disponibles. Nous avons donc rassemblé tous les détails que vous devez connaître. Lisez la suite pour savoir combien il vous en coûtera pour obtenir un nouvel iPhone auprès de l’opérateur de votre choix. (N’oubliez pas que vous ne pouvez enregistrer votre précommande qu’aujourd’hui – les téléphones ne seront pas disponibles avant le 20 septembre.)

Oh, et comme les opérateurs aiment gonfler le prix du téléphone, voici un petit rappel sur les prix de départ de la gamme iPhone 16 :

iPhone 16 – 1 129 $

iPhone 16 Plus – 1 279 $

iPhone 16 Pro – 1 449 $

iPhone 15 Pro Max – 1 749 $

Quoi qu’il en soit, voici les prix des opérateurs sans ordre particulier :

Rogers

iPhone 16 Pro Max:0 $ d’acompte, financement de 54 $/mois avec Économisez et retournez – soit 1 799 $ au comptant.

iPhone 16 Pro:0 $ d’acompte, financement de 44 $/mois avec Économisez et retournez – soit 1 490 $ au comptant.

iPhone 16 Plus:0 $ d’acompte, financement de 39 $/mois avec Économisez et retournez – soit 1 315 $ au total.

iPhone 16:0 $ d’acompte, financement de 35 $/mois avec Économisez et retournez – soit 1 161 $ au total.

Remarque : Rogers a récemment augmenté ses frais de connexion à 70 $.

Telus

iPhone 16 Pro Max:0 $ d’acompte, financement de 51,21 $/mois avec Bring-It-Back – soit 1 799 $ au comptant.

iPhone 16 Pro: 0 $ d’acompte, financement de 42,50 $/mois avec Bring-It-Back – soit 1 490 $ au comptant.

iPhone 16 Plus:0 $ d’acompte, financement de 36,88 $/mois avec Bring-It-Back – soit 1 315 $ au comptant.

iPhone 16:0 $ d’acompte, financement de 32,54 $/mois avec Bring-It-Back – soit 1 610 $ au comptant.

Remarque : Telus a récemment augmenté ses frais de connexion à 70 $.

Cloche

iPhone 16 Pro Max:0 $ d’acompte, financement de 52,06 $/mois avec option de retour de l’appareil – soit 1 799,28 $ au comptant.

iPhone 16 Pro:0 $ d’acompte, financement de 43,15 $/mois avec option de retour de l’appareil – soit 1 490,40 $ au comptant.

iPhone 16 Plus:0 $ d’acompte, financement de 38,06 $/mois avec option de retour de l’appareil – soit 1 315,44 $ au comptant.

iPhone 16:0 $ d’acompte, financement de 33,59 $/mois avec option de retour de l’appareil – soit 1 161 $ au comptant.

Koodo

iPhone 16 Pro Max:1 007 $ d’acompte, 33 $/mois sur Tab Plus – soit 1 799 $ au total.

iPhone 16 Pro: 698 $ d’acompte, 33 $/mois sur Tab Plus – prix total non indiqué.

iPhone 16 Plus: 523 $ d’acompte, 33 $/mois sur Tab Plus – soit 1 315 $ au total.

iPhone 16: 369 $ d’acompte, 33 $/mois sur Tab Plus – prix total non indiqué.

Remarque : Koodo a récemment augmenté ses frais de connexion à 70 $.

Fido

Remarque : Fido a récemment augmenté ses frais de connexion à 70 $.

Virgin Plus

iPhone 16 Pro Max:0 $ d’acompte, financement de 74,97 $/mois – montant net de 1 799,28 $.

iPhone 16 Pro:0 $ d’acompte, financement de 62,10 $/mois – montant net de 1 490,40 $.

iPhone 16 Plus:0 $ d’acompte, financement de 54,81 $/mois – montant net de 1 315,44 $.

iPhone 16:0 $ d’acompte, financement de 48,38 $/mois – montant net de 1 161 $.

Vidéotron

iPhone 16 Pro Max:0 $ d’acompte, financement de 46,75 $/mois avec reprise – montant net de 1 752 $.

iPhone 16 Pro:0 $ d’acompte, financement de 38 $/mois avec reprise – montant net de 1 452 $.

iPhone 16 Plus:0 $ d’acompte, financement de 33 $/mois avec reprise – montant net de 1 278 $.

iPhone 16:0 $ d’acompte, financement de 28,75 $/mois avec reprise – montant net de 1 128 $.

Eastlink

iPhone 16 Pro Max:0 $ d’acompte, 47,33 $/mois sur easyTab Flex – soit 1 666 $ au total.

iPhone 16 Pro:0 $ d’acompte, 39,58 $/mois sur easyTab Flex – soit 1 380 $ au total.

iPhone 16 Plus:0 $ d’acompte, 35,54 $/mois sur easyTab Flex – soit 1 218 $ au total.

iPhone 16: 0 $ d’acompte, 30,83 $/mois sur easyTab Flex – 1 075 $ au total

SaskTel

iPhone 16 Pro Max : 0 $ d’acompte, 50,83 $/mois avec le tarif Plus.

iPhone 16 Pro : 0 $ d’acompte, 39,17 $/mois avec le tarif Plus.

iPhone 16 Plus : 0 $ d’acompte, 32,50 $/mois avec le tarif Plus.

iPhone 16 : 0 $ d’acompte, 26,25 $/mois avec le tarif Plus.

Vous pouvez remplir votre formulaire de précommande SaskTel ici.

Liberté Mobile

Au moment de la rédaction de cet article, le site Web de Freedom rencontrait des problèmes qui nous empêchaient de consulter les prix de l’iPhone 16. Nous mettrons à jour cette section une fois que le site Web fonctionnera à nouveau.

iPhone 16 Pro Max : 0 $ d’acompte, 46 $/mois avec les tarifs TradeUp.

iPhone 16 Pro : 0 $ d’acompte, 38 $/mois avec les tarifs TradeUp.

iPhone 16 Plus : 0 $ d’acompte, 33 $/mois avec les tarifs TradeUp.

iPhone 16 : 0 $ d’acompte, 29 $/mois avec les tarifs TradeUp.

Freedom propose également une offre selon laquelle, si vous achetez un appareil de la série iPhone 16, vous recevrez également une Apple Watch Series 10 (42 mm) gratuite. Les conditions de cette offre exigent que vous obteniez un forfait téléphonique de 65 $ et le module complémentaire de données Apple Watch, qui coûte 10 $ par mois. Cette offre est disponible uniquement en magasin et vous pouvez en apprendre plus ici.

Remarque : nous mettrons à jour cet article tout au long de la journée au fur et à mesure que les tarifs des opérateurs seront publiés. Si votre opérateur n’est pas mentionné, n’hésitez pas à revenir plus tard !