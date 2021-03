Les diabétiques sont incapables de produire suffisamment d’insuline pour apporter du glucose aux cellules. La glycémie augmente en conséquence et endommage les vaisseaux sanguins, les organes vitaux et affecte le cœur, les reins, les nerfs et la vision. Les graines de tournesol ont non seulement un faible indice glycémique, mais elles contiennent de l’acide chlorogénique qui contrôle la glycémie.

Les graines de tournesol sont une très bonne source de vitamines, en particulier le groupe du complexe B et les vitamines C et E. Elles contiennent également un pourcentage élevé de minéraux essentiels tels que le phosphore, le magnésium, le manganèse, le zinc et le fer entre autres. Collectivement, ils aident à maintenir nos os, nos tissus, nos organes vitaux et aident notre corps à guérir, entre autres fonctions.

