Voici ce qui s’est passé quand je me suis aventuré

Comme beaucoup de gens, j’ai passé les 15 derniers mois du pandémie rester prudemment à la maison. Nous n’avons pas fait de repas en plein air ni rien d’autre que de promener notre chien et d’aller à l’épicerie.

Mais dimanche, j’ai largement élargi mon monde. Maintenant que je suis entièrement vacciné et mon mari est à quelques jours de ses deux semaines, nous testons les eaux de ce que nous sommes à l’aise de faire. Dimanche, j’ai sauté la tête la première: je me suis fait couper les cheveux, j’ai dîné dehors et je me suis fait les ongles. J’avais peur, mais je ne peux pas non plus croire à quel point j’en avais désespérément besoin.

Ce dont j’avais vraiment besoin, c’était d’être dans le monde. Lors de mon rendez-vous coiffeur, j’ai discuté avec mon styliste, avec le propriétaire du salon, avec d’autres clients. Quand je suis parti, j’ai presque pleuré parce que je ne réalisais pas à quel point la socialisation en personne me manquait, même avec des inconnus. Peut-être que je l’ai manqué surtout avec des inconnus. Nous nous sommes rencontrés sur Facebook avant mon départ.

Je me suis ensuite promené dans une rue animée près de chez moi à Philadelphie, les gens regardaient, attrapant un wrap au poulet à une table confortable à l’extérieur d’un restaurant et me livrant finalement à une manucure et une pédicure. Au moment où je suis rentré à la maison, j’étais épuisé de la meilleure façon possible.

J’ai eu la chance de garder ma santé et mon emploi pendant la pandémie. Mais que dit-on de ne pas savoir ce qui vous manque? Rester à l’intérieur pendant un an a gardé moi et les autres en sécurité, et je le referais si je devais le faire, mais je ne pense pas non plus que je prendrai jamais pour acquis à quel point toutes les autres parties de ma vie sont enrichissantes. Le simple fait de quitter la maison un dimanche peut être une pure joie.

