Voici ce qu’il faut surveiller dans le rapport sur l’emploi de vendredi pour mai

« Le marché du travail semble toujours tendu. Les offres d’emploi sont très élevées, le chômage est à son plus bas depuis plus de 50 ans. Nous nous attendons à de nouveaux gains d’emplois … en fait un peu au-dessus du consensus », a déclaré Joseph LaVorgna, économiste en chef chez SMBC. Nikko Securities Amérique. « Je dirais aux gens de se concentrer sur la tendance. »

Ce scénario devrait se reproduire vendredi lorsque le Département du travail publiera son décompte de la masse salariale non agricole pour mai. Les économistes interrogés par Dow Jones s’attendent à une croissance de l’emploi de 190 000, un ralentissement par rapport aux 253 000 emplois ajoutés en avril, en dessous de la moyenne mensuelle de 2023 de 284 500 et du gain mensuel le plus faible depuis décembre 2020.

« En ce moment, nous nous rapprochons d’un point d’inflexion », a déclaré LaVorgna, qui était économiste en chef du Conseil économique national sous l’ancien président Donald Trump. « Je ne pense pas que cela se produira en mai, mais étant donné l’ampleur du resserrement de l’économie que la Fed a conçu et étant donné que les normes de prêt sont devenues plus restrictives, le marché du travail devrait s’affaiblir. L’histoire nous dit quand cela se produit, ça va vite. »

Total les offres d’emploi ont légèrement augmenté en avril à 10,1 millions, mais l’industrie essentielle des loisirs et de l’hôtellerie a en fait enregistré une baisse de près de 6%, selon les données du département du Travail publiées mercredi. Cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour un secteur qui a généré plus de 900 000 emplois au cours de la dernière année.

Les salaires devraient augmenter de 0,3% pour le mois et de 4,4% par rapport à il y a un an, un niveau qui, selon les responsables, n’est pas compatible avec un retour à une inflation de 2%. Cependant, mai pourrait apporter de bonnes nouvelles à cet égard.

Le marché du travail tendu et la pression qui s’exerce sur les salaires et l’inflation ont tourmenté la Réserve fédérale. La banque centrale a augmenté les taux d’intérêt 10 fois depuis le 22 mars, pour voir l’inflation rester bien au-dessus de l’objectif de 2 % de la Fed.

Les données de Homebase indiquent que les salaires des petites et moyennes entreprises ont diminué de 0,2 % en mai, la première baisse mensuelle depuis 2021. Cela s’est même accompagné d’une augmentation de 0,64 % du nombre d’employés travaillant et d’un gain de 1,16 % des heures travaillées.

La société de traitement de la paie ADP a rapporté mercredi que les salaires des travailleurs qui sont restés à leur emploi ont augmenté de 6,5% en mai, toujours élevé mais en décélération par rapport aux mois précédents. ADP a également déclaré la masse salariale privée a augmenté de 278 000 plus que prévu en mai.

Un rapport de la Fed mercredi a noté que les salaires avaient augmenté « modestement », ce qui était conforme au reste des observations le « livre beige » avait sur l’économie de l’emploi.

« Dans l’ensemble, le marché du travail est resté solide, les contacts signalant des difficultés à trouver des travailleurs dans un large éventail de niveaux de compétence et d’industries », indique le rapport, notant que certains employeurs ont déclaré « qu’ils étaient au complet, et certains ont signalé qu’ils suspendaient l’embauche. ou réduire les effectifs en raison d’une demande réelle ou prospective plus faible ou d’une plus grande incertitude quant aux perspectives économiques.

Le taux de chômage en mai devrait augmenter à 3,5%, ce qui serait toujours proche du niveau le plus bas depuis 1969.