Voici ce qu’il faut savoir avec le NYPD rejoignant l’application Ring Neighbours

Les images et les séquences que la police recueille via Neighbours pourraient ensuite être exécutées via un logiciel de reconnaissance faciale, qu’elle utilise depuis 2011 pour retrouver les suspects.

Mais l’utilisation de logiciels de reconnaissance faciale a été controversée. Des études ont montré que la technologie était inexacte, en particulier lors de l’identification des femmes de couleur. Et il est possible que ces correspondances erronées soient ensuite partagées avec d’autres agences, telles que les services d’immigration.

Et même si des groupes de défense des libertés civiles ont poursuivi la constitutionnalité de technologies telles que la reconnaissance faciale, que d’autres villes ont interdites d’utilisation par les forces de l’ordre, le maire Eric Adams a fait allusion à l’élargissement du programme.

Le partenariat avec les forces de l’ordre de Ring a-t-il eu un effet sur la criminalité ?

Un certain nombre d’experts ont fait valoir que le programme a peu d’effet sur la réduction de la criminalité.

En 2015, Ring a piloté un programme de partenariat avec le département de police de Los Angeles pour distribuer des appareils gratuits aux résidents de Wilshire Park, affirmant à la fin de l’expérience de six mois qu’il y avait une réduction de 55% de la criminalité dans le quartier.

Mais une analyse du MIT Technology Review en 2018 a révélé que la méthodologie de Ring était défectueuse. En utilisant des données publiques pour mener sa propre analyse, The Review n’a pas été en mesure de corroborer l’affirmation de Ring; au lieu de cela, il a constaté que les cambriolages dans le parc Wilshire avaient augmenté au cours du programme pilote de 2015 et étaient plus élevés en 2017 qu’au cours des sept années précédentes. Une enquête de NBC News en 2020 sur 40 services de police de huit États qui s’étaient associés à Ring a également trouvé peu de preuves d’une diminution de la criminalité.

Jeffrey Fagan, professeur de droit à l’Université de Columbia qui étudie la police et la criminalité, a déclaré qu’il ne croyait pas que la collaboration entre Ring et la police rendrait les quartiers plus sûrs, avertissant plutôt : « Je pense que cela crée un risque d’erreur d’identification, et c’est un problème. ”

Quelles préoccupations les militants ont-ils soulevées au sujet du profilage racial et de la surveillance policière ?

Il y a trois ans, Vice News a passé deux mois à suivre le contenu de l’application dans une zone de cinq miles couvrant le Lower Manhattan, la majeure partie de Brooklyn et certaines parties du Queens et de Hoboken, NJ, et a constaté que les personnes de couleur constituaient la majorité des messages. marqué comme “activité suspecte”.