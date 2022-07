Voici ce qu’une éventuelle récession pourrait signifier pour les consommateurs américains

Les Américains veulent savoir : est-ce une récession ou pas ? Officiellement, le National Bureau of Economic Research définit la récession comme “une baisse significative de l’activité économique qui s’étend à l’ensemble de l’économie et dure plus de quelques mois”. En fait, le dernier rapport trimestriel sur le produit intérieur brut, qui suit la santé globale de l’économie, a montré une deuxième contraction consécutive cette année. En savoir plus sur les finances personnelles :

Près de la moitié des Américains s’endettent davantage Cependant, le président Joe Biden et le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ont déclaré que nous ne sommes pas encore en récession, soulignant la vigueur du marché du travail et la hausse des salaires. “Une question est répondue, mais une plus grande ne l’est pas”, a déclaré Mark Hamrick, analyste économique principal chez Bankrate.com. “Nous savons maintenant que l’économie s’est contractée pendant deux trimestres consécutifs. “Il n’est pas tout à fait clair si une récession a commencé compte tenu de la vigueur persistante du marché du travail”, a-t-il déclaré.

Même si le NBER ne déclare pas de récession, l’économie est loin d’être tirée d’affaire. Des taux d’intérêt plus élevés et une inflation incessante présentent des dangers majeurs à venir. Et quelle que soit la situation économique du pays, les consommateurs se débattent face à des prix exorbitants, et près de la moitié des Américains déclarent s’endetter davantage. Bien que cela puisse sembler différent des ralentissements précédents, certaines choses changent rarement.

José Luis Pelaez | Mélanger les images | Getty Images

1. Il pourrait devenir plus difficile de trouver un emploi : Des signes récents montrent que le marché du travail, qui était en feu en 2021, pourrait commencer à se refroidir. L’embauche a déjà quelque peu ralenti, tandis que l’incertitude est grande quant à la direction que prend l’économie. Bien que le taux de chômage soit resté juste au-dessus du creux d’avant la pandémie, “Powell semble nous avertir que le marché du travail va probablement s’affaiblir dans cet environnement de taux d’intérêt plus élevés au milieu de la lutte contre une inflation historiquement élevée”, a déclaré Hamrick. La Fed a annoncé mercredi une autre hausse importante des taux de 0,75 point de pourcentage pour calmer les choses, en particulier l’inflation, qui reste à son plus haut niveau depuis 40 ans.

Il y a plus de vents contraires auxquels les marchés sont confrontés que de vents arrière. Douglas Boneparth président de Bone Fide Wealth

2. Vos investissements peuvent faiblir : Pendant ce temps, les craintes que les mesures agressives de la Fed ne fassent basculer l’économie dans une récession ont fait chuter les marchés pendant des semaines consécutives. “Toutes les classes d’actifs ont profité de ce dernier coup de liquidités au cours des deux dernières années”, a déclaré le planificateur financier agréé Douglas Boneparth, président de Bone Fide Wealth à New York. Maintenant, “il y a plus de vents contraires auxquels les marchés sont confrontés que de vents arrière”. En période de turbulences, certains conseillers recommandent de privilégier les actions versant un dividende élevé tout en s’en tenant aux actifs à revenu fixe à court et à court terme. Cependant, Boneparth conseille également aux clients de rechercher des opportunités. “Les bons investisseurs doivent être capables non seulement d’acheter à la hausse, mais aussi d’acheter à la baisse”, a-t-il déclaré. Au cours de la dernière récession, “toute personne ayant du recul aurait bénéficié de certaines des remises les plus importantes sur les marchés des capitaux”, a-t-il déclaré.

3. L’inflation des prix des maisons diminuera : Les prix de l’immobilier n’ont pas exactement baissé, mais ils n’augmentent plus aussi vite qu’avant et une récession entraînerait très probablement un ralentissement du marché immobilier dans son ensemble, selon Jacob Channel, économiste principal chez LendingTree. Les normes de prêt pourraient également se resserrer, ce qui signifie que de nombreux acheteurs potentiels pourraient trouver qu’il est difficile d’obtenir un prêt ou qu’ils devront payer un taux d’intérêt plus élevé pour conclure l’affaire. “Dans l’ensemble, cela signifie qu’une récession rendrait plus difficile pour les gens d’obtenir des hypothèques et d’acheter des maisons”, a déclaré Channel. Cependant, ce ne sera pas un “crash de style 2007-2008”, a-t-il ajouté. Le marché du logement se porte bien mieux qu’il ne l’était au début des années 2000, a déclaré Channel. Et, même si les prix fluctuent, “tant que vous maintenez le cap et continuez à effectuer vos paiements, vous finirez probablement par aller bien”.

Comment se préparer à une récession

Alors que l’impact d’une récession se ferait largement sentir, chaque ménage connaîtrait un recul à un degré différent, selon le revenu, l’épargne et la situation financière. Il y a quand même quelques des moyens de se préparer qui sont universels, selon Larry Harris, titulaire de la chaire Fred V. Keenan en finance de la Marshall School of Business de l’Université de Californie du Sud et ancien économiste en chef de la Securities and Exchange Commission.

Martinprescott | E+ | Getty Images