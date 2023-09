Voici ce qu’il faut savoir sur le nouvel accord de la WGA avec les studios hollywoodiens

Les scénaristes d’Hollywood peuvent reprendre leurs plumes après leur grève de près de cinq mois contre les studios industriels arrive à sa fin.

La Writer’s Guild of America West (WGAW) a annoncé son débrayage se termine à 00h01, heure du Pacifique, mercredi 27 septembre, après que ses dirigeants ont convenu à l’unanimité d’un «exceptionnel« nouvelle donne. Il ne reste plus qu’aux 11 500 membres du WGAW de ratifier le contrat.

Le syndicat a publié un résumé (pdf) de l’accord avec l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) — qui s’étendra jusqu’au 1er mai 2026 — sur son site Internet. Avec une augmentation des salaires, des restrictions sur l’utilisation de l’IA et un meilleur accord sur les résidus du streaming, il n’est pas étonnant que le comité de négociation de la WGA qualifie le résultat de ses négociations de victoire.

Voici les détails de ce que les écrivains hollywoodiens ont négocié et voteront probablement pour l’obtenir.

Les écrivains ont obtenu des protections contre l’utilisation de l’IA

🤖 En vertu de l’accord de base minimum (MBA), terme faisant référence à l’accord de négociation collective qui couvre la majorité du travail des membres de la WGA, AI est pas permis « écrire ou réécrire du matériel littéraire ». Bref, l’IA ne peut pas être utilisée pour remplacer les écrivains.

🤖 L’écriture générée par l’IA ne peut pas non plus être considérée comme un « matériel source », et les écrivains ne peuvent pas être forcés d’utiliser l’IA pour mener à bien leur travail, bien qu’ils se réservent le droit de choisir d’utiliser la technologie, avec le consentement de l’entreprise et conformément à ses politiques. sur des questions telles que la confidentialité, la sécurité et les droits de propriété intellectuelle.

🤖 Les employeurs seront tenus de divulguer s’ils fournissent aux écrivains du matériel généré par l’IA.

🤖 La WGA « se réserve le droit d’affirmer » que la formation de modèles d’IA à l’aide du travail d’écrivains est interdite en vertu du MBA et d’autres lois.

Les écrivains obtiendront également une plus grande part du gâteau des résidus de streaming

🎞️ Un nouveau système a été mis en place pour déterminer la rémunération et les primes des écrivains issus du streaming. Les petites sommes que les scénaristes recevaient des émissions, même si elles connaissaient un succès retentissant, représentaient une somme considérable. facteur majeur motiver les grèves.

🎞️ Les détails du paiement des résidus seront basés sur un certain nombre de facteurs, notamment le nombre de téléspectateurs (en tenant compte des téléspectateurs étrangers et nationaux) et la taille du budget d’une production.

🎞️ La WGA a déclaré que si un projet de streaming dispose d’un budget de 30 millions de dollars ou plus, les écrivains peuvent désormais s’attendre à une augmentation de 18 % du salaire initial et de 26 % du salaire de base résiduel.

🎞️ Les studios seront également tenus d’être transparents sur les données en streaming, ce sur quoi ils se sont montrés réticents dans le passé. La WGA aura désormais accès à des statistiques confidentielles sur l’audience, des informations qui pourraient changer la donne dans les négociations futures.

Globalement, les écrivains hollywoodiens bénéficieront d’une augmentation de salaire

Il y aura une augmentation de 12,5 % du salaire des écrivains sur les trois années de l’accord. Une augmentation immédiate de 5 % entrera en vigueur une fois l’accord ratifié, suivie d’une augmentation de 4 % et de 3,5 % les années suivantes.

La salle des écrivains a désormais des exigences minimales en matière de personnel

Les émissions devront recruter un certain nombre de scénaristes et les employer pour une période de temps garantie, en fonction de la durée de leur saison. Par exemple, une émission déjà approuvée pour six épisodes ou moins devra employer au moins trois scénaristes et trois scénaristes-producteurs, qui doivent avoir la garantie d’au moins 20 semaines d’emploi ou être employés pendant la durée d’une « salle post-feu vert ». .»

Un grand chiffre : 233 millions de dollars

La valeur estimée du nouvel accord avec l’AMPTP est de 233 millions de dollars par an. Ce chiffre est plus de deux fois supérieur à la proposition soumise par les studios le 1er mai, estimée à 86 millions de dollars par an. La WGA a déclaré que sa proposition initiale, également soumise le 1er mai, avait une valeur estimée à 429 millions de dollars par an.

Le protocole d’accord complet de la WGA 2023, qui compte 94 pages, peut être lu ici (pdf).

