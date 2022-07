Voici ce qu’il faut faire si vous présentez des symptômes et que le test Covid est négatif

Si vous ne savez pas pourquoi votre test d’antigène à domicile est toujours négatif, même si vous présentez des symptômes de Covid, vous n’êtes pas le seul. De plus en plus de personnes signalent que leurs tests à domicile reviennent négatifs même avec des symptômes clairs de Covid-19 – fièvre, fatigue, douleurs musculaires, perte de goût et / ou d’odorat – et les experts enquêtent si BA.5’s la mutation en est la cause. Les cas de BA.5 et BA.4 mettent un peu plus de temps à apparaître positifs avec les tests antigéniques pour certaines personnes, selon Esther Babady, chef du service de microbiologie clinique au Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York. “Lorsqu’une mutation se produit, elle peut en quelque sorte modifier la structure de ces différentes protéines, ce qui peut entraîner une diminution de la détection par le test d’antigène”, explique Babady. “Il se peut aussi qu’au début de l’infection par BA.4 et BA.5, vous ne produisiez pas assez de protéine SARS-CoV-2.”

Voici ce que vous devez savoir

Alors que les experts s’efforcent d’identifier la cause exacte et sa relation avec la nouvelle variante, d’autres possibilités subsistent. Selon Babady, il pourrait également s’agir de la marque du test utilisé qui est à l’origine des résultats négatifs. “Le défi d’essayer de faire une déclaration pour tous les tests antigéniques rapides est qu’il y en a déjà tellement sur le marché, et ils ne sont pas tous égaux”, dit Babady, “Donc, quand nous disons que cela ne fonctionne pas, il pourrait également être lié à une marque particulière.” Mais pour le moment, les experts en maladies infectieuses n’ont pas conclu que les tests d’antigène ne peuvent pas détecter BA.5, et il est trop tôt pour faire cette affirmation, selon Mohamed Z. Satti, spécialiste des maladies infectieuses et membre du corps professoral de la division de la santé publique. à l’Université d’État du Michigan. Satti pense que les gens devraient toujours utiliser des tests antigéniques à domicile s’ils présentent des symptômes ou ont été exposés à une personne atteinte de Covid. “Jusqu’à présent, d’après toutes les données que je vois, les tests à domicile fonctionnent toujours et sont suffisamment sensibles pour en dépendre”, déclare Satti. “Les gens devraient continuer à faire des tests à domicile.” Selon un récent étude dans medRxiv, au stade de la pré-impression, il n’y a pas de différence significative entre la précision des tests d’antigène à domicile pour détecter la variante omicron par rapport à sa précision de détection du delta. Dans cet esprit, Satti souligne une autre cause possible de la prévalence des résultats négatifs : l’application inexacte des tests antigéniques à domicile. Les professionnels de la santé sont plus compétents pour administrer les tests que la personne moyenne, et les faux négatifs peuvent être dus à une mauvaise manipulation du test par des personnes à la maison, dit-il.

Que faire si votre test est négatif mais que vous vous sentez toujours malade