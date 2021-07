Voici ce qu’il faut faire si vous souhaitez vous retirer des paiements mensuels du crédit d’impôt pour enfants de 300 $

VOICI quoi faire si vous souhaitez vous retirer des paiements mensuels de 300 $ du crédit d’impôt pour enfants, qui doivent être envoyés plus tard cette semaine.

Le nouveau crédit d’impôt pour enfants devrait avoir un impact significatif sur le pays – en aidant les familles de la classe moyenne à économiser pour la garde d’enfants et l’université, en aidant les familles à faible revenu à payer le loyer et l’épicerie.

Le projet de loi a été signé par Biden en mars Crédit : Getty

Le but du projet de loi – qui a été signé par Biden en mars – est d’aider les familles à s’en sortir et de remettre l’économie américaine en bonne santé après Covid.

« Le crédit d’impôt avancé pour enfants peut être considéré comme un avantage pour de nombreux contribuables, car il mettra de l’argent dans les poches des contribuables plus tôt et leur permettra de compenser une partie des coûts liés à l’éducation de leurs enfants », a déclaré Colin Horsford, CPA et associé directeur, Horsford Comptabilité et conseil à New York.

Le nouveau crédit sera de 3 600 $ pour les contribuables ayant des enfants de moins de 5 ans et de 3 000 $ pour les enfants de 6 à 17 ans.

Cependant, le crédit n’est disponible que si le MAGI du contribuable est de 75 000 $ ou moins pour les contribuables célibataires, 112 500 $ pour les déclarants chef de famille et 150 000 $ pour les conjoints mariés.

Horsford a déclaré à Forbes que les paiements fourniraient également une augmentation bienvenue des flux de trésorerie mensuels des parents.

Cependant, la nouvelle politique fiscale ne conviendra pas à tous les contribuables.

Une chose clé à retenir, a déclaré Horsford, était qu’il s’agissait d’un crédit sur la déclaration de revenus de 2021.

Si vous vous désengagez, gardez à l’esprit que vous ne recevrez le montant forfaitaire qu’en 2022 après que l’IRS aura traité votre déclaration de revenus 2021.

Le paiement intégral arrivera avec votre remboursement d’impôt, ou il pourrait être utilisé pour compenser les impôts que vous devez.

Horsford a déclaré que les parents américains dont les revenus ont augmenté en 2021 devraient envisager de se retirer – surtout si l’augmentation portait leurs revenus au-dessus du seuil d’admissibilité.

Pour ceux qui ne savaient pas s’ils seraient admissibles au crédit ou non, le retrait était le pari le plus sûr.

En choisissant de ne pas percevoir les mensualités, les contribuables ne se disqualifient pas du régime à long terme.

S’ils découvrent qu’ils sont admissibles dans leur déclaration de revenus de 2021, ils peuvent toujours obtenir le crédit complet.

Une fois qu’un contribuable détermine qu’il n’est pas admissible au crédit, il a la responsabilité de se retirer de manière proactive du paiement.

La bonne nouvelle est que l’IRS dispose d’un processus simple grâce auquel cela peut être fait.

« Les contribuables peuvent refuser les paiements du crédit d’impôt avancé pour enfants en utilisant le portail de mise à jour du crédit d’impôt pour enfants de l’IRS », explique Horsford.