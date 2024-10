Voici ce qu’il peut faire

TL;DR Notion a annoncé sa nouvelle application Notion Mail, qui sera disponible début 2025 pour ordinateur, iOS et Android.

Notion Mail vous permettrait de personnaliser votre boîte de réception avec des vues et d’utiliser Notion AI pour diverses tâches.

L’application est actuellement en version préliminaire et vous pouvez rejoindre la liste d’attente.

La plateforme de productivité Notion est utilisée pour de nombreuses choses, mais la plupart des gens l’utilisent pour organiser leurs pensées non organisées. C’est excellent dans ce qu’elle fait, mais la plateforme a des aspirations plus élevées. Après avoir révolutionné les applications de productivité, Notion souhaite s’attaquer aux meilleures applications de messagerie en remettant en question la notion même de ce qu’est une application de messagerie et de ce qu’elle fait et en la reconstruisant à partir de ce point.

Lors de son événement Make with Notion, Notion a annoncé Notion Mail, sa nouvelle application de messagerie qui sortira l’année prochaine. À l’aide de « vues », Notion Mail vous permet de personnaliser votre boîte de réception en fonction de vos flux de travail, en vous libérant de la rigidité de la boîte de réception traditionnelle.

Vous pouvez garder votre boîte de réception organisée avec des invites simples pour vous aider à archiver et même rédiger des e-mails, et vous pouvez laisser l’IA gérer votre planification et vos suivis avec des réponses automatiques. Si vous souhaitez davantage d’aide sur l’IA, vous pouvez créer des extraits en un clic pour envoyer des e-mails personnalisés suggérés par l’IA.

L’application s’intégrerait à Notion Calendar, de sorte que la planification de réunions serait assez simple car vous pouvez éviter les conflits depuis l’application de messagerie.

Il n’y a pas plus de détails sur la suite de l’expérience, il faudra donc attendre début 2025 pour le savoir. Notion indique que Notion Mail s’intégrera aux comptes Google et Gmail au lancement et sera également disponible sur iPhone et Android. Si Notion Mail semble passionnant, vous pouvez rejoindre la liste d’attente pour avoir un aperçu anticipé.

