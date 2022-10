Voici ce qu’il faut rechercher lorsque les avoirs technologiques du Club rapporteront cette semaine

Les plus grandes entreprises technologiques du monde seront passées au crible cette semaine lorsqu’elles publieront leurs résultats pour le trimestre clos le 30 septembre. Club holdings Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Meta Platforms (META), Apple (AAPL) et Amazon ( AMZN) ont tous été enlisés par l’inflation, la baisse de la demande des consommateurs et le ralentissement de l’économie mondiale. Mais malgré ces vents contraires macroéconomiques, qui pourraient peser sur les bénéfices, le Club reste confiant dans les fondamentaux de ces entreprises et un investisseur à long terme dans chacune d’elles. Voici à quoi s’attendre lorsque les 5 avoirs technologiques feront leur rapport. Microsoft (MSFT) Lorsque Microsoft publiera mardi ses résultats du premier trimestre de l’exercice 2023 après la cloche de clôture, les investisseurs et les analystes examineront l’impact d’une demande plus faible d’ordinateurs personnels (PC) et d’un dollar américain fort. Les analystes s’attendent à ce que le bénéfice par action s’élève à 2,30 dollars, en hausse de 1,3 % par rapport à l’année dernière, tandis que le chiffre d’affaires total devrait augmenter de 9,5 % en glissement annuel, pour atteindre 49,61 milliards de dollars, selon les estimations de Refinitiv. Malgré les vents contraires persistants sur les PC, Goldman Sachs a déclaré dans une note de recherche récente qu’il s’attend toujours à une “demande commerciale soutenue” pour soutenir les revenus OEM Windows (fabricant d’équipement d’origine) de Microsoft au dernier trimestre. Dans le même temps, les analystes de Goldman ont prédit que l’activité de cloud computing d’entreprise de Microsoft, Azure, resterait compétitive, avec une croissance de 38 % d’une année sur l’autre. Pendant ce temps, la flambée du dollar américain – la devise américaine a augmenté de plus de 16% par rapport à un panier d’autres grandes devises depuis le début de l’année – a rendu les offres de Microsoft plus chères pour les clients internationaux. Mais la capacité de la direction à gérer les dépenses pourrait “compenser l’impact plus prononcé sur les marges/bénéfices” des vents contraires des changes au dernier trimestre, selon Goldman. L’avis du club : les PC et les forts vents contraires du dollar pour Microsoft ne seront pas une surprise, mais nous examinerons l’impact de ces facteurs sur les orientations de l’entreprise. Nous prévoyons également une force durable d’Azure qui pourrait quelque peu compenser les défis du PC et du dollar, mais nous nous interrogeons toujours sur la résistance de ce taux de croissance, alors que les dépenses des entreprises se resserrent dans une économie en ralentissement. Alphabet (GOOGL) La préservation des marges bénéficiaires, les performances de l’activité publicitaire et la stagnation de la croissance du cloud seront toutes les principales préoccupations des analystes et des investisseurs lorsque Alphabet publiera ses résultats du troisième trimestre mardi. Les analystes s’attendent à ce que le BPA chute de plus de 95,5 % en glissement annuel, à 1,26 $ par action, tandis que le chiffre d’affaires total devrait grimper de 8,4 %, à 70,6 milliards de dollars, selon Refinitiv. En juillet, la société mère de Google, Alphabet, a déclaré qu’elle ralentirait le rythme des embauches et des investissements en 2023 face à une économie mondiale plus faible. Mais ces mesures de réduction des coûts “retarderont la décélération des revenus”, ont écrit les analystes de Bank of America dans une récente note de recherche. BofA a également déclaré qu’il s’attend à ce que les marges de base du troisième trimestre diminuent de 445 points de base d’une année sur l’autre en raison de vents contraires macroéconomiques. Un domaine clé est l’activité de publicité en ligne d’Alphabet, où l’entreprise réalise la majeure partie de ses revenus. Les grandes entreprises sont probablement en mesure de se permettre de faire de la publicité sur le moteur de recherche de Google, selon BofA. Mais avec le ralentissement du commerce électronique et la persistance des vents contraires sur les devises, les “attentes de recherche côté acheteur”, selon lesquelles les annonceurs achètent des emplacements publicitaires sur Google, pourraient connaître une croissance d’une année sur l’autre aussi faible que 5 %, en deçà des attentes de Wall Street de 8 % de croissance