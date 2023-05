Voici ce qui tue la croissance des actions de PayPal

Alors que la plupart des entreprises ont connu des difficultés pendant la pandémie, les entreprises de paiement numérique, dont PayPal, ont prospéré, les consommateurs étant contraints de dépendre davantage des transactions en ligne.

Les revenus de PayPal, par exemple, ont bondi de 17,8 milliards de dollars en 2019 à plus de 25 milliards de dollars en 2021. Les actions de la société ont également connu de nouveaux sommets au cours de cette période.

« Ce volume de vente au détail traditionnel s’est déplacé vers des lieux et des forums où PayPal était mis en évidence et a entraîné une croissance démesurée du point de vue du volume au cours de cette année et demie », a déclaré Andrew Bauch, analyste principal de recherche sur les actions chez Sumitomo Mitsui Banking Corp.

Mais alors que les restrictions pandémiques commençaient à s’assouplir, la croissance des actions de PayPal a commencé à chuter. En seulement un an il perdrait tous les gains qu’il avait réalisés au milieu de la pandémie grâce à une série de rapports de résultats décevants.

« De nombreux investisseurs et PayPal eux-mêmes pensaient que la croissance du commerce électronique allait continuer à croître à des niveaux vraiment significatifs », a déclaré Dominick Gabriele, directeur exécutif et analyste principal chez Oppenheimer & Co.

Au plus fort de la pandémie, les ventes du e-commerce représentaient 16,4 % du total des ventes au détail aux États-Unis Depuis lors, la croissance a largement ralenti, restant moins de 15 % au cours des deux dernières années.

« Alors que les fermetures se sont apaisées, les gens sont retournés aux dépenses en personne », a expliqué Gabriele. « Certaines personnes, croyez-le ou non, sont même retournées à l’argent. »

Et tandis que le volume total des paiements de PayPal a connu des gains continus, la croissance de son stock a ralenti, la concurrence croissante dans l’espace de paiement numérique étant un facteur contributif majeur.

« Il y a du positif et du négatif dans le fait que PayPal se concentre autant sur le commerce électronique », a déclaré Brett Horn, analyste chez Morningstar. « Le positif, évidemment, c’est qu’il s’agit d’un domaine à forte croissance et cela leur profite au fil du temps. Le négatif est que c’est là qu’une grande partie de l’innovation fintech est centrée et qu’une grande partie de l’investissement va après cet espace parce que c’est le l’espace de croissance le plus élevé. »

PayPal a refusé de commenter ce rapport, mais lors de son rapport sur les résultats du troisième trimestre 2022, le PDG Dan Schulman a déclaré que « bien qu’il existe un certain nombre d’inconnues concernant l’environnement macro, nous pouvons largement contrôler nos dépenses et leur implication sur la croissance des bénéfices ».

Regarder le vidéo pour en savoir plus sur la façon dont Paypal gagne son argent et pourquoi il a connu des difficultés ces dernières années.