Voici ce qui vous attend le dernier «Manic Monday»

Novak Djokovic et Roger Federer sont en tête d’affiche du dernier « Manic Monday » à Wimbledon avec les deux poids lourds du Grand Chelem cherchant à se rapprocher d’une confrontation pour le titre de rêve.

Le numéro un mondial Djokovic, à la poursuite d’un sixième Wimbledon et d’un 20e majeur, un record, est déjà à mi-chemin pour devenir le troisième homme à terminer un calendrier du Grand Chelem.

«Je cherche à atteindre les sommets des plus grands tournois de notre sport. A ce stade de ma carrière, les Grands Chelems sont ceux qui comptent le plus », a déclaré Djokovic qui peut atteindre les quarts de finale d’un Chelem pour la 50e fois.

Le Serbe affronte le Chilien, 17e tête de série, Cristian Garin, qui n’avait jamais remporté de match du tableau principal du tournoi avant cette année.

Federer, huit fois champion, qui affronte l’Italien Lorenzo Sonego, peut devenir le quart de finaliste le plus âgé à Wimbledon à l’ère de l’Open.

Federer, à seulement cinq semaines de son 40e anniversaire, est dans les 16 derniers de Wimbledon pour la 18e fois.

Au total, ce sera sa 69e apparition au quatrième tour d’un Chelem mais il n’a pas tardé à saluer les réalisations de Djokovic.

« C’est juste très, très impressionnant de voir ce qu’il fait cette année », a déclaré Federer dont la victoire au troisième tour contre Cameron Norrie lui a donné la 1 250e victoire de sa carrière.

Le « Manic Monday », lorsque l’intégralité du quatrième tour masculin et féminin se jouera, n’existera plus à partir de l’année prochaine, car Wimbledon organisera des matchs le dimanche du milieu.

Il y aura un autre ajustement dans le calendrier cette semaine avec le All England Club annonçant qu’ils passeront à pleine capacité à partir des quarts de finale de mardi.

Pendant ce temps, la deuxième tête de série Daniil Medvedev, qui a effectué un retour après deux sets pour la première fois de sa carrière pour battre le finaliste de 2017, Marin Cilic, affronte Hubert Hurkacz.

Hurkacz, 14e tête de série polonaise, est le seul joueur du quatrième tour à ne pas avoir perdu son service.

Sebastian Korda, dont le père Petr a atteint les quarts de finale en 1998, fête ce lundi son 21e anniversaire.

Il peut atteindre les quarts de finale d’un Chelem pour la première fois en battant la 25e tête de série russe Karen Khachanov.

Doublé pour l’Italie

Denis Shapovalov, la 10e tête de série canadienne qui a éliminé le double vainqueur Andy Murray au dernier tour, affronte l’Espagnol Roberto Bautista Agut, demi-finaliste en 2019.

Pendant ce temps, l’Italie aura deux hommes dans les 16 derniers pour seulement la troisième fois et la première fois depuis 1955.

Alors que Sonego affronte Federer, la septième tête de série Matteo Berrettini affronte le Biélorusse Ilya Ivashka, le numéro 79 mondial de 27 ans qui n’avait auparavant remporté qu’un match en majeur avant ce Wimbledon.

La numéro un mondiale féminine Ashleigh Barty, qui tente de remporter le titre 50 ans après la première couronne de sa compatriote australienne Evonne Goolagong Cawley, affronte la gagnante de l’Open de France Barbora Krejcikova.

La seule joueuse britannique restante dans le tableau du simple est Emma Raducanu, 18 ans, qui a défié son classement de 338 pour faire la deuxième semaine où elle rencontre l’Australienne Ajla Tomljanovic.

Raducanu vient tout juste de terminer ses examens de fin d’études et a attiré une foule de nouveaux fans, dont la rock star Liam Gallagher, l’ancien leader d’Oasis.

« BIBLIQUE », a tweeté Gallagher en réponse à la victoire de Raducanu au troisième tour contre Sorana Cirstea.

L’Allemande Angelique Kerber, la seule ancienne championne de l’épreuve féminine, affronte Coco Gauff.

Gauff, 17 ans, vise à devenir la plus jeune femme à atteindre un quart de finale à Wimbledon depuis Maria Sharapova en 2004.

Les gros coups seront une caractéristique de la moitié inférieure des 16 derniers matchs féminins.

La deuxième tête de série biélorusse Aryna Sabalenka affronte la 18e tête de série Elena Rybakina.

Sabalenka, qui n’a pas encore atteint les quarts de finale d’un Chelem, a réussi 21 as en trois tours, un de moins que Rybakina, d’origine russe.

Rybakina a remporté 96 % de ses matchs de service en tête du tournoi lors des trois premiers tours.

Ancienne numéro un mondiale Karolina Pliskova, la Tchèque, huitième tête de série, a également tiré 22 as et affronte la Russe Liudmila Samsonova, non tête de série.

Samsonova, classée 65, a profité de sa wild card pour enregistrer sa meilleure performance de tous les temps lors d’un Chelem.

Après avoir remporté le tournoi sur gazon de Berlin en tant que qualification à l’approche de Wimbledon, le joueur de 22 ans est sur une séquence de 10 victoires consécutives.

L’ancien champion de Roland-Garros Iga Swiatek, septième tête de série qui n’avait remporté qu’un seul match sur gazon sur le circuit principal avant Wimbledon, affronte le Tunisien Ons Jabeur, 21e tête de série.

Jabeur peut devenir la première femme arabe à atteindre les quarts de finale de Wimbledon avec une victoire.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici