Voici ce qu’il faut savoir alors que l’ancien président est attendu devant le tribunal aujourd’hui

Le procès en dommages-intérêts dans le cadre du procès en diffamation intenté par l’écrivain E. Jean Carroll contre Donald Trump reprend lundi, et l’ancien président devrait y assister – et éventuellement témoigner.

Carroll, qui a poursuivi Trump pour l’avoir diffamée lorsqu’il était président en qualifiant ses allégations d’abus sexuels contre lui de “pure fiction” et de “canular”, devrait conclure son dossier d’ici lundi après-midi, ouvrant la voie au début de la défense de Trump. . Il figure sur la liste des deux seuls témoins de la défense et a annoncé son intention de témoigner.

S’il le faisait, cela conduirait à la vue sans précédent d’un ancien président et actuel candidat républicain à la présidence, prenant la barre des témoins la veille d’une primaire cruciale dans le New Hampshire. Des scènes similaires devraient se produire au cours de l’année à venir, Trump étant confronté à la perspective de quatre procès pénaux et autres audiences judiciaires alors qu’il lutte pour retourner à la Maison Blanche.

Il s’agit du deuxième procès civil impliquant Carroll et Trump. La première a eu lieu l’année dernière après que Carroll l’ait poursuivi en justice, alléguant qu’il l’avait violée dans la loge d’un grand magasin de New York en 1996, puis l’avait diffamée en qualifiant ses accusations d’« escroquerie » motivée par des raisons financières après son départ de la Maison Blanche. Le jury n’a pas déclaré Trump responsable de viol, mais l’a déclaré responsable de coups et blessures pour avoir abusé d’elle sexuellement et de diffamation. Il a accordé à Carroll 5 millions de dollars de dommages et intérêts.

Trump fait appel du verdict.

Trump avait annoncé qu’il témoignerait dans cette affaire, mais il a finalement décidé de ne pas le faire.

Le juge de district américain Lewis Kaplan a utilisé le verdict de ce jury pour déclarer Trump responsable de diffamation contre Carroll dans l’affaire en cours, qui se concentre sur les remarques que Trump a faites à propos de Carroll lorsqu’il était président en 2019, lorsqu’elle a rendu public ses allégations pour la première fois. Le jury est chargé de déterminer le montant des dommages et intérêts que Trump devrait payer à Carroll pour ces propos et le montant des dommages et intérêts punitifs qu’il devrait payer pour le dissuader de continuer à la diffamer.

La conclusion en matière de responsabilité restreint ce que Trump peut dire à la barre des témoins. Puisqu’il est établi que Trump a abusé sexuellement et diffamé Carroll, il ne peut pas témoigner autrement.

Trump n’a donné aucune indication sur son intention de s’en tenir à ces directives. Interrogé sur son témoignage avant le début du procès, Trump a déclaré aux journalistes : « Je vais expliquer que je ne sais pas qui elle est. »

Les avocats de Carroll avaient demandé au juge de freiner à l’avance le témoignage de Trump au cas où il tenterait de « semer le chaos ». Le juge a déclaré que le tribunal « prendra les mesures qu’il jugera appropriées pour éviter le contournement de ses décisions et de la loi ».

Trump, 77 ans, s’est déjà heurté à Kaplan, 79 ans, dans la salle d’audience. Lors du témoignage de Carroll mercredi, son avocat s’est plaint que Trump offrait à son avocat des commentaires que le jury pouvait entendre. Kaplan a ensuite demandé à Trump de faire “particulièrement attention à garder sa voix basse”. Trump ne l’a apparemment pas fait – l’avocat de Carroll, Shawn Crowley, a déclaré plus tard à Kaplan qu’elle pouvait l’entendre qualifier les affirmations de son client d’« escroquerie » et de « chasse aux sorcières » lorsque Carroll revenait à la barre, et elle a déclaré que le jury pouvait entendre le remarques.

“M. Trump a le droit d’être présent ici. Ce droit peut être perdu, et il peut être perdu s’il est perturbateur » et « s’il ne respecte pas les ordonnances du tribunal », a déclaré Kaplan à Trump et à son avocat après que le jury ait quitté la salle d’audience.

“M. Trump, j’espère que je n’aurai pas à envisager de vous exclure du procès. Je comprends que vous ayez très hâte que je fasse cela », a déclaré Kaplan.

“J’adorerais ça. J’adorerais ça », a répondu Trump.

“Je sais que tu le ferais, parce que tu ne peux tout simplement pas te contrôler dans ces circonstances, apparemment. Vous ne pouvez tout simplement pas », rétorqua Kaplan. “Vous non plus”, a déclaré Trump.

Le jury entendra toujours le témoignage sous serment de Trump même s’il décide de ne pas témoigner. Les avocats de Carroll ont déclaré dans un dossier judiciaire qu’ils prévoyaient de diffuser des extraits de sa déposition filmée d’une heure en octobre 2022 pour le jury. Dans sa déposition, dont certaines parties ont été jouées lors du dernier procès, Trump a qualifié les affirmations de Carroll de « gros canular » et a insisté sur le fait que « physiquement, elle n’est pas mon type ».

On lui a également montré une vieille photo de lui et Carroll se tenant ensemble lors d’un événement et l’a confondue avec son ex-femme Marla Maples.

Outre la déposition, les avocats de Carroll devraient appeler à la barre la rédactrice en chef du magazine Elle, Roberta Myers, pour témoigner de la réputation de Carroll lorsqu’elle travaillait comme chroniqueuse conseil au magazine.

L’autre témoin que l’équipe de Trump pourrait appeler est Carol Martin, ancienne présentatrice de WCBS-TV à New York.

Si Trump prend la parole, ce sera la deuxième fois qu’il témoignera publiquement en deux mois.

Il a été appelé comme témoin devant un tribunal de l’État de New York en novembre dans le cadre du procès pour fraude de 250 millions de dollars intenté par la procureure générale de l’État, Letitia James, contre lui et son entreprise. Au cours de sa journée à la barre, Trump a qualifié l’affaire d'”injuste” et d'”arnaque”, tout en qualifiant James de “piratage politique” et le juge présidant le procès sans jury de “très hostile”.

Ce juge, Arthur Engoron, devrait rendre sa décision avec ses conclusions avant la fin du mois.

La dernière fois que Trump a témoigné devant un jury, c’était en 2013.

Dans ce cas, il était poursuivi pour avoir prétendument dupé une femme de 87 ans lors d’un échange d’appâts en copropriété dans un immeuble Trump à Chicago. The Associated Press a décrit son témoignage à l’époque comme « parfois épineux, parfois vantard ».

Le jury lui a donné raison.