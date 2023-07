Voici ce qu’un bloc de fromage à la crème dit sur l’inflation

Peut-être que tout se résume au fromage à la crème. Plus précisément, un carton en vrac de 50 livres qui accompagne les fantastiques bagels tout chez Goldberg’s à Westhampton Beach, NY. L’année dernière, cette offre délicieuse avait bondi à environ 180 $ le carton, contre 100 $. Maintenant, c’est « seulement » 150 $ – ça va dans la bonne direction, mais loin d’être là où c’était. Mercredi, le département américain du Travail publiera son indice mensuel des prix à la consommation (IPC). Les économistes prédisent une augmentation annuelle des prix de 3,1 % pour juin – un chiffre qui pourrait être plus proche de 5 % si l’on ne tient pas compte des coûts alimentaires et énergétiques. C’est une bonne nouvelle car ce serait la plus lente augmentation depuis fin 2021. Mais c’est une mauvaise nouvelle car, comme le délicieux schmear appliqué abondamment chez Goldberg, c’est encore bien trop élevé. Quand un bagel avec du fromage à la crème double de prix, le goût est entaché. Ainsi, « y arriver, aller dans la bonne direction » est le langage que nous entendrons à propos de l’état de l’inflation mercredi matin. Malheureusement pour les taureaux, c’est la même histoire à ce stade, et non ce que la Réserve fédérale veut voir. Le fromage à la crème, comme tout ce que nous obtenons lorsque nous sortons pour manger, aller chercher ou prendre au magasin, est tout simplement trop élevé – mais pas aussi élevé qu’il l’était. Mais il ne s’agit pas seulement du coût d’un bloc de fromage à la crème. Ce sont tous les éléments de notre vie quotidienne et, plus important encore, c’est le coût énorme de votre maison qui n’est pas reflété dans l’IPC. Étant donné que les prix des maisons ont augmenté en moyenne de 40 % depuis 2019, nous savons que « aller dans la bonne direction » ne signifie rien. Qu’il s’agisse d’un bloc de fromage à la crème à 150 $ ou d’une maison Toll Brothers (TOL) vendue à 1 million de dollars, avec plusieurs enchérisseurs, nous sommes tous déconcertés. Nous en avons assez de nous demander pourquoi l’inflation existe. Est-ce que 13 % des céréales mondiales sont retirées du marché à cause de la guerre de la Russie en Ukraine ? Les rafles d’immigrés qui ont commencé sous Trump et se poursuivent sous Biden ? Le départ de tant de personnes du marché du travail parce qu’elles ont appris du Covid-19 qu’elles manquent d’argent et de temps ? Les décès de tant de personnes à cause de la maladie? Le prix brut des matières premières se rallie sans raison insondable, compte tenu du ralentissement de l’économie chinoise ? Ou s’agit-il des coûts enracinés de la chaîne d’approvisionnement mystique ? Peut-être que tout est d’une seule pièce. Nous ne savons tout simplement pas. Cependant, voici ce que nous savons. La Fed veut ramener ce fromage à la crème là où il était en 2019, ainsi que tout le reste – donc toutes ces déclarations « va dans la bonne direction » ne signifient rien. Ces mots nous tentent et nous rassurent sur le fait que quelques gasbags de la Fed se rangeront du côté de ceux d’entre nous désireux de voir ce cycle de hausse des taux d’intérêt prendre fin. Mais nous savons que le travail de la banque centrale n’est pas terminé. Je pense que le président de la Fed, Jerome Powell, fait l’expérience de ce que nous faisons et il sait qu’il est la seule personne en mesure de faire quelque chose à ce sujet. Alors qu’est ce qui peut être fait? La Fed peut gagner du temps, en pariant que « aller dans la bonne direction » nous amène finalement là où nous devons être. Ou, il peut simplement continuer à augmenter les taux jusqu’à ce que nous ayons suffisamment de chômeurs pour qu’il n’y ait plus de guerres d’enchères nulle part pour quoi que ce soit. Powell n’a pas le choix. Plus un bloc de fromage à la crème reste longtemps à 150 $, plus il s’enracine. Heureusement pour Powell, il y a suffisamment d’industries qui seront entravées, comme l’industrie automobile construite sur des taux à court terme, pour qu’il ait une chance de baisser les salaires. Malheureusement, les syndicats sont en train de gâcher un combat, ce qui est certainement une mauvaise nouvelle pour Powell. Pouvez-vous imaginer que nous sommes de retour à la lutte des classes ? Pire encore, les États commencent enfin à distribuer l’argent de trois gigantesques projets de loi fédéraux sur les infrastructures. Le résultat : l’avion ne s’écrasera pas et il n’atterrira pas en douceur. Il semble qu’il continuera d’avancer, d’avancer et d’avancer, jusqu’à ce qu’il soit à court de carburant, qui sait quand. C’est le dilemme dans lequel nous nous retrouvons tous. C’est juste que ça ne va pas ensemble. Tout cet exercice d’inflation n’est qu’un jeu de société qui envoie de l’argent vers les « Magnificent Seven » et ses acolytes. Je souhaite que le rallye s’étende au-delà du secteur de la technologie, tout comme vous le faites. Mais les haussiers devront dépasser ce qui sera très probablement un « mauvais » chiffre de l’IPC mercredi. Superposez le début de la saison des résultats et vous avez une situation sous-optimale qui nous attend, jusqu’à ce que le marché devienne survendu ou que nous découvrions un élixir magique qui fait baisser l’inflation. Je n’en connais pas. Est-ce que tu? Est-ce que Powell? Allons juste pour la survente. C’est certes une situation sombre, si rebutante que nous n’aurons pas de nouvelle sélection de titres lors de la réunion mensuelle du Club cette semaine. Mais nous n’avons pas à gagner du temps. Nous pouvons simplement attendre. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Bagel et fromage à la crème Getty Images