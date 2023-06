Voici ce qu’il faut savoir sur les placements alternatifs avant d’acheter

Cependant, il existe une variation entre le risque et le rendement, de nombreux actifs relevant de la catégorie « alternative », notamment les fonds spéculatifs, le capital-investissement, les « actifs réels » tels que l’immobilier ou les matières premières et les investissements préemballés appelés « produits structurés ».

Pour de nombreux conseillers, le principal obstacle était le « manque de liquidité » de certains produits, en particulier dans un contexte d’incertitude économique et des taux d’emprunt plus élevés.

Ce risque n’est pas bien compris par de nombreux investisseurs, a expliqué Chris Mellone, CFP et associé chez VLP Financial Advisors à Vienne, en Virginie. « C’est vraiment difficile de sortir de certains de ces fonds. »

Les frais et les dépenses étaient d’autres défis pour les alternatives, et ceux-ci ont tendance à être plus élevés avec certains produits, selon Lawrence. « Ce n’est vraiment rien à désapprouver si la valeur est là et que vous pouvez justifier la dépense », a-t-il déclaré.

« Mais si tout ce que vous faites est de payer pour un fonds du marché monétaire coûteux, je dirais que vous feriez probablement mieux d’essayer de trouver une autre stratégie », a ajouté Lawrence.