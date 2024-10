Voici ce qu’il faut savoir sur la demande d’aide de la FEMA suite à l’ouragan Milton

Les résidents du comté de Brevard peuvent désormais demander une aide fédérale en cas de catastrophe pour les pertes résultant de Ouragan Milton à travers le Agence fédérale de gestion des urgences.

Voici ce que vous devez savoir sur le processus, ainsi que les autres aides disponibles :

Qui est éligible à l’aide de la FEMA ?

Des bâches bleues recouvrent le toit d’une maison de l’avenue Sainte-Croix à Cocoa Beach qui a été endommagée lors de la tornade provoquée par l’ouragan Milton.

Pour être éligibles à l’aide fédérale dans le cadre du programme d’assistance individuelle de la FEMA, les dégâts causés par la tempête et les pertes dues à l’ouragan et aux inondations doivent avoir eu lieu à la suite de l’ouragan Milton, qui a touché terre à Siesta Key dans le comté de Sarasota et est sorti par le comté de Brevard le 10 octobre. .

Et si j’ai une assurance ?

Si vous disposez d’une assurance, vous devez d’abord déposer une réclamation auprès de votre compagnie d’assurance.

Si vous n’avez pas d’assurance ou si l’assurance ne couvre pas votre réclamation, vous pouvez commencer à demander l’assistance de la FEMA.

Quel type d’assistance FEMA est disponible ?

Le programme Individus et ménages de la FEMA fournit des services financiers et directs aux individus et ménages éligibles touchés par une catastrophe, qui ont des dépenses nécessaires non assurées ou sous-assurées et des besoins sérieux.

Cette assistance ne remplace pas une assurance et ne peut compenser toutes les pertes causées par un sinistre.

L’aide est destinée à répondre aux besoins fondamentaux et à compléter les efforts de relèvement après une catastrophe.

Quel type d’aide spécifique pourrait être disponible ?

L’aide du Programme pour les particuliers et les ménages peut inclure :

De l’argent pour un logement temporaire pendant que vous ne pouvez pas vivre dans votre logement, comme une aide au loyer ou le remboursement des frais d’hôtel.

Argent pour soutenir la réparation ou le remplacement des maisons occupées par leur propriétaire qui servent de résidence principale au ménage, y compris les voies d’accès privées, telles que les allées, les routes ou les ponts.

Un logement temporaire, s’il est approuvé pour la catastrophe, lorsque vous ne pouvez pas utiliser l’aide au loyer en raison du manque de ressources de logement disponibles.

Argent destiné à l’assistance à l’atténuation des risques afin d’aider les propriétaires éligibles à réparer ou à reconstruire des maisons plus solides et plus durables.

De l’argent pour d’autres dépenses non assurées ou sous-assurées causées par une catastrophe et pour des besoins graves.

Comment puis-je postuler ?

Ceux qui ont subi des dommages liés à Milton peuvent s’inscrire auprès de la FEMA en utilisant l’une des méthodes suivantes :

En ligne sur DisasterAssistance.gov.

Sur l’application mobile FEMA.

En appelant le 800-621-3362 (FEMA). Le numéro gratuit est ouvert de 7h à 23h, sept jours sur sept.

De quelles informations ai-je besoin ?

Préparez les informations suivantes lorsque vous postulez :

Coordonnées (numéro de téléphone, adresse postale, numéro de sécurité sociale).

Revenu du ménage.

Adresse de la maison ou de l’appartement endommagé.

Description des dommages/objets perdus.

Photos de votre maison et de vos biens endommagés.

Informations sur la couverture d’assurance.

Numéros de compte bancaire et de routage pour le dépôt direct des fonds.

Où d’autre les informations sont-elles disponibles ?

La ligne d’information sur l’assistance de l’État accepte les appels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec des locuteurs anglais, espagnol et créole haïtien disponibles au 1-800-342-3557.

Ou contactez la ligne d’assistance communautaire 211 Brevard en appelant le 2-1-1.

Quel type d’aide est disponible pour les entreprises ?

L’État a activé le programme de prêt relais d’urgence pour les petites entreprises de Floride, mettant 50 millions de dollars à la disposition des entreprises touchées par l’ouragan Milton.

Les propriétaires de petites entreprises de Floride ayant besoin d’aide, y compris les propriétaires individuels, peuvent s’adresser à www.FloridaJobs.org/EBL pour postuler au programme de prêt relais d’urgence pour petites entreprises de Floride. Le programme offre des prêts à court terme sans intérêt aux petites entreprises qui ont subi des dommages économiques ou physiques en raison de l’ouragan Milton.

Les entreprises peuvent demander ces fonds pour combler le déficit en attendant d’autres financements, comme une assurance.

Les candidats intéressés peuvent postuler dès maintenant jusqu’au 4 décembre ou jusqu’à ce que tous les fonds disponibles soient dépensés.

Que peuvent faire d’autre les entreprises concernées ?

FloridaCommerce et l’équipe d’intervention d’urgence de l’État ont activé l’enquête d’évaluation des dommages aux entreprises en réponse à l’ouragan Milton. Les propriétaires d’entreprise peuvent déclarer eux-mêmes les dommages physiques et économiques causés par l’ouragan Milton.

Les réponses à l’enquête permettront à l’État d’accélérer les efforts de rétablissement après l’ouragan Milton en collectant des données et en évaluant les besoins des entreprises touchées.

Les entreprises peuvent répondre au sondage en ligne en allant sur FlorideDisaster.biz et en sélectionnant « Ouragan Milton » dans le menu déroulant.

Dave Berman est rédacteur économique chez LA FLORIDE AUJOURD’HUI. Contactez Berman à [email protected], sur X à @bydaveberman et sur Facebook à www.facebook.com/dave.berman.54

Cet article a été initialement publié sur Florida Today : Comment demander l’aide de la FEMA disponible après l’ouragan Milton