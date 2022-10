Voici ce qu’il faut savoir sur le populaire festival d’automne – Shaw Local

SYCOMORE – Terri Goodman, présidente du Sycamore Pumpkin Festival, a déclaré qu’elle participait au festival depuis l’âge de 5 ans et qu’elle savourait toujours l’atmosphère de la ville natale de l’événement.

“Pour moi, le festival lui-même consiste littéralement à faire partie de Sycamore”, a déclaré Goodman.

Goodman a déclaré que les familles utilisent la fête comme un retour aux sources et que de nombreuses classes du lycée Sycamore planifient leurs réunions pour le week-end du festival de la citrouille Sycamore, y compris la sienne, la classe de 1982.

“C’est vraiment, pour moi, ce qui est la meilleure partie du Festival de la citrouille – la famille”, a déclaré Goodman. « Il s’agit de la ville natale. Il s’agit de se rassembler et d’être avec vos amis et votre famille et de célébrer Sycamore.

Le 61e festival annuel de la citrouille sycomore se déroule du mercredi au dimanche. Le festival comprendra un concours d’affichage de citrouilles à l’extérieur du palais de justice du comté de DeKalb et des événements dans tout le centre-ville de Sycamore.

Le thème de cette année, « Wish Upon a Pumpkin », a été créé par Vivian Rubicz, une élève de cinquième année à l’école St. Mary’s à Sycamore. Le thème de Rubicz a été choisi parmi un groupe de 122 candidatures soumises dans le cadre du concours de thème du festival de la citrouille 2022. Elle et deux mentions honorables seront les invités d’honneur du défilé du festival de la citrouille dimanche.

Contrairement aux années précédentes, aucun grand maréchal n’a été sélectionné pour le festival de cette année.

Le festival a commencé comme un projet de collecte de fonds par Wally Thurow pour le Sycamore Lions Club. Il a commencé comme un concours de décoration de citrouilles qui a attiré 300 participants la première année avant de s’étendre pour inclure des options alimentaires, un concours de tartes et une danse à l’armurerie.

Depuis son interprétation inaugurale, le Sycamore Pumpkin Festival est un événement organisé par des organisations locales à but non lucratif et profite à ces mêmes entités.

L’objectif du festival, a déclaré Goodman, est simple : un divertissement sûr et familial pour tous les âges, ainsi qu’une chance de collecter des fonds pour des organisations à but non lucratif de la région.

“C’est l’objectif de notre festival dans son ensemble, qui est différent de la plupart des autres festivals”, a déclaré Goodman. “La plupart des festivals embaucheront des vendeurs et diverses choses comme ça qui sont plus commerciales, et le nôtre se concentre vraiment sur l’aide aux organisations à but non lucratif.”

Cette année, l’ami du festival est Steve Cook, chef adjoint à la retraite du département de police de Sycamore. Il a dit qu’il pense que l’aspect à but non lucratif du festival est un élément important qui ne doit pas être oublié.

“Le but du festival est de donner aux organisations à but non lucratif une chance de collecter des fonds pour leur groupe à but non lucratif spécifique”, a déclaré Cook. “C’est pourquoi le comité de la fête de la citrouille est très prudent avec nos marques de service, vous savez, qui sont comme des marques de commerce et autres.”

Le festival de la citrouille Sycamore débutera mercredi à 17 h avec la coupe d’un gâteau géant, offert par Hy-Vee, près du palais de justice de North Maple Stree. Rubicz participera à la coupe du gâteau, avec deux étudiants qui ont obtenu des mentions honorables pour leurs thèmes: Mason Clark, un élève de première année de la Cornerstone Christian Academy, avec l’entrée «Pumpkins on Vacation», et Lennox Freeman, un jardin d’enfants de l’élémentaire du sud-est. École, avec l’entrée “Pumpkin Magic”.

De 18h à 19h30 le jeudi, des jeux, des heures de contes et des friandises pour les enfants de la maternelle à la cinquième année seront organisés à la bibliothèque publique de Sycamore. Les personnes présentes sont invitées à porter un costume.

Vendredi mettra en vedette deux carnavals et une exposition d’artisanat. Le Teen Carnival est situé à l’intersection des rues North Sacramento et State, tandis que le Kiddie Carnival se trouve au coin des rues Somonauk et West Elm.

Les deux carnavals se déroulent de 11 h à 22 h, mais il y a un tour spécial à 35 $ de 16 h à 20 h. Les carnavals sont ouverts aux mêmes heures le samedi, avec le tour spécial à 35 $ en vigueur de 17 h à 21 h. Un tour spécial supplémentaire pour les courses à 30 $. de midi à 16h

Le salon de l’artisanat de l’Église Méthodiste Unie, 160 Johnson Ave., se déroulera de 11 h à 17 h 30 le vendredi et de 9 h à 16 h le samedi.

Également le samedi est le concours Sycamore Kiwanis Pie-Eating, qui a lieu à 16 h sur la pelouse du palais de justice.

La course sur route de 10 000 mètres de Sycamore Chamber commence à 9 h 05 au Sycamore Armory ce jour-là.

Point culminant du Festival de la citrouille Sycamore, le Défilé du festival de la citrouilledébutera à 13 h dimanche au coin de l’avenue Borden et de la rue Somonauk.

“Nous disons à tout le monde, ‘Ne venez pas seulement dimanche pour le défilé'”, a déclaré Goodman, “bien que ce soit un événement merveilleux, et je travaille très dur pour le rendre vraiment spécial parce que je suis aussi le défilé [chairman]. Mais vraiment, venez tout le week-end – vendredi et samedi également – ​​car il y a toutes sortes de bonnes choses à manger et d’activités.