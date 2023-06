Voici ce qu’OSF demande le plus aux résidents de l’Illinois Valley – Shaw Local

OSF HealthCare, qui a annoncé en mai son intention d’acquérir certains des actifs de St. Margaret’s Health, a mis en place une hotline pour répondre aux questions sur l’avenir des soins de santé dans la vallée de l’Illinois.

Shaw Local News Network a demandé à OSF de répondre aux questions les plus fréquemment posées.

Qu’est-ce qu’OSF HealthCare achète ?

OSF a terminé la première phase de son achat, qui comprend le complexe Midtown Plaza, le centre de santé Midtown et la clinique Granville. Ces emplacements ouvriront bientôt pour offrir à la communauté une variété de nouvelles options de soins, y compris OSF Medical Group – Primary Care ainsi que OSF Rehabilitation. La deuxième phase de la transaction comprend l’intention d’acheter l’hôpital du Pérou ainsi que d’autres bâtiments ambulatoires. Plus de détails concernant cette deuxième phase seront bientôt disponibles.

OSF s’efforce d’embaucher et de former de nouveaux employés et ouvrira dès que possible afin de minimiser les lacunes dans les soins pour la communauté. Plus de détails seront bientôt disponibles concernant les services spécifiques offerts et les dates d’ouverture des emplacements. L’emplacement St. Margaret’s Health à Spring Valley, situé à seulement huit minutes de l’hôpital du Pérou, a fermé le 16 juin. Cet établissement ne fait pas partie de la transaction.

Pourquoi OSF HealthCare étend-il les soins dans ma communauté ?

OSF HealthCare fournit des soins à la vallée de l’Illinois et aux communautés environnantes depuis un certain temps. Nous sommes ravis d’élargir notre partenariat avec cette communauté pour fournir une source locale de soins de santé avec tous les avantages d’un système reconnu à l’échelle nationale. Nous sommes également fiers de poursuivre la tradition des soins de santé catholiques dans ces communautés. Les Sœurs du Tiers-Ordre de Saint-François ont un immense respect pour ceux qui partagent leur vocation. Les Sœurs fondatrices de St. Margaret’s Health font maintenant partie de l’histoire d’OSF, et nous honorerons leur héritage. Puisque St. Margaret’s Health ne fait plus partie de la communauté, nous voulons jouer un plus grand rôle dans la prise en charge de cette communauté. Et nous avons la capacité et l’expertise pour le faire.

OSF HealthCare embauche-t-il des employés de St. Margaret?

Le recrutement d’employés demeure l’une de nos principales priorités. OSF compte plus de 24 000 employés – que nous appelons Mission Partners – et nous nous engageons envers chacun d’entre eux. Qu’il s’agisse de salaires et d’avantages sociaux compétitifs ou de l’accent mis sur le perfectionnement professionnel, nous nous engageons à devenir l’un des meilleurs employeurs dans chaque région que nous desservons. De nombreux employés de St. Margaret’s Health ont déjà rejoint OSF et sont en cours d’intégration et de formation. D’autres feront partie de notre ministère à l’avenir. Nous sommes préparés et sommes convaincus que nous pouvons répondre aux besoins de cette communauté avec l’aide et l’expertise de nos nouveaux partenaires de mission.

Est-ce que je pourrai garder mon fournisseur St. Margaret’s?

OSF travaille actuellement sur le processus d’intégration et d’accréditation alors que de nombreux prestataires passent de St. Margaret’s à OSF HealthCare. Ce processus peut prendre un certain temps, mais nous nous engageons à minimiser les lacunes dans les soins, tout en faisant preuve de diligence raisonnable pour intégrer et former nos nouveaux prestataires. OSF s’efforce de s’assurer que lorsque vous venez chez nous pour des soins, vous n’êtes pas pris en charge par des étrangers mais par des amis et des voisins. Des informations seront bientôt disponibles sur les prestataires qui ont rejoint OSF HealthCare.

Quand les nouvelles installations seront-elles disponibles pour les soins?

OSF détermine activement la meilleure façon de fournir les services nécessaires à la vallée de l’Illinois, mais ce processus, ainsi que les approbations réglementaires nécessaires, prend du temps. Nous avons déjà commencé à former de nouveaux cliniciens sur des aspects importants comme notre dossier médical électronique, notre culture axée sur la mission et plus encore. Nous espérons commencer à fournir des soins sous une forme ou une autre dès que la formation et l’accréditation appropriées auront eu lieu. Les installations elles-mêmes peuvent prendre plus de temps, mais nous nous engageons à commencer les soins aux patients dès que nous le pourrons.

Comment puis-je obtenir mon dossier médical auprès de St. Margaret’s?

Les anciens patients de St. Margaret’s doivent demander une copie de leur dossier médical à St. Margaret’s Health. St. Margaret’s s’est associée à un fournisseur pour aider les patients dans ce processus. Selon le site Web de St. Margaret’s, les instructions pour obtenir des fichiers sont les suivantes :

Pour les dossiers de l’hôpital ou de la clinique de Spring Valley, appelez le 815-664-1583. Pour l’hôpital du Pérou ou les cliniques du Pérou, appelez le 815-780-3464 pour les dossiers. Lorsque vous appelez, laissez un message et indiquez clairement votre nom, votre date de naissance, le type de documents requis et un numéro de rappel. Indiquez également où vous souhaitez que vos enregistrements soient envoyés. Pour plus d’informations, Cliquez ici.

Comment puis-je me faire soigner pendant qu’OSF travaille à l’ouverture des nouvelles installations ?

Les résidents de la vallée de l’Illinois qui recherchent des informations concernant leurs soins peuvent appeler le 844-673-2778. Cette ligne est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et offrira aux particuliers une connexion directe aux informations dont ils ont besoin pendant cette période.

De plus, les patients peuvent demander des soins à OSF OnCall Urgent Care à Ottawa et à OSF PromptCare à Princeton, Streator et Ottawa. Les particuliers peuvent également obtenir des visites virtuelles 24h/24 et 7j/7 via OSF OnCall. Apprendre encore plus ici.

Pour tous les besoins de soins d’urgence, veuillez appeler le 911 ou demander des soins au service d’urgence le plus proche, au centre médical OSF Saint Elizabeth à Ottawa, au centre médical OSF Saint Clare à Princeton ou au centre médical OSF Saint Paul à Mendota.