design miami/ débute au salon de paris en octobre 2023

Design Miami/, le forum mondial du design de collection, fait ses débuts parisiens du 17 au 22 octobre 2023. En tant que foire sœur d’Art Basel, la première foire Design Miami/Paris coïncide avec Paris+ par Art Basel, rejoignant les foires phares de Bâle, Suisse et Miami Beach, Floride. La foire aura lieu à L’hôtel de Maisons, un pôle culturel à Saint-Germain-des-Prés qui abrite de nombreuses galeries de design de collection parmi les plus importantes au monde.

Lors de l’événement, 27 galeries présenteront du mobilier, des luminaires et des objets d’art historiques et contemporains, retraçant l’histoire du design de collection du début du XXe siècle à nos jours. La foire racontera des histoires d’influence et d’innovation à travers des objets rares et emblématiques du monde entier. Lisez ci-dessous pour en savoir plus sur l’édition inaugurale de Design Miami/Paris, ainsi que sur ses temps forts incontournables, comme l’ont noté designboom et le salon lui-même.

L’hôtel de Maisons, Paris | image de Fabrice Gousset (également image de tête)

Kétabi Bourdet Design

Ketabi Bourdet Design, basé à Paris (en savoir plus ici) proposera une reconstitution d’un fumoir des années 1980. Les visiteurs peuvent explorer le côté bourgeois et radical de l’époque à travers une sélection de créations minimales des années 1980 de Philippe Starck, Paolo Pallucco & Mireille Rivier, Ronald Cecil Sportes, Jean-Michel Wilmotte, Rei Kawakubo, Christian Duc et Garouste & Bonetti. La sélection se concentrera sur l’esthétique noire, le métal et les lignes géométriques, soulignant comment le mobilier postmoderne peut coexister avec une architecture classique et un décor riche.



Fauteuil Barba d’Argento, ca. 1986 de Paolo Pallucco & Mireille Rivier chez Ketabi Bourdet | image gracieuseté de Ketabi Bourdet

Galerie Desprez-Bréhéret

Galerie Desprez-Breheret (en savoir plus ici), exposant pour la première fois à Design Miami/, réalisera le tableau d’un hôtel parisien repensé dans les années 1970 par un grand décorateur pour un collectionneur. L’espace sera aménagé avec des sièges du designer Dan Pollock, qui crée des pièces uniques à partir de bois mort éco-responsable collecté dans le désert californien. Le travail de Pollock offre une élégance brute qui contrastera avec les intérieurs ornés de l’ancien manoir. Ses œuvres seront complétées par des pièces de Jean Touret, Joseph Savina, Odile Noll et Pierre Paulin.



image gracieuseté de la Galerie Desprez-Breheret

Conception Salon94

Inspiré par l’intérieur doré de L’hôtel de Maisons, Salon94 Design, basé à New York (en savoir plus ici) présentera un groupe de sculptures de canapés moelleux de Max Lamb avec un tissu d’ameublement qui répond aux accents dorés de l’espace. Ce sera la première fois que la galerie présente une œuvre tapissée de Lamb, chacune étant réalisée à la main dans son atelier de Londres. Les pièces Lamb seront présentées aux côtés d’autres sélections de créateurs.



Canapé-oreiller en bois lamellé-collé, « Glulam » 2021 | image gracieuseté de la galerie FUMI

Galerie Chastel-Maréchal

Pour Design Miami/ Paris, Galerie Chastel-Maréchal, basée à Paris (en savoir plus ici) présentera une sélection d’intemporels signés Jean Royère et Line Vautrin, dont une paire de fauteuils Oeuf, une console Tour Eiffel et un miroir Boudoir. Le travail de Royère est connu pour ses courbes douces et son élégance raffinée, tandis que le travail de Vautrin est connu pour son utilisation innovante de matériaux et ses méthodes de production innovantes. Son miroir Boudoir, par exemple, est fabriqué à partir de Talosel, une substance que Vautrin elle-même a découverte et brevetée dans les années 1950 et 1960. Le miroir attire le spectateur en déformant la réalité à travers son miroir convexe. La présentation sera complétée par une collection de céramiques de Georges Jouve et André Borderie.



Miroir boudoir, ca. 1960-1965 par Line Vautrin à la Galerie Chastel Maréchal | image gracieuseté de la Galerie Chastel Maréchal

Paulin Paulin Paulin et le Mobilier National

Paulin Paulin Paulin (en savoir plus ici) et Mobilier National (en savoir plus ici) collaborent pour présenter une collection de meubles en édition limitée conçue par Pierre Paulin pour le président François Mitterrand. Les pièces ont été prototypées avec le Mobilier National, et les deux organismes partagent la même ambition : protéger, mettre en valeur et faire connaître au public les œuvres de Pierre Paulin ainsi que le savoir-faire de l’Atelier de Recherche et de Création (ARC), où Paulin a créé certaines de ses pièces les plus emblématiques.



image gracieuseté de Paulin Paulin Paulin

Galerie Jacques Lacoste

Galerie Jacques Lacoste, basée à Paris (en savoir plus ici) présentera des pièces historiques du designer français Jean Royère, dont le travail a fait l’objet de recherches approfondies et d’une promotion par le galeriste Jacques Lacoste. Ces pièces seront présentées aux côtés d’autres œuvres historiques de designers célèbres dont Charlotte Perriand, Alexandre Noll et Diego Giacometti.