annuelle, ont déclaré les analystes. Pendant ce temps, BofA a tempéré les attentes concernant la croissance du cloud d’Alphabet, qui a été sous pression alors que les craintes de récession augmentent. Les analystes s’attendent à ce que les revenus du cloud augmentent de 33 % d’une année sur l’autre au troisième trimestre, contre une croissance de 45 % au cours de la même période l’an dernier. L’avis du Club : Alors que les budgets publicitaires globaux diminuent, nous tempérons nos attentes de surperformance dans l’activité publicitaire d’Alphabet, même si nous restons encouragés par le fait que le moteur de recherche Google reste le débouché préféré des partenaires publicitaires. Cependant, nous aimerions plus de couleur sur les efforts de l’entreprise pour revigorer Google Cloud, un segment à marge plus élevée qui a beaucoup de potentiel. Nous aimerions également voir dans quelle mesure ses mesures de réduction des coûts ont contribué à améliorer les marges bénéficiaires. Meta Platforms (META) L’activité publicitaire de Meta et les données sur les utilisateurs actifs seront au centre de l’attention lorsque la société mère Facebook et Instagram publiera les résultats du troisième trimestre mercredi après la cloche de clôture. Les analystes s’attendent à ce que le BPA de Meta chute de 41,3 % en glissement annuel, à 1,89 $ par action, tandis que le chiffre d’affaires total devrait baisser de plus de 5 %, à 27,41 milliards de dollars, selon Refinitiv. Les mesures de la publicité et des utilisateurs actifs vont de pair : plus d’utilisateurs actifs sur les plates-formes signifient plus d’opportunités pour les annonceurs d’atteindre des clients potentiels. En particulier, les analystes et les investisseurs chercheront à voir des améliorations dans l’engagement des vidéos abrégées Reels, l’offre d’Instagram pour concurrencer la plate-forme de médias sociaux TikTok. Les analystes de Stifel ont mené une enquête auprès des petites entreprises la première semaine d’octobre pour évaluer la santé des budgets de publicité numérique pour le troisième trimestre. Sur 244 répondants au total, 75% dépensent plus en publicité cette année par rapport à l’année dernière, 15% dépensent à peu près la même chose que l’année dernière et 10% dépensent moins, selon l’enquête. Facebook et Instagram ont été favorisés dans l’enquête, 56 % des personnes interrogées déclarant dépenser plus sur Facebook cette année et 55 % citant une augmentation des dépenses publicitaires pour Instagram. Mais si Meta n’offre pas de données montrant une amélioration de l’engagement des utilisateurs, la valeur de l’action peut “probablement se comprimer davantage, même avec la promesse de réductions de coûts et d’amélioration des tendances de revenus”, ont écrit les analystes de Bernstein dans une note récente. Le cours de l’action Meta a baissé de plus de 60 % depuis le début de l’année. Comme son concurrent Alphabet, Meta a également réduit ses dépenses pour protéger ses marges dans un contexte macroéconomique difficile, notamment en réduisant les investissements dans le métaverse, un domaine clé de la croissance future. Dans une lettre ouverte à la direction de Meta lundi, le PDG d’Altimeter Capital, Brad Gerstner, actionnaire de Meta, a appelé le PDG Mark Zuckerberg à aller plus loin dans la réduction des coûts pour regagner la confiance des investisseurs, notamment une réduction des effectifs de 20 %. L’avis du Club : Nous pensons que Meta peut continuer à monétiser via Facebook et Instagram. Mais cela ne peut se produire que si l’entreprise attire de nouveaux utilisateurs sur ces plateformes. Alors que l’engagement des utilisateurs s’est globalement amélioré au dernier trimestre, il a été en partie affecté par les changements de confidentialité iOS d’Apple, qui ont été déployés l’année dernière. Les contrôles de confidentialité ont rendu plus difficile pour Meta le ciblage des publicités, ce qui exerce une nouvelle pression sur Meta pour maintenir son meilleur profil de retour sur investissement pour les acheteurs de publicités. Apple (AAPL) Apple devrait publier jeudi ses résultats du quatrième trimestre fiscal. Les analystes et les investisseurs surveilleront la croissance des services sur l’App Store, Apple TV+ et Apple Music, ainsi que la demande des consommateurs pour les iPhones et autres appareils électroniques. Les analystes s’attendent à un BPA de 1,27 $, en hausse de 2,2 % sur un an, et à un chiffre d’affaires total de 88,9 milliards de dollars, en hausse de 6,6 %, selon Refinitv. Les analystes de Morgan Stanley ont déclaré