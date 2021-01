Ses jamais trop tôt pour commencer à planifier votre programme de diffusion.

Le mardi 19 janvier, Netflix a annoncé une grande variété d’émissions de télévision, de films et de projets originaux à venir sur le service de streaming en février 2021.

Au début du mois, les téléspectateurs peuvent voyager à travers le monde dans le confort de leur canapé avec Julia Robert‘film bien-aimé, Mange prie aime. Ou, si vous voulez remonter le temps à la saison des vacances, Vacances de Noël de National Lampoon peut être le film parfait. Et pour ceux qui espèrent se sentir nostalgiques, Netflix diffusera les deux premières saisons de la série à succès de Nickelodeon, iCarly.

Ce ne serait pas un nouveau mois sans une programmation originale gracieuseté du service de streaming. Préparez-vous à rire aux éclats avec Tiffany Haddishdernière spéciale comique de. De plus, l’attente est presque terminée! Lana Condor et Noah Centineo se réunira pour À tous les garçons: toujours et pour toujours juste à temps pour le week-end de la Saint-Valentin.

Découvrez encore plus de films et d’émissions de télévision à venir sur Netflix ci-dessous.