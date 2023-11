Voici ce qu’il faut savoir sur le syndrome cardiovasculaire-rein-métabolique, nouvellement défini par l’AHA | Néphrologie | JAMA

Les maladies cardiovasculaires surviennent souvent avec maladie du rein et maladies métaboliques, y compris l’obésité et le diabète de type 2. Et avoir plus d’une de ces pathologies multiplie les risques de santé et de mortalité, notamment dus aux maladies cardiovasculaires. Un président de l’American Heart Association (AHA) consultatif récemment publié dans Circulation définit récemment l’interaction indésirable entre ces conditions comme le syndrome cardiovasculaire-rein-métabolique (CKM).





L’avis fournit des conseils sur la manière de mettre en scène le syndrome CKM chez les patients, de prédire ses conséquences cardiovasculaires et de le gérer, de le prévenir et même de l’inverser efficacement chez les adultes et les enfants. Les preuves sont détaillées dans un rapport scientifique distinct déclaration. Ensemble, les publications fournissent un cadre pour améliorer de manière holistique et équitable la santé CKM de la population, selon l’avis. Ils jettent également les bases d’un nouveau calculateur de risque de maladie cardiovasculaire qui intégrera pour la première fois le concept de santé CKM.

L’avis note que les relations néfastes qui se renforcent mutuellement entre les maladies métaboliques, les maladies rénales chroniques et les maladies cardiovasculaires sont connues. Cependant, les opinions varient sur la manière dont ces affections constituent ensemble un syndrome, ce qui suggère une physiopathologie sous-jacente commune.

“Il y a eu un intérêt croissant pour l’interaction entre ces conditions, mais il n’y a pas eu de définition claire”, a déclaré Chiadi E. Ndumele, MD, PhD, président du comité consultatif de rédaction, dans une interview avec JAMA. Cela a altéré le traitement qui couvre l’ensemble du spectre de risque du syndrome CKM, a ajouté Ndumele, professeur agrégé et directeur de la recherche sur l’obésité et la cardiométabolisme à l’Université Johns Hopkins.

Pour faire face à la prévalence élevée et croissante d’un mauvais état de santé des CKM, l’AHA a élaboré une déclaration de consensus visant à clarifier la définition du syndrome CKM et les outils permettant de mieux le détecter, le prévenir et le gérer. Ils sont intégrés à l’avis et à la déclaration scientifique, qui sont le fruit d’un comité multidisciplinaire composé de 28 experts en cardiologie, néphrologie, endocrinologie, soins primaires et pédiatrie.

L’avis tente de combler les recommandations spécifiques à une spécialité parfois incohérentes, a déclaré Ndumele. « Une grande attention a été accordée à l’harmonisation des lignes directrices actuelles. Lorsqu’il y avait des lacunes ou un manque de clarté, nous avons identifié ces domaines et avons ensuite essayé d’apporter de la clarté autant que possible.

Les maladies métaboliques, telles que l’obésité et le diabète de type 2, et les maladies rénales chroniques peuvent endommager presque tous les principaux systèmes organiques. En particulier, ils augmentent le risque de maladies cardiovasculaires, notamment d’insuffisance cardiaque, de fibrillation auriculaire, de maladie coronarienne, d’accident vasculaire cérébral et de maladie artérielle périphérique, ainsi que le risque de décès prématuré. Collectivement, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies rénales et le diabète représentaient directement plus d’un million de personnes. décès aux États-Unis en 2021, soit environ 29 %. En effet, la prévalence croissante des risques liés à la CKM a ralenti cinq décennies de déclin de la mortalité par maladie cardiovasculaire, note l’avis. Et le surpoids et ses comorbidités en aval coûtent directement et indirectement un estimé 1,7 billion de dollars par an.

« Il était très urgent de relever ce défi et, en même temps, il y avait une gamme croissante d’options thérapeutiques pour y répondre », a déclaré Ndumele. « Le défi évident en matière de santé publique et les options cliniques croissantes rendent cette initiative très opportune. »

En termes simples, l’avis définit le syndrome CKM comme un trouble de santé dû à des liens entre les maladies cardiaques, les maladies rénales, le diabète et l’obésité, entraînant de mauvais résultats pour la santé. Le syndrome augmente le risque de développement et de progression d’une maladie cardiovasculaire et concerne à la fois les personnes à risque et celles souffrant d’une maladie cardiovasculaire existante.

L’adoption de cette définition aide à clarifier la compréhension de ces interactions indésirables et soutient des concepts spécifiques pour la stadification, le dépistage, la stratification des risques, ainsi que la prévention et le traitement, a déclaré Ndumele. Cela peut également aider à communiquer plus efficacement les facteurs de santé métaboliques et leurs risques aux patients, sans jugement, selon Ashish Sarraju, MD, cardiologue préventif à la Cleveland Clinic, qui n’a pas participé à l’élaboration du conseil.