qu’un trimestre “constructif” devrait être tiré par une production “remarquablement stable” d’électronique pour iPhone, iPad et Mac, d’autant plus que les délais de livraison de l’iPhone restent élevés. Wall Street s’attend à ce que le segment des services d’Apple se développe à un rythme plus lent que l’an dernier. Morgan Stanley a prévu des revenus de services de 19,7 milliards de dollars, en hausse de 8% sur un an et d’environ 2,5% en dessous du consensus. Dans une note distincte, Barclays a prévu que les revenus de l’App Store chuteraient de 2% au troisième trimestre, en raison d’un “contexte macroéconomique incertain” qui pourrait avoir un impact sur l’App Store et les ventes publicitaires. Les investisseurs évalueront également la demande des consommateurs pour la série naissante d’iPhone 14. Alors que ces ventes apparaîtront probablement au premier trimestre fiscal d’Apple, Barclays s’attend à une hausse des iPhones au cours du dernier trimestre en raison d’un mix positif de ventes d’iPhone 14, la demande des consommateurs s’orientant vers les modèles haut de gamme. L’avis du Club : nous ne reculons pas devant notre mantra sur Apple : possédez-le, ne l’échangez pas. Alors que les activités de l’entreprise ont été freinées par les blocages de Covid-19 en Chine, nous considérons cela comme un vent contraire temporaire. De plus, il existe des preuves d’un élan constant pour l’électronique grand public d’Apple, malgré une inflation persistante. Cela ne signifie pas qu’Apple est sur la défensive, mais cela signifie que nous la considérons comme une entreprise capable de résister à une économie faible. Amazon (AMZN) Lorsque Amazon publiera ses résultats du troisième trimestre jeudi soir, les investisseurs et les analystes chercheront à évaluer les dépenses de consommation, la manière dont l’entreprise gère les pressions inflationnistes et la résilience de son activité de cloud computing. Les analystes s’attendent à ce que le BPA chute de 96,4 %, à 22 cents par action, tandis que les revenus devraient grimper de 15 %, à 127,57 milliards de dollars, selon Refinitiv. UBS, dans une note de recherche, a abaissé son estimation des revenus du segment de vente au détail d’Amazon à 125 milliards de dollars pour le troisième trimestre, en dessous du chiffre consensuel de 127,7 milliards de dollars. Les analystes ont cité un ralentissement des dépenses de consommation en septembre, une baisse des ventes internationales et des pressions sur les changes. Pendant ce temps, les utilisateurs continuent d’accéder à la plate-forme d’Amazon pour une expérience d’achat de bout en bout. Cela a été démontré par un Prime Day réussi en juillet, l’événement de vente le plus chaud de l’histoire de l’entreprise. Cet événement a été suivi d’une autre vente Prime Early Access de deux jours plus tôt ce mois-ci qui a lancé la saison des achats des Fêtes. L’une des raisons de posséder Amazon est la croissance de son adhésion à Amazon Prime, qui « génère des revenus récurrents », ont écrit les analystes de Morgan Stanley dans une note de recherche. La division cloud, Amazon Web Services, reste un segment rentable. Mais les analystes de Loop Capital ont déclaré qu'”un ralentissement de la consommation est probable” chez AWS. “L’activité des nouveaux accords et la demande supplémentaire pour AWS restent spécifiquement robustes… mais attendez-vous à ce que le resserrement de la ceinture dans l’économie numérique soit un vent contraire” au troisième trimestre, ont-ils écrit dans une note. Plus généralement, Amazon a dû faire face à des coûts élevés au cours des derniers trimestres en raison d’un sureffectif, d’une perte de productivité, d’une expansion excessive des entrepôts et de la hausse des prix du gaz, qui ont tous pesé sur les marges. La direction a déclaré au dernier trimestre qu’elle s’attend à ce que les vents contraires inflationnistes se poursuivent au troisième trimestre. L’avis du Club : Notre principale question concernant les résultats du troisième trimestre est la suivante : Amazon peut-il maintenir son leadership dans ses divers secteurs d’activité ? Jusqu’à présent, l’entreprise a prouvé qu’elle le pouvait. Nous sommes curieux de savoir si l’activité AWS connaît un ralentissement ou si la demande est résiliente en plus de la progression continue des marges grâce à la réduction des coûts. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long MSFT, META, GOOGL, AMZN, AAPL, AMD. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant Jim fait un commerce. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. 