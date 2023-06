Voici combien chaque génération a dans ses 401 (K) – NBC Los Angeles

Gen Z Épargne-retraite ont augmenté plus que toute autre cohorte générationnelle au cours de la dernière année, les dernière analyse de la retraite révèle.

Gen Zers avec 401(k)s ont vu leurs soldes de compte moyens augmenter de 34% entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023 – une augmentation plus élevée que la génération Y, la génération X et les baby-boomers, selon la société de services financiers.

Fidelity définit la Génération Z comme les personnes nées entre 1997 et 2012. Les Gen Z ont le solde moyen 401(k) le plus bas de toutes les générations, ce qui est compréhensible étant donné qu’ils n’ont pas été sur le marché du travail ou n’ont pas cotisé à la retraite depuis très longtemps.

Il n’est pas surprenant non plus que leurs comptes augmentent plus rapidement : étant donné que les jeunes ont souvent des soldes plus petits, leurs contributions ont tendance à avoir un impact plus important sur leur épargne, en pourcentage.

Le solde moyen 401(k) pour un Gen Zer est d’environ 7 100 $, comme l’indiquent les données Fidelity fournies à CNBC Make It – nettement plus élevé que le solde médian 401(k) de la cohorte de 2 500 $.

Ces chiffres sont radicalement différents car une poignée de comptes avec des soldes énormes peuvent faire grimper la moyenne. Le solde médian du compte est considéré comme une représentation plus précise de ce que la plupart des gens ont réellement épargné pour leur retraite.

Cette disparité n’est pas propre à la génération Z : le solde moyen global 401(k) des Américains est de 108 200 $, contre une médiane d’environ 23 700 $.

Voici combien les Américains ont économisé dans leurs 401(k) par génération, selon Fidelity :

Considérer ce que vous avez épargné maintenant par rapport au total que vous aimeriez avoir à la retraite peut être intimidant, alors gardez un autre chiffre à l’esprit : votre taux d’épargne. C’est le pourcentage de votre revenu avant impôt que vous pouvez consacrer à votre épargne-retraite, La fidélité dit.

Le cabinet de services financiers recommande un taux d’épargne d’au moins 15 % — y compris vos cotisations et celles de votre employeur, le cas échéant — si vous souhaitez conserver le style de vie que vous souhaitez après votre retraite.

Si vous n’y êtes pas encore, ne paniquez pas. Le taux d’épargne moyen de la génération Z est d’environ 10,5 %, une légère augmentation par rapport au dernier trimestre, Rapports de fidélité. Pour les millenials, définis comme ceux nés entre 1981 et 1996, le taux moyen est d’environ 12,9 %.

Vous pouvez commencer avec ce que vous pouvez vous permettre et augmenter lentement vos cotisations au fil du temps. Fidelity recommande d’augmenter vos cotisations de retraite de 1 % chaque année, et de nombreux plans 401 (k) vous permettent de configurer cela comme une augmentation annuelle automatique.

Cela peut sembler petit maintenant, mais cette augmentation constante peut faire une grande différence dans votre épargne totale après 20 ou 30 ans.

« Épargner pour la retraite peut sembler être une montagne escarpée à gravir, mais la montée n’a pas besoin d’être aussi raide qu’elle en a l’air », a déclaré Ann Dowd, vice-présidente de Fidelity, dans un mars. « Points de vue sur la fidélité » article. « De petits pas maintenant peuvent se transformer en grands pas plus tard. »

À NE PAS MANQUER : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter !

Obtenez le rapport gratuit de CNBC, 11 façons de savoir si nous sommes en récession, où Kelly Evans passe en revue les principaux indicateurs indiquant qu’une récession approche ou a déjà commencé.