La stadification du syndrome CKM présentée dans l’avis reflète sa physiopathologie, ses facteurs de risque et ses opportunités de prévention et de soins :

Étape 0 : aucun facteur de risque CKM

Étape 1: adiposité excessive ou dysfonctionnelle – une source de sécrétions proinflammatoires et prooxydatives qui provoquent des lésions tissulaires et réduisent la sensibilité à l’insuline

Étape 2 : facteurs de risque métaboliques, en particulier l’hypertriglycéridémie, l’hypertension, le diabète et le syndrome métabolique ; ou maladie rénale chronique à risque modéré à élevé

Étape 3 : maladie cardiovasculaire subclinique avec syndrome CKM ou équivalents de risque – en particulier un risque prédit de maladie cardiovasculaire élevé ou une maladie rénale chronique à très haut risque

Étape 4 : maladie cardiovasculaire clinique avec syndrome CKM

“L’objectif est de clarifier la manière d’utiliser ces outils thérapeutiques et de mieux soutenir la prévention tout au long de la vie”, a déclaré Ndumele. « Avec des changements substantiels de style de vie et une perte de poids significative, nous pouvons même constater une régression du stade. »

Dépistage et évaluation des risques

Le dépistage des facteurs de risque devrait commencer tôt dans la vie, note l’avis, et devrait augmenter en fréquence si les stades du syndrome CKM progressent. Un nouveau calculateur de risque qui sera bientôt publié intégrera CKM santé pour faciliter l’évaluation du risque cardiovasculaire et la prédiction des résultats, qui devraient commencer à 30 ans pour les patients concernés. Les déterminants sociaux de la santé affectent considérablement le risque et doivent être dépistés et pris en compte.

L’excès de graisse corporelle et la résistance à l’insuline qui y est associée sont à l’origine de nombreux dommages liés au syndrome CKM, selon la déclaration scientifique. Ils devraient être résolus par une modification du mode de vie et une perte de poids, indiquent les recommandations. L’utilisation précoce de médicaments, notamment les inhibiteurs de la protéine de transport sodium-glucose 2 (SGLT2) et les agonistes des récepteurs du glucagon-like peptide 1 (GLP-1), peut également réduire le risque de maladie cardiovasculaire. L’éducation et le soutien à des modes de vie sains peuvent contribuer à améliorer la santé des patients atteints de CKM et de la population.

L’avis souligne que les stratégies de soins holistiques, y compris les modèles basés sur la valeur et le volume qui soutiennent les soins interdisciplinaires, peuvent contribuer à réduire la fragmentation des soins et améliorer le traitement et les résultats. Ces stratégies devraient aborder les déterminants sociaux de la santé. La formation d’équipes multidisciplinaires et de partenariats communautaires peut aider à mobiliser des ressources pour une réponse efficace.

Les forces et les limites

Selon la déclaration scientifique, il existe des preuves solides pour soutenir l’idée selon laquelle le syndrome CKM augmente les risques pour la santé. Mais il existe d’importantes lacunes dans la compréhension.

Les mécanismes liant les facteurs de risque de CKM aux maladies cardiovasculaires et aux maladies rénales chroniques, tant individuellement que combinées, sont plus clairs dans certains cas que dans d’autres. Par exemple, l’inflammation, la dyslipidémie, l’hypertension et la résistance à l’insuline dues au syndrome CKM semblent accélérer maladie cardiovasculaire athéroscléreuse. En revanche, les mécanismes liant le syndrome CKM à l’insuffisance cardiaque et aux arythmies sont moins bien décrits, même si l’inflammation est de plus en plus importante. compris comme cause d’insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection préservée. En outre, la relation entre les maladies cardiovasculaires et le risque accru de maladie rénale ultérieure est mal comprise, note le communiqué.

De plus, les mécanismes biologiques et chimiques à l’origine des différences de présentation et de progression selon le sexe ne sont pas non plus bien compris. Les influences des facteurs de risque génétiques ne le sont pas non plus. Les risques du syndrome CKM diffèrent également considérablement selon les groupes raciaux et ethniques, une grande partie de la différence étant liée au milieu social. déterminants de la santé. Le risque individuel est probablement influencé par l’environnement, le mode de vie et épigénétique interconnexions, indique le communiqué.

Et bien que les données probantes soutiennent les approches de prévention et de gestion du syndrome CKM, il existe également des lacunes dans la compréhension. Ces lacunes comprennent des informations sur les structures optimales pour les équipes et les coordinateurs interdisciplinaires ; interventions maternelles et précoces dans la vie ; approches de perte de poids ; utilisation d’inhibiteurs du SGLT2, d’agonistes des récepteurs GLP-1 et de thérapies hypolipidémiantes ; et la gestion des maladies cardiovasculaires chez les patients atteints d’insuffisance rénale chronique.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour combler ces lacunes, tout comme un plaidoyer en faveur de la promotion d’une couverture d’assurance pour les médicaments coûteux et l’adoption de modèles de prestation qui soutiennent l’intégration des soins, a déclaré Ndumele. « La mise en œuvre au sein et entre les centres de santé est un élément clé. »

Selon Sarraju, la valeur du conseil réside dans son approche globale et compréhensible d’un problème complexe. « Cette déclaration unifie de nombreux concepts individuels que les médecins connaissent déjà et propose une approche plus facile à mettre en œuvre et à communiquer avec les patients », a-t-il déclaré. “J’espère que cela permettra…