Voici ce qu’il faut savoir sur FLiRT, les nouvelles souches COVID

La Californie fait partie des États qui connaissent une hausse des indicateurs COVID-19 après un printemps relativement calme.

Le sous-variantes FLiRT, officiellement connus sous le nom de KP.2, KP.3 et KP.1., sont des sous-variantes d’Omicron et ont dépassé la variante hivernale dominante, connue sous le nom de JN.1.





Le KP.2 représentait 28,2 % des infections au COVID aux États-Unis au cours de la troisième semaine de mai, ce qui en fait la variante dominante du coronavirus dans le pays ; un autre, KP.1.1, représentait 7,1% des cas, selon un article de blog de Yale Medicine.

Les cas de COVID, de grippe et de VRS augmentent dans le comté de Los Angeles à la fin de la saison des vacances



Certains experts ont suggéré que les dernières sous-variantes pourraient entraîner une poussée estivale, mais les rapports actuels des Centers for Disease Control and Prevention montrent que les cas de COVID-19 ont diminué depuis janvier et restent « minimes ».

Bien que tout ne soit pas connu sur le virus nouvellement muté, les experts se demandent si FLiRT continuera d’évoluer avant l’hiver, lorsque les infections et les hospitalisations augmentent généralement, et si les souches virales seront incluses dans le cadre d’un vaccin COVID d’automne mis à jour.

Voici un aperçu de ce que les autorités savent jusqu’à présent et de ce que vous pouvez faire pour rester protégé.

Vaccins

Les médecins continuent d’exhorter les gens à envisager de se faire vacciner à jour, surtout s’ils appartiennent à des groupes à risque plus élevé.

En Californie, seulement 36 % des personnes âgées de 65 ans et plus ont reçu une vaccination mise à jour, disponible pour la première fois en septembre.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont exhorté toute personne âgée de 6 mois et plus à recevoir une dose du vaccin mis à jour. Une deuxième dose est également recommandée pour les personnes âgées de 65 ans et plus, à condition qu’au moins quatre mois se soient écoulés depuis leur dernière injection, selon le Los Angeles Times.

Essai

Les tests COVID devraient être capables de détecter les souches FLiRT, selon Scott Roberts, spécialiste des maladies infectieuses de Yale Medicine.

Les experts recommandent aux personnes qui se sentent malades de faire un test quotidiennement. Les gens devraient envisager de passer un test COVID rapide une fois par jour pendant trois à cinq jours consécutifs après avoir ressenti des symptômes. Il est important de noter qu’il peut s’écouler plus de temps avant qu’un test rapide de dépistage de la COVID-19 donne un résultat positif après l’apparition de la maladie.

Planification

Les personnes intéressées peuvent également interroger leur médecin sur le Paxlovid, un médicament antiviral destiné aux personnes présentant un risque de forme grave du COVID-19 et souffrant d’une maladie légère à modérée, réduisant le risque d’hospitalisation et de décès.

Bien que moins courants aujourd’hui, les masques sont également utiles pour prévenir les infections, en particulier dans les situations de forte affluence.

Que faire si vous tombez malade

Les autorités sanitaires recommandent toujours aux personnes testées positives au COVID-19 de porter un masque, d’éviter tout contact avec les personnes présentant un risque plus élevé de contracter une forme grave du COVID-19 et, si nécessaire, de consulter un médecin, selon les directives mises à jour publiées en janvier.

Depuis le 9 janvier, les personnes dont le test de dépistage du COVID-19 est positif mais qui présentent des symptômes légers et qui n’ont pas de fièvre sans l’aide de médicaments peuvent retourner à l’école ou au travail après une journée d’isolement.

D’autres directives relatives au COVID-19 peuvent être trouvé ici.