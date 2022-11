Voici ce qu’il faut savoir sur les distributions de fin d’année des fonds communs de placement pour 2022

Après une année difficile pour le marché boursier, les investisseurs ne s’attendent peut-être pas à recevoir une facture fiscale surprise des paiements de fonds communs de placement gérés activement en fin d’année, selon les experts.

Lorsqu’un gestionnaire de fonds vend des actifs sous-jacents avec un profit sans perte pour le compenser, ces gains sont transmis aux investisseurs. Les bénéfices sont imposables pour les investisseurs lorsqu’ils sont reçus sur un compte de courtage.

Tandis que le S&P 500 est en baisse de plus de 20% pour 2022, de nombreux fonds ont commencé l’année avec des gains précédemment intégrés, selon L’étoile du matin. Et certains gestionnaires de fonds ont vendu des actifs sous-jacents rentables car l’argent a changement continu des fonds actifs aux fonds gérés passivement.

En conséquence, certains investisseurs pourraient voir des distributions de fonds communs de placement en fin d’année, malgré les pertes boursières en 2022, selon le rapport.

“C’est un double coup dur”, a déclaré Tommy Lucas, planificateur financier agréé et agent inscrit chez Moisand Fitzgerald Tamayo à Orlando, en Floride.

Bien que vous deviez des impôts sur les gains en capital à long terme de 0 %, 15 % ou 20 % pour les actifs détenus pendant plus d’un an, vous pouvez également devoir des impôts sur le revenu réguliers pour les investissements détenus depuis moins d’un an.

Lucas a déclaré que les paiements de fonds communs de placement “passent souvent sous le radar” et doivent être inclus dans la planification fiscale de fin d’année d’un investisseur.