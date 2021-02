Un an après que la pandémie de coronavirus a détruit nos vies collectives, notre société est aux prises avec la peur et l’insécurité. En conséquence, nous avons vu la désinformation se répandre comme une traînée de poudre, et beaucoup ont recours à des méthodes bizarres et incorrectes pour lutter contre le virus. Avec cette chronique, qui sera publiée tous les dimanches, nous visons à répondre à toute question de santé ou de vaccin que nos lecteurs pourraient avoir sur la pandémie de coronavirus.

Dans la chronique de cette semaine, le Dr Samiran Panda, chef de la division Epidémiologie et maladies transmissibles, ICMR, a répondu aux questions. Panda a posé des questions sur la façon de traiter les problèmes de santé mentale et la grossesse pendant la vaccination.

La dépression ou d’autres problèmes de santé mentale peuvent-ils réduire l’efficacité du vaccin COVID-19?

Il n’y a pas encore de preuves à l’appui de cette conjecture. Cependant, les personnes souffrant de dépression ou de tout autre problème de santé mentale peuvent avoir besoin du soutien des aidants (de la famille ou des centres de soins) pour respecter leur calendrier de vaccination. En outre, il est conseillé que les médecins traitants des personnes ayant des problèmes de santé mentale soient consultés avant de recevoir le vaccin COVID-19 afin d’exclure la possibilité de contre-indications potentielles en raison du médicament qu’elles prennent.

La grossesse doit-elle être retardée / évitée après avoir pris le vaccin COVID-19?

Comme actuellement, nous ne disposons pas d’informations suffisantes sur les effets possibles du vaccin COVID-19 sur la grossesse, il est conseillé de retarder la grossesse d’environ 3 mois. Il faut consulter un obstétricien avant de prendre la décision.

Pourquoi Pfizer a-t-il retiré sa demande d’EUA de son vaccin COVID-19 en Inde?

Seul Pfizer peut y répondre. Les préoccupations de l’entreprise concernant la demande d’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) auprès de DCGI n’ont pas encore été rendues publiques.

Comment les gens peuvent-ils prouver qu’ils ont été vaccinés? Des certificats leur sont-ils remis?

Oui, les gens recevront un certificat après la vaccination. Vous pouvez contacter votre agent de vaccination de votre État ou de votre district pour la même chose. On peut également obtenir le certificat de vaccination COVID-19 numériquement en utilisant l’application Co-WIN.

Pourquoi les cas de Covid-19 en Inde ont-ils fortement chuté? L’Inde devrait-elle accélérer la campagne de vaccination?

Plusieurs facteurs pourraient être responsables du déclin des cas de COVID-19. Premièrement, certaines personnes peuvent avoir développé des anticorps suite à une infection par le SRAS-CoV-2. Deuxièmement, certains sont protégés car ils suivent un comportement approprié au COVID. Cependant, une proportion considérable d’Indiens reste vulnérable à l’infection et, par conséquent, il est nécessaire de se faire vacciner, ce qui contribuera davantage à briser la chaîne de transmission du virus. Puisqu’il existe un risque de résurgence de l’infection et que la majorité des Indiens sont encore vulnérables à l’infection par le SRAS-CoV-2, nous ne devons pas baisser la garde. Nous devons suivre un comportement approprié au COVID – porter des masques, maintenir une distance physique, éviter les rassemblements de masse. Et nous devrions prendre le vaccin quand notre tour viendra.

Quand le vaccin sera-t-il disponible pour un achat privé?

Il appartient au gouvernement de répondre à cet appel.