Jean Royère, Table basse Sphère, vers 1951 | image gracieuseté de la Galerie Jacques Lacoste

Galerie Patrick Séguin

Galerie Patrick Seguin, basée à Paris (en savoir plus ici) présentera une sélection d’œuvres de Jean Prouvé, Charlotte Perriand, Le Corbusier, Pierre Jeanneret et Jean Royère. Ces créateurs ont été mis sur le devant de la scène internationale par la Galerie Patrick Seguin, particulièrement connue pour son expertise dans l’œuvre de Jean Prouvé. La galerie a travaillé sans relâche pour rechercher et promouvoir le travail de Prouvé, ce qui a donné lieu à des expositions dans de grandes institutions telles que le Centre Pompidou, le Musée d’Art Moderne et la Biennale de Venise.



Meubles Jean Prouvé, Table SAM n°502, 1951 | image gracieuseté de la Galerie Patrick Seguin

Galerie Mitterrand

L’une des pièces les plus remarquables du XXe siècle présentée à Design Miami/Paris est Ane Attelé (grand), 1989 de Lalanne, présentée par la Galerie Mitterand, basée à Paris (en savoir plus ici). La sculpture représente un âne monumental avec une charrette attachée à son dos. L’âne est en bronze et la charrette est en bois et métal. L’œuvre spectaculaire a été incluse dans la rétrospective versaillaise de Lalanne en 2021, où elle a été placée à l’entrée du château.



Bureau Crocodile, 2007-2015 par Claude Lalanne à la Galerie Mitterrand | image gracieuseté de la Galerie Mitterrand

Galerie Créo

Galerie parisienne Kreo (en savoir plus ici) se définit comme un « laboratoire de recherche » dédié à la production de pièces contemporaines uniques en édition limitée. Pour Design Miami/Paris, la galerie présentera une sélection d’œuvres de designers de renom tels que Marc Newson, Edward Barber & Jay Osgerby ou encore Jaime Hayon. Une pièce remarquable est le Quobus 1,3,6 Monochromatic de Newson, commandé spécialement pour la foire. L’invention modulaire peut être disposée sous la forme d’une variété de meubles – d’une console à une bibliothèque – via des blocs d’acier émaillé coloré avec des vis en laiton doré.

Un autre design remarquable est la table basse ronde Hymy de Hayon – multicolore. La table basse ronde est réalisée dans la grande tradition de la marqueterie de pierre italienne, posée sur trois pieds arrondis laqués brillants. Les matériaux précieux et le motif audacieux incarnent l’esthétique contemporaine joyeuse et festive de Hayon. La présentation contemporaine de la Galerie Kreo à Paris comprend également le banc Hakone d’Edward Barber & Jay Osgerby, inspiré de la tradition japonaise et de sa menuiserie précise. Le plateau incurvé généreux et les pieds monolithiques rappellent le magnifique sanctuaire shinto de Hakone sur le lac Ashi. Fabriqué en France, chaque élément est produit à partir du meilleur chêne européen.



Quobus 1,3,6 Monochromatique, par Marc Newson à la Galerie Kreo | image gracieuseté d’Alexandra de Cossette et de la Galerie Kreo

Galerie SCÈNE OUVERTE

Galerie SCENE OUVERTE, basée à Paris (en savoir plus ici) présentera une exposition contemporaine qui réinvente trois matériaux vieux de plusieurs siècles : le marbre, la céramique et la tapisserie. Les œuvres d’Anna Pesonen, William Coggin, Abel Carcamo, Saraï Delfendahl, Vincent Dubourg, Julien Cedolin, Hervé Langlais, KRJST Studio et Léa Mestres démontrent comment ces matériaux classiques peuvent être utilisés pour créer des designs modernes et innovants. Le marbre, avec sa résonance classique, est adopté dans des formes modernes, tandis que la tapisserie dégage un mélange de tradition et de modernité. Pendant ce temps, la céramique transcende les époques, trouvant une nouvelle pertinence dans les formes fonctionnelles et artistiques.



Carpate 1, 2023 par Hervé Langlais à la Galerie SCÈNE OUVERTE | image gracieuseté de Hervé Langlais pour la Galerie SCÈNE OUVERTE

R & Compagnie

R & Company, basée à New York (en savoir plus ici) présentera une sélection d’œuvres innovantes de designers contemporains tels que Rogan Gregory, Roberto Lugo, Katie Stout et Jeff Zimmerman, ainsi qu’une combinaison unique d’œuvres rares et emblématiques de designers historiques tels que Wendell Castle et Joaquim Tenreiro. Cette juxtaposition de l’ancien et du nouveau permettra aux visiteurs de la foire d’apprécier l’influence du passé sur le présent. La présentation de R & Company mettra également en lumière la mission de la galerie qui consiste à créer de nouveaux marchés passionnants pour les designers et les artistes.



image gracieuseté de R & Company

Friedman Benda

Friedman Benda, basé à New York (en savoir plus ici) présentera une collection d’œuvres de design avant-gardistes réalisées par des designers européens de renom et des voix clés des États-Unis au Design Miami/Paris. La galerie adopte de nouvelles façons de créer et de voir, et sa présentation mettra en valeur l’intersection du design contemporain, de l’artisanat, de l’architecture, des arts visuels et de la recherche technologique de pointe.

Certains des points forts de la présentation incluent : Les fauteuils de la célèbre série Acrostic du designer parisien Raphael Navot, qui explorent les nuances de texture, de forme, de palette et de matériaux. Plot II de Faye Toogood, issue de son œuvre récente, Assemblage 7, la pièce en chêne sculptée à la main vénère la primauté des techniques de sculpture artisanales traditionnelles et marque ses débuts sur le continent européen. Samuel Ross‘ Anesthesia II, qui manifeste son approche conceptuelle et stratifiée de la matérialité post-industrielle. Le Jaffe Desk et la Philly Lamp de Daniel Arsham, qui représentent un départ important pour son développement de…