Les législateurs de l’État de Géorgie ont révisé son protocole électoral existant le mois dernier avec l’adoption d’une loi qui inclut des restrictions que certains militants disent ne pas avoir vues depuis l’ère Jim Crow.

Les démocrates et les groupes de défense des droits civiques ont critiqué le projet de loi sur le vote, et les grandes entreprises basées en Géorgie se sont prononcées contre le projet de loi après son adoption. Les législateurs des États du GOP qui ont soutenu le projet de loi et d’autres républicains du pays ont sévèrement critiqué la réaction, appelant au boycott de marques comme Coca-Cola et Delta Air Lines.

Les partisans ont également fait valoir que les changements rétabliront la confiance des électeurs dans le processus électoral et rendront les élections plus sûres. Mais les défenseurs des droits civiques disent que les restrictions visent à la suppression des électeurs, en particulier pour les électeurs noirs.

Les réformes électorales sont intervenues après que le président Joe Biden a vaincu l’ancien président Donald Trump par un faible 11779 voix en Géorgie lors des élections générales de l’année dernière. Les démocrates Raphael Warnock et Jon Ossoff ont également remporté deux scrutins au Sénat en janvier, ce qui a inversé le contrôle du Sénat américain.

Biden a qualifié la loi de «non américaine» et l’a décrite comme une «attaque flagrante contre la Constitution et une bonne conscience».

Trump a également critiqué le projet de loi, mais il a jugé la mesure «trop faible».

Le gouverneur de Géorgie Brian Kemp et les républicains aux vues similaires ont défendu la loi depuis son adoption, le gouverneur insistant pour qu’elle élargisse l’accès au vote.

Qu’y a-t-il réellement dans la nouvelle loi électorale de Géorgie? Voici ce que vous devez savoir sur le projet de loi 202 du Sénat:

Quand la loi électorale géorgienne entrera-t-elle en vigueur?

Le gouverneur Brian Kemp a signé le projet de loi le 31 mars. Certaines dispositions entreront en vigueur le 1er juillet:

Des bulletins de vote spéciaux seront créés pour les élections non partisanes

Les bulletins de vote doivent être imprimés à l’encre noir et blanc sur du papier de sécurité

Une date limite de 11 jours avant une élection primaire, générale ou un second tour pour les demandes de vote par correspondance

Une date limite pour l’émission des bulletins de vote par correspondance au moins 25 jours avant une primaire fédérale, une élection générale ou une élection spéciale ou 22 jours avant une élection générale municipale ou primaire

Le numéro de permis de conduire de l’État de Géorgie, le numéro de carte d’identité, la date de naissance et les quatre derniers chiffres d’un numéro de sécurité sociale ou d’une autre forme d’identification approuvée doivent être imprimés à l’extérieur d’un bulletin de vote par correspondance.

Conditions de rejet des bulletins de vote par correspondance si certaines conditions ne sont pas remplies

Et le vote anticipé?

La loi élargit le vote anticipé en personne pour les élections générales, selon l’AJC. Deux périodes de vote anticipé sont requises le samedi pour chaque comté, avec vote facultatif le dimanche de 9 h à 17 h (les heures peuvent être prolongées de 7 h à 19 h).

Lors des élections précédentes, le vote anticipé a commencé le quatrième lundi avant une primaire ou une élection et s’est terminé le vendredi précédant le jour des élections, selon le site officiel de l’État. Pour les élections au second tour, le vote a commencé le plus tôt possible avant le jour du scrutin.

Certains dirigeants des églises noires de Géorgie disent que le nouveau calendrier affectera le vote après les services religieux, également connus sous le nom «d’âmes aux urnes».

La période de vote pour le second tour des élections a également été ramenée de neuf semaines à quatre semaines.

Rafraîchissements pour les électeurs qui attendent en ligne

La loi interdit aux personnes autres que les agents électoraux de solliciter des votes ou des signatures d’électeurs. La distribution ou l’affichage du matériel de campagne est également limité à 150 pieds du «bord extérieur» d’un bureau de vote ou à moins de 25 pieds d’une personne faisant la queue pour voter. Offrir de l’argent et des cadeaux – y compris de la nourriture ou des boissons – à un électeur est interdit. Dans une réprimande de la proposition le mois dernier, la chef de la minorité du Sénat de Géorgie, Gloria Butler, une démocrate, a déclaré que les législateurs républicains « veulent faire un crime d’apporter de l’eau à grand-mère pendant qu’elle fait la queue. »

Les électeurs ont fait la queue pendant des heures dans les bureaux de vote lors des récentes élections, en particulier dans les quartiers noirs.

Les agents du scrutin sont autorisés à distribuer des documents encourageant la participation des électeurs comme l’exige la loi. Les agents peuvent également mettre l’eau en libre-service à la disposition des électeurs.

Formation des observateurs de sondages

La formation dispensée par le parti politique, l’organisme politique ou le candidat désignant l’observateur du scrutin est une condition préalable pour se qualifier ou être nommé observateur du scrutin. Les personnes chargées de désigner les observateurs du scrutin doivent attester de leur formation sous serment.

Nouvelles règles pour les urnes

Un bureau du registraire ou un greffier des votes par correspondance peut fournir une boîte de dépôt pour les absents par les électeurs par correspondance dans les bureaux respectifs ou à l’intérieur des bureaux de vote avancés. Les boîtes de dépôt supplémentaires sont limitées à un pour 100 000 électeurs inscrits actifs dans un comté ou au nombre de lieux de vote avancés. Les boîtes ne sont accessibles que pendant le vote avancé.

Le nombre de boîtes de dépôt pour les quatre comtés les plus peuplés de Géorgie, Fulton, Cobb, DeKalb et Gwinnett, passera de 94 en 2020 à 23 en 2022, selon le Times.

Dates limites pour la compilation des bulletins de vote par correspondance

Les surintendants électoraux doivent rapporter les rapports des bulletins de vote par correspondance vérifiés et acceptés au plus tard à 17 h le lendemain du jour du scrutin. En cas de non-respect de la date limite, le Comité électoral de l’État peut se réunir pour procéder à un examen indépendant.

Lors d’élections précédentes, les bulletins de vote par correspondance étaient acceptés jusqu’à 19 heures le jour du scrutin. La loi a accordé une semaine pour finaliser et certifier le décompte final des votes, selon l’AJC.

Qu’en est-il des bus de vote mobiles?

Le programme de vote mobile a été lancé dans le comté de Fulton, en Géorgie – où se trouve Atlanta – vers la fin de 2020, en partie pour servir les électeurs handicapés, selon le site Web officiel du comté. Les bus étaient également des alternatives aux longues files d’attente dans les bureaux de vote.

La nouvelle loi limite les bus et les «autres installations facilement déplaçables» à un usage d’urgence uniquement. Les surintendants de comté peuvent, à leur discrétion, fournir des bureaux de vote portables pour une circonscription donnée.

Nouveau rôle pour le secrétaire d’État géorgien

Avant l’adoption de la nouvelle loi, le secrétaire d’État présidait le Conseil des élections de l’État. Le rôle a été rétrogradé à un membre d’office sans droit de vote du conseil. Un nouveau président sera élu par l’Assemblée générale.

Cette décision permet à un conseil d’administration contrôlé par les républicains de prendre temporairement le contrôle des bureaux électoraux locaux, selon NPR. Certains critiques suggèrent également que cette disposition est un acte de vengeance contre le secrétaire d’État Brad Raffensperger, qui ne se plierait pas à la demande de Trump d’annuler les résultats de l’élection présidentielle, selon le New York Times.

Contribuer: The Associated Press